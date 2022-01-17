Работодатели начнут заключать договора с мигрантами на Госуслугах

Электронный оборот документов позволит контролировать миграционные процессы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Госуслугах появился новый сервис "Уведомления по трудовым мигрантам". С его помощью работодатели получили возможность отправлять в подразделения МВД электронные уведомления: о заключении и расторжении трудовых договоров с иностранцами, а также обязательствах по выплате им зарплаты, как высококвалифицированным специалистам.

Теперь нашим предпринимателям не надо стоять в очередях в миграционные отделы МВД России с письменными уведомлениями. Достаточно будет заполнить форму на Госуслугах и подписать ее электронной подписью.

Раньше МВД России приходилось обрабатывать ежегодно порядка 3 миллионов бумажных уведомлений. В период пандемии, когда мигранты стали чаще менять рабочие места уведомлений стало в разы больше.

Новый сервис выгоден всем: российские гастарбайтеры получат официальное трудоустройство с белой зарплатой, а предприниматели надежду, что новый рабочий не имеет судимостей и не связанных с террористами.

Отметим, что ресурс полезен именно юридическим лицам. Обычным гражданам услуга не нужна. Если потребуется человек, чтобы вскопать огород, за помощью лучше обратиться к земляку-соседу либо в организацию, которая трудоустраивает мигрантов. Это хоть дороже, но дает гарантии безопасности: вы получите рабочего с квалификацией и электронным патентом на работу, который защищен от подделки биометрией владельца.

Увы, но нелегальный наем на работу иностранных граждан часто приводит к спорам и трагедиям. По данным главы СК России Александра Бастрыкина фиксируется рост преступности среди мигрантов. В прошлом году они совершили в России более 33,5 тысяч преступлений, из которых 30 % - тяжкие: убийства, грабежи и изнасилования.