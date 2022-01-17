Валерия поблагодарила бывшую жену Пригожина за прекрасную падчерицу

Певица Валерия. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Валерия и Иосиф Пригожин – на редкость гармоничная пара: супруги демонстрируют удивительное единение во всем. Более того, артистка находится в очень хороших отношениях с бывшей женой своего мужа Лейлой Фаттаховой. Лейла бывает на многих домашних праздниках Валерии и Пригожина, она – член их большой семьи. Певица не только не препятствует общению Иосифа с экс-супругой и их общей дочерью, но и сама дружит с ними.

На днях исполнительница публично поздравила с днем рождения дочь Пригожина и Фаттахову Лизу. Валерия опубликовала на своей странице в Инстаграме фото с падчерицей и нежно поздравила девушку с новым годом ее жизни. При этом артистка обратилась не только к имениннице, но и к самой Лейле, как будто она - не бывшая жена её мужа, а её лучшая подруга.

- И вообще, маме и папе большое спасибо за то, что ты есть в моей жизни, - написала звезда.

Валерия поздравила с днем рождения дочь Пригожина Лизу. Фото: Инстаграм.

На снимке Валерия и Лиза позируют в южном саду с фруктами в руках. Фото получилось ярким и милым. Если не знать контекста, можно было бы подумать, что Валерия и Лиза - мама и дочь.

В свою очередь, Иосиф подружился с тремя детьми Валерии – они считают его своим отцом. У артистки трое наследников: дочь Анна, и сыновья Арсений и Артемий. Сейчас дети Валерии выросли, Артемий и Арсений женились, а дочь поселилась отдельно. Артемий уже больше десяти лет живет в Швейцарии. Несколько лет назад он закончил Вебстерский университет в Женеве в области IT-технологий и финансов. За время учебы парень успел получить швейцарское гражданство. Далее он продолжил обучение в музыкальном колледже Беркли в Лондоне. Сейчас Артемий работает в звукозаписывающей студии в Монтре: занимается финансовыми вопросами и продюсированием.

Год назад Валерия впервые стала бабушкой. У ее младшего сына Арсения родилась дочка Селин. Фото: Инстаграм.

Два года назад Артемий женился на своей однокласснице Наталье Коренной. Мать Натальи - глава АО "Кузнецкие ферросплавы", одного из градообразующих предприятий Новокузнецка.

Год назад Валерия впервые стала бабушкой. У ее младшего сына Арсения родилась дочка Селин. Артистка души не чает в крохе, как и ее муж Иосиф Пригожин. А вот Артемий пока не торопится заводить детей: они с женой хотят немного пожить для себя и сделать карьеру.