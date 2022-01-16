В России ввели наказание за незаконный сбор пожертвований: кому и за что грозит штраф

Не помогайте, кто чем может - сначала убедитесь, что поддержите действительно нуждающихся, а не жуликов. Фото: Кузенков Олег

Подождите, люди добрые! Не помогайте, кто чем может - сначала убедитесь, что поддержите действительно нуждающихся, а не жуликов, которые ими прикидываются.

Речь идет о ящиках для пожертвований. Их можно увидеть во многих супермаркетах, торговых центрах, храмах. А иногда и в городском транспорте просят подать милостыню в ящик-коробочку, обклеенную просьбами о помощи. Оказывается, не все подряд имеют право собирать деньги в подобные "коробочки".

Недавно в России приняли новый закон, который регулирует сбор пожертвований при помощи таких ящиков. Закон вносит поправки в статью 7.27 «Мелкое хищение» Кодекса об административных правонарушениях. В ней появился такой пункт:

- за хищения, совершенные при помощи ящиков для пожертвований, установленных лицами, не имеющими права на благотворительную деятельность, вводится административная ответственность.

Теперь за такое нарушение полагается как минимум штраф. Он зависит от собранной суммы и может превышать ее в пять раз (но не меньше 3000 рублей). Также «незаконным» сборщикам милостыни в ящики грозит административный арест от 10 до 15 суток и обязательные работы (до 120 часов). Если же все это организовала компания, то штраф для нее - от 20 до 50 тысяч рублей.

Но как понять, когда пожертвования собирают незаконно? И вообще, как у нас регулируется такая «сфера деятельности», как сбор милостыни? Отвечаем на главные вопросы.

Как проверить, что ящик «законный»?

Правила прописаны в постановлении правительства от 1 октября 2020 года. На ящике для сбора пожертвований должны быть:

- инвентарный номер,

- сведения об организации, которая собирает пожертвования (наименование, почтовый адрес, ИНН, номер счета),

- наименование программы или иного документа, в соответствии с которым проводится сбор пожертвований,

- адрес сайта организации в интернете,

- контактные данные, по которым благотворитель может получить более подробную информацию.

Ящик для сбора пожертвований может использоваться только некоммерческой организацией, имеющей на это право (подробности можно уточнить на ее сайте). Устанавливать ящики в магазинах можно только на основании договора с собственником помещения.

Если же вы считаете, что сбор пожертвований незаконен, обращайтесь в полицию.

Можно ли таким способом собирать милостыню в церквях?

- Правила установлены только для сбора пожертвований в ящики некоммерческими организациями. А религиозные организации исключены из этого закона, - объясняет юрист-консультант проекта «Правовая команда» Василий Романец. Так что если в церкви собирают милостыню в такой ящик, это законно.

Не проще ли эти ящики запретить, ведь все равно мошенники будут подделывать разрешения?

- Запретить всегда проще. Но в таком случае многие небольшие и законопослушные некоммерческие организации потеряют зачастую единственный способ получения денег, - говорит Василий Романец.

На нищих распространяется поправка?

Статьи за попрошайничество в России нет, так что побираться на улицах не запрещено. Главное - чтобы без ящиков с ложной информацией о том, что ты представляешь благотворительную организацию.

Есть, конечно, и "профессиональные нищие", которые объединяются в настоящие сети. Но и организаторов таких "сетей" наказывать по закону не за что. Их можно прижать только по статье 151 Уголовного кодекса, если они заставляют побираться несовершеннолетних. Максимальный срок – 4 года.

А как регулируется сбор денег через интернет?

- Эта сфера (сбор милостыни, - Ред.) только начала выводиться из тени, - говорит Василий Романец. - Регулирование сбора пожертвований через интернет - вероятно, дальнейшая перспектива.

В общем, пока эта сфера толком не регулируется. Но если жулики обманывают сердобольных людей, собирая деньги якобы на лечение детей или животных, это может считаться мошенничеством. За такое можно сесть года на два минимум — срок зависит от суммы. На таких мошенников нужно жаловаться в полицию.