Нейросеть создала человеческие образы крупных городов России

Чтобы удовлетворить собственное любопытство, пытливые фантазеры обратились за помощью к искусственному интеллекту, моделирующему образы на основе черт «характера» города и других характеристик Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москва- юная красотка с роскошными волосами, Волгоград- юноша с грустными глазами, а Сочи – вечно худеющая блондинка-хохотушка. Нашим коллегам из AdMe.ru стало любопытно, как выглядели бы крупные российские города, если бы были людьми. Говорят же, что у каждого города свое лицо, но какое оно, вот в чем вопрос?

Чтобы удовлетворить собственное любопытство, пытливые фантазеры обратились за помощью к искусственному интеллекту, моделирующему образы на основе черт «характера» города и других характеристик, включая приверженность традициям, озеленение, экологию и особенности экономического развития. Дотошные выдумщики составили список главных качеств 19 российских мегаполисов - припомнили все-все их особенности и фишечки (Москвоу, например, невер слип, а в Краснодаре тепло и солнечно) – а потом загрузили их в систему, контролируемую нейросетью, на сайт Artflow.ai. И та послушно выдала 19 портретов, рассчитав до мелочей, какие человеческие типажи больше всего соответствуют каждому набору особенностей. Результат превзошел самые смелые ожидания. Все 19 особ оказались невероятными красавцами, с выразительными чертами лица.

Так, Москву, несмотря на солидный возраст, искусственный интеллект увидел в образе юной, немного уставшей (наверное, от насыщенности будней), красотки. Не уступила ей в привлекательности и прекрасная Казань – юная и свежая дева с чертиками в глазах. Кроме них, женщинами нейросеть «назначила» Сочи (этот город в образе человека – легкомысленная светловолосая пышечка), Норильск (голубоглазый ангел с чуть осунувшимся лицом и глубоким взглядом), Владивосток (милая кареглазка с крупными серьгами) и Калининград (красивая девушка с правильным чертами лица и высокими скулами). Кроме них, согласно выводам искусственного интеллекта «юбку носит» Воронеж (он предстал зеленоглазой горожанкой с короткими мило растрепанными волосами), Иркутск, Уфа и Омск, который (или которую?) нейросеть наделила чуть потрескавшейся от мороза кожей.

А вот Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярк, Нижний Новгород, Волгоград, Самара и Тула представились умному роботу брутальными мужчинами средних лет. Питер похож на неисправимого романтика, Волгоград словно печальный принц, готовый расплакаться, Новосибирск смотрит лукаво и смахивает на индейца, а Красноярск – глядит мудро, лица Нижнего, Краснодара и Ебурга украшают бороды, Тула с рыжей шевелюрой похож на художника-пейзажиста, а Самара – на сантехника. Кстати, о Туле. Как пишет «КП»-Тула», некоторые жители города, усмотрели в его человеческом образе черты Христа, другие решили, что Тула-человек похожа на Николаса Кейджа.