«Ах, не погибла б Украина»: Представительство МИД РФ в Симферополе процитировало пророческое стихотворение

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Язык дипломатии предполагает точность и изящество формулировок. Сообщения, поступающие из министерства иностранных дел, его представительств, посольств и консульств не предполагают их написания в стихотворной форме. Но это вовсе не значит, что российские дипломаты не ценят поэзию. Они даже находят в ней порой откровенные пророчества.

Представительство МИД нашей страны в Симферополе опубликовало на своих страницах в соцсетях стихотворение литератора Геннадия Мамлина, уроженца Симферополя. Еще три десятилетия назад, в 1992 году Мамлин провидчески воззвал к Киеву с требованием вернуть России Крым.

Многие строки из этого произведения особенно актуально звучат именно сейчас – «Ах, не погибла б Украина», «Примолкнет гордый Вашингтон»….

Он был вождем. Он был широк.

Умен по-своему и ярок.

России лакомый кусок

Он отдал Киеву. Подарок.

А я родился в том краю,

Там годы шли мои босые.

Отдали родину мою,

Крым подарили — часть России.

Мне люб украинский народ,

Я сам по матери оттуда,

Но взял чужое — не невзгод,

А лиха жди, не будет чуда.

Я — инвалид Второй войны —

Предвижу Третью мировую,

Начнут державные сыны

Не флот делить, а плоть живую.

И Бонн примолк — в глазах тоска:

Страшна Россия, необъятна,

Три года — вывести войска,

Три дня — чуть что — ввести обратно.

Примолкнет гордый Вашингтон.

И если сын пойдет на сына,

Что флот — не нужен мертвым он, —

Ах, не погибла б Украина.

Стою с протянутой рукой:

Верните Крым, не для поживы —

Для справедливости. Какой?

Спросите тех, кто нынче живы,

А завтра — поздно. Днепр взбурлит

Славянской кровью. Дым сраженья

Победы скроет, пораженья…

«Верните!», — просит инвалид

И не стыдится униженья.

Геннадий Мамлин, 1992 год