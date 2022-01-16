В Москве ищут уроженца Кавказа, который устроил дебош в автобусе: «Мы вас всех будем бить»

Представившегося дагестанцем молодого человека теперь ищет полиция. Фото: Кадр видео

В соцсетях появилось видео, снятое в московском автобусе. Его «героем» стал некий бородатый молодой человек. Неизвестный был возмущен действиями водителя, который не остановился, где нужно было пассажиру - судя по всему, мужчина очень хотел выйти вне остановки.

Слово за слово - началась перепалка между пассажирами. После того, как пассажир на весь салон начал ругаться матом, ему сделал замечание пожилой мужчина:

- Не выражайся.

- Я буду выражаться! - не унимался парень. - А че ты мне сделаешь? Старик, успокойся. Слышишь, ты? Я веду себя так, как считаю нужным. С вами вот так себя надо вести!

- С кем «с вами»?

- С вами, с русскими.

В разговор вступила женщина, тоже в возрасте.

- Мужчина, а почему ты себя так ведешь? Что за неприличие такое? Иди, у себя дома так себя веди.

После этого молодой человек обозвал всех присутствующих нацистами. И заявил:

- Ничего, придет время, мы вас всех будем бить!

- «Мы» - это кто?

- Дагестанцы.

Чем закончился этот инцидент, неизвестно. Но представившегося дагестанцем молодого человека теперь ищет полиция. [Его нашли и задержали вечером 17 января в Калужской области]. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти или вражды с угрозой применения насилия» (Наказание по ней – штраф до 600 тысяч рублей или лишение свободы на срок от 3 до 6 лет, - Авт.).

Глава Дагестана Сергей Меликов оперативно отреагировал на видео инцидента.

«Поведение молодого человека не только нарушает все мыслимые нормы, существующие в человеческом обществе, но и противоречит исторически сложившемуся этическому кодексу дагестанца, определяющему в том числе отношение к старшим, - заявил Меликов. - Тем более возмутительна его попытка говорить от имени миролюбивого дагестанского народа, которому чужды подобные варварские проявления. Считаю, что этот человек должен принести извинения не только тем, кого грубо оскорбил, но и всем дагестанцам, от лица которых он пытался выступить».

По словам главы республики, в Дагестане проживают в мире десятки народов, а в гостеприимстве местных жителей ежегодно могут убедиться десятки тысяч туристов.