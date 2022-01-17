«Толстенькая, но счастливенькая»: Пышный бюст Семенович едва уместился в купальнике

Анна Семенович. Фото: Кирилл Мишин

Анна Семенович проводит отпуск в Египте: певица поселилась в пятизвездочном отеле в Хургаде. Артистка обожает страну пирамид и часто отдыхает на ее курортах. В Инстаграме артистка делится яркими отпускными снимками. Отправившись на прогулку на яхте, Анна сфотографировалась в купальнике.

Черный облегающий купальный костюм едва вместил главное богатство Анны – ее роскошную грудь. На снимке артистка греется на солнце, наслаждаясь теплом и свежим морским бризом.

- Впитываю в себя солнышко каждой клеточкой. Я всегда была улыбчивым человеком , а на солнце у моря я расцветаю! – призналась звезда. - Я по сути я лентяй. Каждое достижение мне даётся с большим трудом и через мощные усилия! Через три дня я вернусь домой к работе, впереди много новых , интересных проектов. Я вам приготовила столько сюрпризов. Но это чуть позже, а пока фото в купальнике, ваше любимое.

Певица отдыхает в Египте. Фото: Инстаграм.

«Какие у тебя красивые босые ножки!»; «Анютка, ты прелесть!»; «Как давно и сильно я влюблен в твои ступни!»; «Вы шикарная»; «Очуметь»; «Просто секси, огонь», - нахваливают поклонники Семенович в комментариях.

Артистка прекрасно осознает, что ее фигура далека от идеала. Но это ее ничуть не смущает: Анна чувствует себя вполне комфортно в своем весе. На днях певица поделилась видеороликом, снятым в бане. В видео она позирует голышом, завернувшись в большое полотенце.

- Я пришла попариться в баньку, потому что вечером прохладно, а здесь такой кайф! Сейчас подбавлю парку, и всех с легким паром! А потом ужин буду есть вот этой большой ложкой. Пусть я буду толстенькая, но зато счастливенькая, - заявила певица.

Анна снялась в бане. Фото: Инстаграм.

По поводу своей фигуры артистка не устает повторять: она любит себя такой, какая она есть. По словам Семенович, она давно перестала комплексовать из-за мнений чужих людей. Певица предупредила: ее не волнует, что ее тело считают несовершенным.

Черный облегающий купальный костюм едва вмести главное богатство Анны – ее роскошную грудь. Фото: Инстаграм.

- Не надо мне писать, что мне надо похудеть или уменьшить грудь или удлинить ноги. Я счастливый человек , которого не особо интересует мнение других людей! – написала артистка. - Раньше я очень ждала похвалы от общества, для меня было важно, чтоб меня хвалили другие. Раньше я истязала себя самоедством и постоянными упрёками, я вообще не умела ценить себя и от этого так сильно страдала. Сейчас я сама хвалю себя, и это самое ценное на пути к счастью и любви к себе.