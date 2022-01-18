Врач назвал людей, которым не грозят постковидные осложнения при «омикроне»

Реабилитация пациентов после заболевания COVID-19 в санатории. Фото: Семен Антонов/ТАСС

«Омикрон» продолжает шествие по планете, захватывая все новые города и страны. Чего нам ждать от вируса-мутанта, какие меры нужны, чтобы чувствовать себя максимально защищенным? Об этом мы поговорили с врачом-терапевтом высшей квалификационной категории, научно-медицинским экспертом Алексеем Водовозовым. Специалист стал гостем очередного выпуска программы «Антиковид» на Радио «Комсомольская правда».

БОЛЕЗНЬ ПРОШЛА, А ШЛЕЙФ ОСТАЛСЯ

- Алексей, многие уповают на то, что болезнь при «омикроне» протекает полегче, чем при дельта-штамме. А что насчет постковидного хвоста после выздоровления?

- Тут есть тонкость. На самом деле, не столь важно, в какой форме человек перенес COVID-19. Постковидный хвост возникает даже у легко переболевших. Ученые исследовали уровень аутоантител, то есть тех, которые вызывают различные аутоиммунные патологии, поражают суставы, почки, кожу и прочие органы и части тела. Так вот, аутоантитела даже у переболевших легкой формой поднимаются до очень значимых показателей и долго держатся. Как это впоследствии реализуется клинически (то есть в виде ощутимых недомоганий. - Ред.), еще предстоит выяснить, однако такая лабораторная находка есть. Но! Это касается людей, которые заболевают, не будучи привитыми.

- Сейчас уже общепризнано, что «омикрон» нередко заражает и привитых. При этом болеют они, как правило, легче. Постковид все равно грозит?

- Если человек привит, постковидного хвоста у него почти не бывает. Он встречается лишь в единичных случаях. И это один из больших плюсов в пользу вакцинации. За счет прививки мы убираем возможные последующие осложнения. Причем, в том числе, непредсказуемые ухудшения здоровья, ведь у ковида есть еще не изученные последствия. Как показывает множество исследований, в ходе которых вскрывали трупы умерших, вирус обнаруживается абсолютно везде. Нет таких запчастей в нашем организме, где не находили бы SARS-CoV-2.

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Назовите всех животных на букву «ц»

Врачи и ученые обнаруживают все новые проявления постковида, рассказал kp.ru Алексей Водовозов.

- В копилке постковидных осложнений есть мозговой туман, когнитивное снижение (то есть ухудшение мыслительных способностей. - Ред.), даже в возрасте 18-49 лет, в самом расцвете ума и сил. Нарушается беглость речи, огромные проблемы с памятью, интеллектуальной работоспособностью. Например, когда переболевшего просят назвать всех животных на букву «ц», он вспоминает в лучшем случае цаплю, и на этом все.

Есть еще интересные находки, продолжает врач:

- Страдают исполнительные функции - планирование, например. Появляются трудности с поведением в социуме. Психиатрия «подъезжает», в том числе, в виде настоящих клинических депрессий. Плюс органика: сердце, почки, печень - это все летит, сыплется.

Причем, мы не можем сказать, у кого именно такое случится, как долго будет сохраняться и как в итоге повлияет на продолжительность жизни. Есть очень приблизительные оценки, что у людей, которые перенесли ковид в тяжелой форме, с госпитализацией, болезнь отнимает от 1,5 до 10 лет ожидаемой продолжительности жизни. Это очень существенно. И еще раз повторю: вакцинация, как правило, избавляет от таких последствий. У привитых людей при последующем заражении SARS-CoV-2 отрубается постковидный хвост.

КАК ПРИВИВАТЬСЯ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ЗАЩИТЫ

- Алексей, при каком количестве уколов вакцины можно чувствовать себя максимально защищенным от «омикрона»?

- Эффективность защиты зависит скорее не от количества доз, а от их свежести - как давно была сделана прививка. Если мы возьмем двухкомпонентную вакцину, то ее хватает примерно на пять-шесть месяцев. Поэтому, скажем, Pfizer сейчас рекомендует ревакцинацию уже через пять месяцев после предыдущих двух доз.

- Если говорить о наших вакцинах - для ревакцинации достаточного одного укола «Спутника Лайт»? Или лучше для более надежной защиты по второму кругу привиться полным, двухкомпонентным «Спутником»?

- Смотрите: наша задача - дать «напоминалку» иммунитету. После первых двух доз (то есть курса первичной вакцинации. - Ред.) он очень неплохой развивается. Но постепенно идет снижение антительной защиты (уровня антител). При этом клеточная защита остается хорошей.

- Что такое клеточная защита, если простыми словами?

- Представьте себе: при заражении в организм попадает гигантское количество вирусных частиц. Антитела циркулируют в крови либо находятся в межклеточном пространстве. Если их больше, чем проникших вирусных частиц, у нас даже заболевания не возникнет. То есть, это защита от симптоматического ковида.

Если же антител меньше, чем количество возбудителя инфекции в организме, то какое-то число частиц, будучи не обезвреженными, проникнут внутрь клеток. Тогда мы получим симптоматический ковид (то есть ярко выраженную болезнь. - Ред.). В таком случае подтягиваются клетки-убийцы – так называемые Т-киллеры. Они начинают ходить по нашим клеткам, проверять у них документы. Если вдруг кто-нибудь укрывает у себя мигрантов (вирусные частицы), это очень легко узнать по особым производимым клеткой белкам. Такая клетка-нарушитель уничтожается целиком и полностью - до того, как оттуда выйдут новые наштампованные вирусные частицы. Это и есть защита от тяжелого течения болезни с помощью клеточного иммунитета. Как бы эшелонированная оборона.

Так вот, бустом, то есть одной дозой вакцины, мы увеличим количество антител, усилим первую линию защиты. А вторая (клеточная защита) и так неплохо работает.

Итого: если человек привит двухкомпонентной вакциной (как «Спутник V»), для ревакцинации через 5-6 месяцев ему достаточно одного укола, поясняет эксперт. В нашем случае это будет однодозовый «Спутник Лайт».

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