Не нажимайте цифру 1: В чем смысл нового телефонного мошенничества

Телефонные мошенники атакуют россиян по новой схеме: теперь вам названивает робот, а отменить фейковую операцию нужно, нажимая цифры клавиатуры. Фото: Shutterstock

ЖУЛИКОВ ПОДВЕЛА УСТАРЕВШАЯ БАЗА

С началом нового года активизировались телефонные мошенники — видно, поиздержались за праздники. Дошло до того, что жертвой злоумышленников чуть не стала наша коллега.

- Я едва не повелась, - призналась автору корреспондент kp.ru Ольга Либгардт. - Раньше мошенников было достаточно просто вычислить. Как правило, у них был характерный акцент, говор, и на фоне постоянных сообщений «Комсомолки» и других СМИ о случаях обмана у меня, например, сразу включался сигнал: стоп, опасно! А сейчас новая система — звонит робот — совершенно обычный. И говорит: «Банк ВТБ. По вашей карте проходит списание на сумму 3 тысячи рублей. Если эту операцию совершали не вы, и вы хотите ее заблокировать, нажмите цифру «один»...

Но мошенники просчитались — у них оказалась старая база, видно, сбагрил им кто-то по дешевке в переходе.

- Я действительно когда-то была клиентом этого банка, но уже несколько лет назад закрыла там все свои счета и карты, - продолжила коллега. - И конечно, сразу поняла: что-то здесь не то. Не стала ни нажимать «единичку», ни дожидаться оператора, а сразу положила трубку. Такие звонки поступали мне еще несколько раз — то на 5 тысяч, то на 7…

А ГЛАВНЫЙ У НИХ - РОБОТ

Вообще цифирка 1 в последнее время стала часто фигурировать в подозрительный сообщениях. То и дело в чатах появляются предупреждения о том, чтобы люди не реагировали на послания типа: «Если вы сделали прививку от ковида, нажмите 1». Или на звонки с такой же просьбой. А если нажмете, предупреждают анонимные доброжелатели, то телефон тут же заблокируется и все, что там записано, станет известно мошенникам, к тому же они получат доступ к мобильным банкам жертвы и к электронным банковским картам, введенным в телефоны.

- Представляете, что бы было, если бы я нажала эту единичку?! - ахает Ольга, радуясь, что избежала опасности.

А что думают кибер-эксперты про разводку с кнопкой номер один?

- То, что вы нажмете единичку, само по себе не приведет к блокировке телефона или к несанкционированному доступу к вашей информации, - раскрывает kp.ru механику обмана глава исследовательского центра Интерфакс-ЛАБ Илья Мунерман. - Но это только этап в мошеннической цепочке. Люди сейчас стали более грамотными и уже не так часто ведутся на сообщения якобы от служб безопасности, из полиции или еще откуда-то. Поэтому, кстати, для экономии времени и трафика злоумышленники стали использовать роботов — они быстрее произведут обзвон, с ними не будут вести издевательские разговоры те, кто догадался, что это мошенники. Бросил трубку — все, не стоит на него и время тратить. А кто нажал на единичку или остался на связи — с тем можно будет вести беседу дальше и выудить нужную информацию.

ЧЕМ ОПАСНА ЦИФРА «1»

Главная цель мошенников — это разными уловками выведать номер карты в сочетании с cvv-кодом (3-значным числом на обратной стороне карты). Но не только.

- Человеку, который нажал единичку и втянулся в беседу, может быть предложено пройти анкетирование, - рассказал kp.ru другой эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский, директор по стратегическим коммуникациям агентства Infosecurite. - Придет ссылка, но ни в коем случае не нажимайте на нее. Это очень опасно: она может содержать вирусную программу, дающую возможность удаленного управления смартфоном или создания клона вашего телефона. По сути это и есть взлом. Мошенники могут выключить ваш аппарат, со своего клона перевести деньги, удалить сообщения с кодом подтверждения списания денег, потом включить ваш телефон, и все - на телефоне не осталось никаких следов.

В общем, так или иначе, но единичка — это как в школе: ничего хорошего. Для того, чтобы люди охотнее шли на сотрудничество, продолжает эксперт, предлагаются даже небольшие бонусы — 500 рублей. Это одновременно и приманка для навязывания анкеты-развода и самостоятельная ловушка - для перечисления денег мошенник наверняка попросит указать номер карты и 3-значный код.

Так что если охота поиграть с единичкой, можно, конечно, нажать и посмотреть, что из этого выйдет — сам по себе этот шаг, если верить экспертам, не приведет к тяжелым последствиям. А вот проходить по ссылкам и тем более называть заветные три цифры, никак не стоит.

Но наш совет — не играйте вы с огнем, ну ее, эту единичку, лучше сразу отключитесь. Несколько раз так сделаете — и мошенники вычеркнут вас из списков потенциальной добычи.

Так что те, кто рассылают пугающие предупреждения, хоть и не точны в деталях, правы по сути: на подозрительные сообщения и звонки лучше не реагировать.

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