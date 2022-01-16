Нападение на вдову Александра Градского: "Женщину вела целая группировка. За ней следили"

Неизвестные напали на вдову Александра Градского Марину и отняли у нее наличные и ценности на 100 миллионов рублей.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Неизвестные напали на вдову Александра Градского Марину и отняли у нее наличные и ценности на 100 миллионов рублей.
По словам источника kp.ru в правоохранительных органах, это произошло в подмосковном Наро-Фоминске.
- Судя по всему, женщину в течение какого-то времени вела целая группировка. За ней следили, - говорит источник. - Сегодня вечером было устроено подставное ДТП - якобы Марина Коташенко врезалась в чужую машину. Остановилась. Из повреждённой машины выскочили трое мужчин с оружием.
Угрожая оружием (Коташенко утверждает, что у мужчин были пистолеты), преступники заставили вдову певца ехать домой, в элитный поселок. Под дулом пистолета Марина открыла дом и отдала все ценности, какие были внутри.
- После преступники заставили женщину довезти их до Апрелевки. Сказали, что если Марина позвонит в полицию, они вернутся и убьют ее. Отойдя от шока, женщина все-таки обратилась в правоохранительные органы, - сообщает источник kp.ru.
Общий ущерб женщина оценивает в сумму около 100 млн рублей. Преступников ищут.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В словах вдовы Градского сомневаются: Почему она обратилась в полицию лишь через 7 часов после ограбления
Следствие проверяет версию об инсценировке ограбления вдовы Градского на 100 млн рублей (подробности)
Раскрыты неизвестные подробности о молодой вдове Александра Градского
Марина Коташенко 17 лет прожила с композитором (подробности)
Наследство Александра Градского: кому достанутся богатства певца и композитора
За наследство Александра Градского бьются две его последние семьи (подробности)