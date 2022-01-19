Тинькофф объявил о запуске конкурса "Скиньте мяч" для поддержки спортивных инициатив в регионах

Автор фото: Филипп Задорожный/Stereotactic

Тинькофф при участии образовательного проекта для детей и подростков «Кружок» 18 января запустил всероссийский грантовый конкурс «Скиньте мяч». Он нацелен на поддержку спортивных инициатив в регионах, особенно в небольших населенных пунктах. К участию в конкурсе принимаются любые спортивные проекты. Например, грант можно будет использовать для покупки футбольной формы или на ремонт баскетбольной площадки.

Главная задача конкурса – помочь воплотить в жизнь идеи, связанные с развитием спорта в российской глубинке. Зачастую энтузиастам из районных центров, небольших поселков, и деревень тяжелее получить финансирование на общественные проекты, чем жителям крупных городов. Победители конкурса «Скиньте мяч» смогут осуществить свои мечты и что-то изменить вокруг себя.

Подать заявку на грант можно до 31 марта 2022 года на сайте конкурса, а реализовать свой проект - до середины сентября 2022 года. Экспертное жюри выберет из числа участников десять победителей. Максимальная сумма гранта составит до 150 тысяч рублей. В состав жюри вошли признанные деятели спорта и социальной поддержки: главный тренер ФК «Рубин» (Казань) Леонид Слуцкий, команда проекта «Кружок», основатель футбольной школы TagSport и женского любительского футбольного клуба GirlPower Владимир Долгий-Рапопорт, основатель футбольного творческого объединения «Ничего Обычного» Даниил Чалов, главный редактор Forbes Woman и Forbes Life Юлия Варшавская.

Автор фото: Филипп Задорожный/Stereotactic

Конкурс грантов «Скиньте мяч» стал продолжением совместного проекта Тинькофф и «Кружка», посвященного развитию культуры игры в футбол в селе Глазок Тамбовской области. Впервые это село прогремело на всю Россию в 2018 году. Тогда в Глазок приехала команда «Кружка», девиз которой - «привезти знания туда, откуда принято уезжать». По приглашению жителей небольших поселков и деревень команда организует для подростков бесплатные учебные программы по веб-разработке, журналистике, музыке.

- Мы провели для местных подростков школу веб-разработки, в результате которой ребята сделали сайт о родном селе Глазок, - вспоминает участница проекта «Кружок» Рита Гооге.

Сайт «Одним глазком» рассказывает о жизни и достопримечательностях села – его людях, истории, интересных событиях. «Посмотри хотя бы одним глазком», - предлагали школьники. Проект, задумывавшийся как чисто образовательный, неожиданно прославился в соцсетях, а Youtube-блогер Юрий Дудь снял о Глазке фильм.

- С тех пор наша команда не раз думала о возвращении в Глазок, отдельно вспоминая слова местных подростков про мечты, связанные с футболом, - рассказывает Рита Гооге. - В 2021 возник подходящий повод: нам написал тренер Эльхан Салахов, и при поддержке Тинькофф мы устроили футбольные сборы, чтобы помочь местным ребятам развить в селе культуру игры в футбол.

Для начала нужно было обустроить футбольную площадку. Вместе с наставниками подростки ремонтировали сельское футбольное поле, под руководством тренера Эльхана Салахова готовились к матчу с командой из соседнего города и сражались за победу.

- Когда летом 2021 года «Кружок» предложил нам помочь организовать футбольные сборы для ребят из Глазка, мы с удовольствием поддержали эту идею, - говорит руководитель отдела устойчивого развития Тинькофф Татьяна Полякова. - А после мы помогли им приехать в Москву на один из матчей Тинькофф РПЛ, чтобы продолжить их знакомство с футболом.

Энтузиазм, с которым подростки готовились к сборам и участвовали в матче, показал организаторам проекта: это доброе начинание нужно продолжать и по возможности внедрять по всей России.

Автор фото: Филипп Задорожный/Stereotactic

- Мы видели, что эта история вдохновила ребят, дала им почувствовать, что изменения могут происходить везде, даже в маленьких селах. Так родилась идея масштабировать проект и запустить конкурс грантов, чтобы у жителей из любых уголков России была возможность реализовать свои идеи. Далеко не всегда для масштабных изменений в обществе нужны большие бюджеты и долгие согласования, - отмечает Татьяна Полякова. – «Скиньте мяч» - это проект для тех, кто хочет развивать территории через здоровый образ жизни, будь то турнир по футболу с соседями или участие юношеской команды по баскетболу в соревновании в другом городе.

Организатором конкурса выступает НКО D-Group.Social, в копилке которого – успешное проведение более полусотни крупных федеральных проектов в некоммерческом секторе, в том числе один из старейших благотворительных фестивалей «Душевный Bazar».

- Мы рады, что проект в Глазке получил развитие, - говорит Рита Гооге. - «Скиньте мяч» поможет десяти финалистам реализовать свои идеи в сфере спорта в своем регионе и, надеемся, своим примером вдохновит многих.