Просроченная карта – находка для мошенника: Чего нельзя делать со старым «пластиком», чтобы не потерять деньги

Когда срок действия карты закончится, нельзя просто взять - и выбросить ее. Иначе она может попасть в руки мошенников, которые, будьте уверены, найдут ей применение. Фото: Shutterstock

Возьмите острый нож. Разрежьте карту на мелкие кусочки. Сожгите их и ровно в полночь развейте пепел на старом кладбище. И тогда вы точно будете уверены, что до вашей карты с истекшим сроком действия не доберутся мошенники и не обчистят вас до нитки.

Шутки шутками, а «просроченная» карта действительно может сыграть против вас. По последним данным ЦБ, в России выпущено около 315 млн дебетовых и кредитных карт. Другими словами, на каждого взрослого россиянина в среднем приходится по три банковские карты. При этом у каждой есть срок действия. И когда этот срок закончится, нельзя просто взять - и выбросить карту. Иначе она может попасть в руки мошенников, которые, будьте уверены, найдут ей применение.

Что делать, чтобы не остаться без денег, когда этот срок истечет? Чтобы это узнать, я проконсультировался с несколькими крупными банками и двумя независимыми финансовыми советниками - Сергеем Макаровым и Андреем Параничем. Вот что удалось выяснить.

1. Что означает срок действия?

Он указывает конкретный месяц и год, до которого карта будет действовать. К примеру, если написано, что срок действия до 04/22, значит карта перестанет работать 1 мая 2022 года. До этого времени по ней можно совершать почти все операции.

Одно из немногих ограничений - бронь отелей на будущее. Система не даст вам забронировать гостиницу на те даты, когда карта уже будет недействительна.

2. А если я забуду, что время подходит к концу?

Такое вряд ли произойдет. Обычно клиентов предупреждают о необходимости перевыпуска карты заранее - как минимум за месяц присылают смс или уведомление в приложении банка.

Правда, некоторые банки в этом случае хитрят. Например, прописывают в договоре, что карту перевыпускают автоматически. И в этом случае клиента уведомляют лишь постфактум. Мол, новая карта готова - милости просим забрать в определенном отделении на другом конце города. Отсюда банальный совет: при заключении договора с банком читайте все условия внимательно.

3. Можно ли отказаться от перевыпуска?

Да. Для этого надо позвонить в колл-центр либо написать в чат поддержки в мобильном приложении или онлайн-банке. Оператор заполнит заявление на отказ от автоматического перевыпуска карты. Когда срок действия предыдущей карты истечет, она перестанет "работать", а новую карту банк печатать не будет.

Если этого не сделать, банк может выпустить карту и взять с вас деньги (если они останутся на счете) за первый год обслуживания. Вернуть их будет проблематично. Придется звонить в колл-центр, писать заявления, тратить время. Лучше все сделать заранее - например, за три месяца до истечения срока действия.

4. Банк может выпустить новую карту, пока действует прежняя?

Конечно - новую карту доставляют в отделение банка не «день в день», а заранее. Допустим, она действует до конца апреля этого года, а за новой картой вы пришли в офис в середине апреля. Тогда новая карта активируется, а старая - блокируется.

5. Как снять деньги с просроченного «пластика»?

Именно с карты - никак. При этом деньгами можно пользоваться: они лежат не на самом пластике, а на вашем текущем счете в банке, и он бессрочный. Эти деньги можно снять в кассе.

Есть и другой способ их получить: обратиться в отделение банка и перевести на другую карту - себе или родственнику. И снять нужную сумму из банкомата, если потребовались наличные.

6. Нужно ли как-то утилизировать старую?

Обычно при обмене старого «пластика» на новый сотрудник банка при вас разрезает его и выкидывает в мусорную корзину. Но даже если прежняя карта осталась у вас, лучше поступить точно так же.

7. Как именно резать?

Перерезать карту желательно на небольшие куски и обязательно в том месте, где находится чип (блестящий прямоугольничек на лицевой стороне). После этого - выкинуть в разные мусорные пакеты.

Как надо резать карту Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Чип - это мини-компьютер. Он содержит информацию о счетах владельца карты. Если карта бесконтактная, чип можно аккуратно вынуть и использовать отдельно, прикладывая к терминалу.

Тем не менее, как убеждают банкиры, вытащить информацию из чипа «просроченной» карты не получится. Когда срок действия истекает, карту блокируют и чип превращается в обычный прямоугольник из цветного металла. Тем не менее, прежде чем выбросить карту, лучше перестраховаться и разрезать чип. Техника есть техника: вдруг что-то не сработает, чип будет дальше работать и кто-то сможет расплатиться с его помощью в магазине.

8. Можно ли ее не «портить», а просто выбросить?

Делать этого ни в коем случае нельзя. У перевыпущенной карты, как правило, номер остается прежним. Меняется лишь срок действия и трехзначный код, находящийся на обороте. Это kp.ru подтвердили в двух крупных банках - государственном и частном. А значит, есть хоть и небольшой, но все же риск, что карту могут попытаться использовать мошенники. Например, для оплаты в тех онлайн-магазинах, где не требуется указывать трехзначный код и можно подобрать год и месяц действия новой карты.

