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Общество17 января 2022 11:50

За телефонный терроризм можно получить 10 лет колонии

СК России напомнил об ответственности за опасные преступления по телефону
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
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Hа судимого по этой статье ложатся полностью расходы, понесенные предпринимателями и государством в связи с эвакуацией зданий

Hа судимого по этой статье ложатся полностью расходы, понесенные предпринимателями и государством в связи с эвакуацией зданий

Фото: Мария ЛЕНЦ

Следственный комитет России расследует несколько уголовных дел связанных с ложными сообщениями об актах терроризма. Есть фигуранты, которые попались даже после совершения нескольких сотен звонков.

- В Тюменской области задержан мужчина, который в 2021 году сообщил о ложном минировании порядка 800 объектов в 34 городах России, - сообщили в СК России.

В ведомстве напомнили, что за подобные звонки предусмотрено до 3 лет лишения свободы. Но если хулиган систематически "минирует" больницы, школы, вокзалы, заведения, связанные с отдыхом и досугом, либо если преступные действия повлекли ущерб свыше 1 миллиона рублей, виновному грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

За ложные сообщения об актах терроризма в зданиях судов и силовых структур можно схлопотать 8 лет лишения свободы. А если из-за такого звонка больной не сможет обратиться вовремя за медицинской помощью и умрет - 10 лет колонии.

Отметим, что на судимого по этой статье ложатся полностью расходы, понесенные предпринимателями и государством в связи с эвакуацией зданий, выездом сотрудников правоохранительных органов, саперов, проверкой помещений. Суммы в ходе следствия устанавливают эксперты, после чего все заинтересованные лица и организации предъявляют свои счета уже осужденному за преступление.

Напомним, последние дни в России участились ложные сообщения об актах терроризма. Звонки о "минированиях" поступали в Свердловской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Архангельской, Нижегородской областях и ряде других регионов. В связи с этим Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителям территориальных следственных органов организовать процессуальные проверки по указанным фактам.

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