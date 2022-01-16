Катерина Ковальчук отписалась от Гарика Харламова в Инстаграме и уехала отдыхать одна

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук больше не вместе: в этом уверены поклонники пары. Фото: Иван МАКЕЕВ

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук расстались: по крайней мере, так предполагают поклонники резидента «Comedy Club». На днях Гарик Харламов был госпитализирован с высокой температурой. Юморист лежал в больничной палате под капельницей. Его возлюбленная в этот же день уехала в туристический комплекс в Подмосковье, где пила шампанское в компании приятелей. После курса лечения Харламову стало лучше, сейчас он долечивается дома. Юморист развлекается тем, что собирает из конструктора фигурки различной степени сложности и выкладывает итоговые фотографии в Инстаграм. Катерина же тем временем улетела отдыхать на экзотические острова. В сторис она показала тропический курорт с пальмами и белоснежный пляж, на котором она загорает одна, без Гарика. Более того, Ковальчук удалила Харламова из друзей в Инстаграме. И этот факт только укрепил подписчиков Бульдога во мнении, что он расстался с Катериной.

Катерина отписалась от Гарика в Инстаграме и уехала отдыхать одна на тропический остров. Фото: Инстаграм.

Новый 2022 год начался для Гарика не самым лучшим образом. У юмориста подскочила температура почти до 40 градусов, и он был вынужден лечь в больницу. Резидент «Камеди клаб» вышел на связь из больничной палаты, выложив в Инстаграме фото с капельницей.

- Ни разу не было у меня тут поста с температурой 39,6. Это первый. Что в голову приходит при такой температуре? Да вот ничего вообще кроме странного желания выложить это тут… Не болейте! - написал Гарик в посте.

В комментариях подписчики наперебой желают шоумену скорейшего выздоровления. Гарика поддержали и его звездные коллеги. Молчание хранила лишь подруга Гарика Катерина Ковальчук: актрисе было не до того – она отдыхала в Подмосковье. О личном Ковальчук тоже не распространяется. Но в ее блоге появились такие философские фразы: «Когда захотите всем угодить, начните с себя», «Мечтайте! Жизнь слишком... одна».

Пока Гарик лежал под капельницей, Катерина за городом пила шампанское с друзьями. Фото: Инстаграм.

Ради голубоглазой партнерши по фильму «Гусар» Гарик развелся с женой Кристиной Асмус. Он познакомил Катерину с дочкой Настей, и они часто проводили время все вместе. Их отношения казались безоблачными, а поклонники наперебой судачили, что дела у Харламова и Ковальчук идут к свадьбе. Однако, судя по всему, это были преждевременные надежды.

Примечательно, что бывшая жена Гарика Кристина Асмус в последнее время оттаяла и все чаще посвящает экс-супругу теплые слова. По словам Кристины, у нее выдался очень тяжелый ноябрь: они с дочкой серьезно заболели. В этот период актрису очень поддержал Гарик. Об этом Асмус рассказала в Инстаграме, подводя свои личные итоги года. Актриса поблагодарила экс-супруга за помощь.

- Гарик Харламов - ты очень растешь. Открылся для меня недавно совсем с неожиданных сторон. Я рада, что сейчас у нас все так! – написала Кристина в Инстаграме, завершив подпись смайликом в форме сердца.