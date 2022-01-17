«Ах, не погибла б Украина»: Представительство МИД РФ в Симферополе процитировало пророческое стихотворение

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Язык дипломатии предполагает точность и изящество формулировок. Сообщения, поступающие из министерства иностранных дел, его представительств, посольств и консульств не предполагают их написания в стихотворной форме. Но это вовсе не значит, что российские дипломаты не ценят поэзию. Они даже находят в ней порой откровенные пророчества.
Представительство МИД нашей страны в Симферополе опубликовало на своих страницах в соцсетях стихотворение литератора Геннадия Мамлина, уроженца Симферополя. Еще три десятилетия назад, в 1992 году Мамлин провидчески воззвал к Киеву с требованием вернуть России Крым.
Многие строки из этого произведения особенно актуально звучат именно сейчас – «Ах, не погибла б Украина», «Примолкнет гордый Вашингтон»….
Он был вождем. Он был широк.
Умен по-своему и ярок.
России лакомый кусок
Он отдал Киеву. Подарок.
А я родился в том краю,
Там годы шли мои босые.
Отдали родину мою,
Крым подарили — часть России.
Мне люб украинский народ,
Я сам по матери оттуда,
Но взял чужое — не невзгод,
А лиха жди, не будет чуда.
Я — инвалид Второй войны —
Предвижу Третью мировую,
Начнут державные сыны
Не флот делить, а плоть живую.
И Бонн примолк — в глазах тоска:
Страшна Россия, необъятна,
Три года — вывести войска,
Три дня — чуть что — ввести обратно.
Примолкнет гордый Вашингтон.
И если сын пойдет на сына,
Что флот — не нужен мертвым он, —
Ах, не погибла б Украина.
Стою с протянутой рукой:
Верните Крым, не для поживы —
Для справедливости. Какой?
Спросите тех, кто нынче живы,
А завтра — поздно. Днепр взбурлит
Славянской кровью. Дым сраженья
Победы скроет, пораженья…
«Верните!», — просит инвалид
И не стыдится униженья.
Геннадий Мамлин, 1992 год