Олудь, крендель и горнолыжные склоны: Ленинградскую область в новогодние праздники посетили 619 тысяч туристов

Ленинградская область - один из самых популярных туристических регионов России. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Ленинградская область подвела туристические итоги новогодних каникул: в праздничные дни регион посетили почти 619 тысяч гостей. Главными местами притяжения для путешественников стали горнолыжные курорты, музеи и туристические маршруты. По данным регионального комитета по культуре и туризму, ленинградские гостиницы и базы отдыха в новогодние праздники были заполнены более чем на 84%.

Самыми посещаемыми местами региона стали горнолыжные курорты. За время новогодних каникул на них отдохнули более 160 тысяч человек. На территории Ленинградской области расположено семь горнолыжных курортов - в Приозерском, Всеволожском и Ломоносовском районах. Все они соответствуют мировым стандартам индустрии туризма и по своим характеристикам могут составить конкуренцию зарубежным горнолыжным трассам.

В регионе расположены семь горнолыжных курортов - в Приозерском, Всеволожском и Ломоносовском районах. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

В декабре курорт «Игора» в Приозерском районе получил национальную гостиничную премию 2021 года, победив в номинации «Лучший туристский центр». Зимой на нем открыты горнолыжные трассы общей протяженностью 4200 метров, трассы для тюбинга и беговых лыж. Летом – Озеро Развлечений с оборудованным пляжем, подогреваемыми бассейнами и вейк-парком. Круглый год здесь работают Ледовый дворец и крупнейший спа-комплекс на северо-западе России. Кроме того, «Игора» стала первым курортом региона, на котором запустили онлайн-продажу ски-пассов.

Одно из самых популярных туристических направлений Ленинградской области – Выборг. В первую очередь гостей привлекает построенный в 1293 году шведами Выборгский замок - единственная в России полностью сохранившаяся средневековая западноевропейская крепость.

Но и помимо замка городу есть чем удивить. С каждым годом Выборг становится все уютнее и комфортнее для туристов: уходят в прошлое заброшенные здания, целые улицы радуют обновленными фасадами домов. В Новый год узкие мощеные улочки Выборга преображаются в открыточные виды рождественской Европы. Дома украшаются новогодней иллюминацией, гостей встречают наряженные елочки, запах свежей выпечки, кофе и глинтвейна.

Путешественников привлекает построенный в 1293 году шведами Выборгский замок - единственная в России полностью сохранившаяся средневековая западноевропейская крепость. Фото: Артем КИЛЬКИН

Большим интересом у путешественников традиционно пользуется Старая Ладога — первая столица Древней Руси. Один из самых значимых исторических и культурных объектов региона - музей-заповедник «Старая Ладога» в 2021 году отметил свое 50-летие. По словам его директора Людмилы Губчевской, в юбилейный год фонд музея пополнили две тысячи новых экспонатов.

Еще несколько популярных туристических маршрутов знакомят путешественников с историей и бытом коренных народов Ленинградской области. Это, например, природный парк «Вепсский лес», где гостей посвящают в тайны и обычаи вепсов - малочисленного народа финно-угорской группы. Это своеобразный музей под открытым небом, особо охраняемая природная территория площадью в 190 тысяч гектаров. Другой популярный фольклорный маршрут - деревня Вистино, где туристы познают культуру ижорского и водского народов.

Для самых пытливых путешественников в регионе предлагается множество авторских туров. Они включают в себя мастер-классы, посещение предприятий народных художественных промыслов и фермерских хозяйств. И, конечно, дегустацию гастрономических брендов Ленинградской области. Только здесь, например, можно попробовать знаменитые вепские пирожки «для зятя» или традиционное вепсское пиво – лудь, отведать пашского меда и запить его копорским чаем (этот чайный напиток был популярен еще в царской России, название произошло от древнего русского села Копорье неподалёку от Петербурга, в окрестностях которого было налажено его производство).

В Гатчине есть чем полакомиться! Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Признанными гастрономическими брендами Ленинградской области также являются ивангородские миноги и выборгский крендель. Местные миноги – особый деликатес, который можно попробовать в Ивангороде, старинном городе на границе России и Эстонии. Населенный пункт, расположившийся на правом берегу реки Нарвы, был основан весной 1492 года в разгар Литовской войны московским князем Иваном III Васильевичем. Поселение назвали в честь князя, и это имя город носит до сих пор. Ивангород тоже входит в список самых популярных туристических маршрутов Ленинградской области. Город привлекает гостей прекрасно сохранившимся музейным комплексом, состоящим из средневекового арсенала, порохового склада, батареи и крепостных стен с одиннадцатью башнями.

Выборгский крендель представлял Ленинградскую область на конкурсе «Вкусы России»-2021. Фото: Ирина СУХАНОВА.

Выборгские крендели давно стали популярным сувениром и «визитной карточкой» города. С кренделем в Выборге связана старинная легенда. Она гласит, что в средние века его впервые выпекли из муки, просыпавшейся на город словно дождь. Жители так голодали во время осады крепости, что небеса сжалились и послали им этот подарок. Выборгский крендель традиционно выпекают в форме морского узла из сладкого или соленого теста.