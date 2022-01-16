Москвич написал в полицию заявление на Третьяковку: «Они показывали детям фильм про лесбиянок!»

На одной из выставок несовершеннолетним показывали фильм про лесбиянок. Фото: из архива Олега Сырова

Новый скандал в российском искусстве. В главк столичной полиции направлено заявление, в котором бывший военный обвиняет Третьяковскую галерею в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. По словам 52-летнего Олега Сырова, на одной из выставок несовершеннолетним показывали фильм про лесбиянок.

ШЛИ НА ДИЗАЙН, А ПРИШЛИ…

- В музей мы пошли с дочкой, - рассказал мужчина корреспонденту KP.RU. - Ей 17 лет, она увлекается живописью, закончила художественную школу и дальше планирует учиться на дизайнера. Попросила меня сходить с ней на выставку «Выставка российского дизайна», которая началась в Третьяковке. Я купил билеты.

По словам Сырова, никаких возрастных ограничений на билете указано не было. 4 января в указанное на билете время Сыровы приехали к западному крылу Новой Третьяковки.

- Мы прошли по лестнице на второй этаж. Вроде как начинается выставка. Рядом какой-то интерактив. Большой монитор. Рядом скамейки. Сидят несколько человек, смотрят фильм. В том числе две девочки. Одной лет шесть, другая постарше. А на экране… Фильм про лесбиянок показывают.

ото: из архива Олега Сырова

По словам Сырова, фильм про различных художниц крутится нон-стопом. Он озвучен на французском языке, но внизу экрана появляется текстовый перевод на русский язык.

- И вот эти маленькие девочки, которые пришли на выставку без возрастных ограничений, смотрят фильм, в котором рассказывается, например, биография французской художницы Розы Бонер, - продолжает мужчина.

Художница из 19 века Роза Бонер считается выдающейся анималисткой.

- В фильме открыто рассказывают, что она была лесбиянкой. Мол, сначала жила с такой-то женщиной. Потом с другой. И это дети сидят смотрят… Повторюсь - никакой информации о возрастных ограничениях, никаких предостережений.

ото: из архива Олега Сырова

«ЧТОБЫ СОЗДАВАТЬ ЛЕСБИЙСКУЮ ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ»

Олег говорит, что спустился, возмущенный до глубины души, на первый этаж. Обратился к сотруднице музея. Мол, что это у вас происходит?! Женщина как будто искренне удивилась.

- Она говорит: «Так ведь тот уголок, где экран, посвящен совсем другой выставке. Это часть экспозиции «Многообразие. Единство. Современное искусство Европы», которая выставлена этажом выше. У нее возрастное ограничение 18+». Я в шоке: «Но ведь эта зона от выставки про дизайн вообще никак не отделена. И дети туда заходят свободно». По логике музея, посетители должны видеть какие-то невидимые границы - это смотри, а это не смотри, - продолжает москвич. - Я уже потом увидел, что на стеклянных стенках этой комнаты, где фильм крутят, написано, что выставку про художниц проводит иностранная организация AWARE. И я начал читать, что там на стендах написано. Лучше бы не читал… Там, например, рассказывают про некий лесбийский арт-проект, «который создан, чтобы создавать лесбийскую педагогическую практику, поощрять лесбийское искусство и лесбийских художниц, а также написать лесбийскую историю искусства». Это я вам несколько строчек прочитал. А там на куче стендов все примерно в таком же духе. И эта секция не закрыта для детей.

В доказательство своих слов Олег Сыров переслал в редакцию снятое им видео и фото. Там он показывает, что зона с фильмом про художниц не отделена от выставки, посвященной истории российского дизайна, что фильм по незнанию садятся смотреть в том числе дети, и, собственно, фрагмент самого фильма.

- Поверьте, я не ханжа! Я обычный человек. И люблю искусство. Но это уже переходит всяческие границы. Начал читать в англоязычном интернете про организацию AWARE, которая проводит выставку «Многообразие». На западе ее классифицируют как «группу ненависти к семье». Ее основательница сидела в тюрьме за угрозу убийством.

ото: из архива Олега Сырова

«ЖДЕМ ОТВЕТА ПОЛИЦИИ»

Возмущенный москвич обратился в правозащитный центр «Сорок сороков». Тамошние юристы помогли ему составить заявление в полицию.

- Заявление было подано в ГУ МВД по Москве на Петровке, 38 утром в пятницу, 14 января, - рассказал KP.RU юрист ПЦ «Сорок сороков» Георгий Солдатов. - Мы просим привлечь к административной ответственности виновных по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Сейчас по нашему заявлению обязаны провести проверку. Если наши слова будут подтверждены, будет возбуждено дело. Первично на рассмотрение есть трое суток с момента подачи заявления, но обычно срок автоматически продлевают до двадцати суток. Но могут и до тридцати. Ждем!

По закону за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних должностные лица могут быть наказаны штрафом до 50 тысяч рублей, юридические - до 1 млн. Кроме того, решением суда - если слова Сырова подтвердятся - деятельность юрлица (в данном случае Третьяковки) могут приостановить на 90 суток.

ото: из архива Олега Сырова

Комментарии самой Третьяковской галереи пока не последовали.

К слову, на сайте выставка про многообразие европейского искусства маркирована как 16+. Однако билеты на нее можно купить без возрастных ограничений.