Глава Дагестана Меликов призвал полицейских разобраться с инцидентом в московском автобусе

Глава Дагестана Сергей Меликов. Фото: пресс-служба Главы РД

Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал инцидент с конфликтом в московском автобусе, где назвавший себя дагестанцем молодой человек вступает в конфликт с попутчиками и допускает националистические высказывания. Ролик, на котором была запечатлена ситуация, накануне попал в сеть.

Как отметил Сергей Меликов, поведение молодого человека должны оценить правоохранительные органы. Заявление главы Дагестана было опубликовано на его сайте.

"Каждый подобный случай воспринимается в регионе как событие, требующее вмешательства семьи, школы, всех тех, кто ответственен за воспитание молодежи", - отметил Меликов.

Он подчеркнул, что мужчина должен принести извинения за свое поведение.

"Считаю, что этот человек должен принести извинения не только тем, кого грубо оскорбил, но и всем дагестанцам, от лица которых он пытался выступить", - отметил Меликов.

Cтоит отметить, что после инцидента с агрессивным высказыванием пассажира автобуса в адрес граждан в Москве было заведено уголовное дело. Мужчину обвиняют в разжигании вражды, пишет РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Дагестана Сергей Меликов направил командующему войсками Южного военного округа Александру Дворникову телеграмму, в которой принес извинения за поведение срочника, осквернившего памятник погибшим военнослужащим на Кубани. Молодой человек оказался выходцем республики.