Такое, конечно, редкость. Но перестраховаться не помешает. Особенно, если у вас на карте лежит много денег.

9. А если я хочу разорвать отношения с банком?

Если дело не в какой-то конкретной карте, а вам не нравится банк, тогда нужно закрывать не только карту, но и счет. У каждого банка свой алгоритм действий. Но в большинстве случаев для этого нужно прийти в отделение и написать заявление.

Если речь идет о кредитной карте, то нужно полностью погасить задолженность. А при закрытии счета обязательно попросить, чтобы вам выдали справку, что долг погашен и претензий к вам со стороны банка нет. Бывали случаи, когда человек закрывал карту, но не закрывал счет и потом оказывалось, что с него каждый месяц брали плату за смс-обслуживание. И за пару лет накопилась приличная сумма, которую банк требовал вернуть через суд.

10. Зачем вообще нужен срок действия?

Еще 10-15 лет назад карты выпускали максимум на два-три года. Это было связано с тем, что в те годы большинство карт были с магнитной полосой. Их часто засовывали в терминалы и банкоматы, из-за чего они изнашивались.

Но со временем технологии шагнули вперед. Сначала появились чипы, которые защищали от скимминга (когда злоумышленник копировал данные с магнитной ленты, создавал клон карты и списывал деньги). А современные карты и вовсе никуда не нужно вставлять. Достаточно приложить на пару секунд к терминалу оплаты. Поэтому сейчас пластик выпускается на более длительный срок - обычно на 5, 7 и даже 10 лет.

Шутки шутками, а просроченная карта действительно может сыграть против вас. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

11. Нужен ли пластик, если расплачиваться только смартфоном?

По большому счету, уже нет. Многие люди перестали носить с собой кошелек. Особенно в крупных городах, где почти везде можно расплатиться бесконтактно. Все карты есть в смартфоне или «умных» часах. Достаточно приложить гаджет к терминалу, выбрать нужную карту и оплатить покупку.

При этом выпустить цифровую карту сейчас можно почти во всех крупных банках. Это делается буквально за 10 минут через мобильное приложение. И не нужно никуда ехать.

12. Можно ли снять наличные с цифровой карты?

Многие банкоматы уже оборудованы датчиками, которые принимают цифровые карты. В них не нужно совать пластик. Достаточно, как и в магазине, приложить к считывателю свой смартфон с цифровой картой. Правда, в этом случае клиенту будут доступны не все возможности. Например, нельзя будет пополнить валютный счет (проверено на себе). Но снять наличные рубли можно без проблем.

13. А как быть, если карта привязана к разным приложениям и сервисам?

Речь про такси, доставку еды, онлайн-кинотеатр и т.д. В этом случае данные карты нужно будет обновить. Обычно это не отнимает много времени. Всю новую информацию можно ввести самостоятельно в мобильных приложениях этих сервисов. Кроме того, если вы расплачиваетесь картой через смартфон, новый пластик или его цифровой образ нужно будет завести в мобильный кошелек. А «предшественника» — удалить.

14. Какую карту выбрать?

- Это сложный вопрос. Ассортимент на банковском рынке сейчас очень большой. Банки заманивают клиентов по-разному. Где-то есть высокий кэшбек, где-то — хороший процент на остаток, где-то — бонусы от партнеров. Многие банки отказались от классической годовой платы. К примеру, не берут денег с клиента, если он тратит по карте больше 10 или 20 тысяч рублей в месяц или держит на счете не меньше 50 или 100 тысяч рублей. Поэтому, даже если карта у вас закончится еще не скоро, посмотрите, что предлагает ваш банк и конкуренты. Возможно, будет проще самостоятельно закрыть старую карту и открыть новую — с более выгодными условиями.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВАЖНО!

Звонок и блок

Есть и другие неприятные «инциденты», которые могут случиться с банковской картой

- Кража

Если карту украли, надо немедленно позвонить в свой банк и заблокировать ее. Как правило, нужно назвать кодовое слово и свои контактные данные. Либо же вы можете заблокировать карту через мобильное приложение или онлайн-банк.

Затем стоит пойти в свой банк и написать заявление о краже или потере карты, а также заказать перевыпуск новой. Она будет готова через неделю-полторы.

- Зажевал банкомат

Банкомат может «съесть» карту по разным причинам: неправильно набран пин-код, пластик поврежден, прошло время, отведенное на совершение операции и т. д. Или же просто терминал дал сбой – такое тоже случается.

Первым делом попытайтесь прервать операцию – нажмите кнопку «Отмена». И немного подождите – может пройти минута или две, прежде чем банк вернет карту.

Если терминал не отдает карту, первым делом позвоните в тот банк, который его обслуживает. Телефон должен быть указан на самом банкомате. Сообщите оператору всю информацию: свои паспортные данные, адрес «места происшествия» и т. д. Когда к банкомату приедут инкассаторы, они заберут вашу карту и доставят в отделение того банка, которому принадлежит терминал. А вам потом надо будет прийти за ней с паспортом. Всю информацию вам сообщит оператор.

Также надо сразу позвонить в свой банк и заблокируовать карту. Когда вам ее вернут, вы можете уничтожить старую и выпустить новую.

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