В Калужской области задержали уроженца Кавказа, устроившего дебош в московском автобусе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Калужской области 16 января сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать 29-летнего гражданина, который утроил дебош в общественном транспорте в Москве. Об этом Kp.ru сообщили в ГСУ СК России по Москве.

- В его действиях усматриваются ... возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства, совершенных с угрозой применения насилия, - уточнили в СК.

Ранее сообщалось, что уроженец Кавказа угрожал попутчикам в московском автобусе и разжигал национальную рознь. Он агрессивно высказывается в адрес других пассажиров.

- Назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела сейчас продолжается, - сообщили в ведомстве.

После инцидента на произошедшее отреагировал глава Дагестана Сергей Меликов. По его мнению, поведение молодого человека не только нарушает все мыслимые нормы, но и противоречит исторически сложившемуся этическому кодексу дагестанца.

Представитель республики считает, что этому человеку необходимо извиниться перед теми, на кого он бранился, а также принести извинения и дагестанскому народу, от лица которых он пытался выступить.