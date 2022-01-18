МВД России: число преступлений снизилось на 1,9%

Снижение количества зарегистрированных преступлений по сравнению с 2020 годом составило 1,9% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Анализ статистических сведений о состоянии преступности в 2021 году свидетельствует о том, что оперативная обстановка в стране продолжает оставаться стабильной и контролируемой. Снижение количества зарегистрированных преступлений по сравнению с 2020 годом составило 1,9%, - привела цифры зарегистрированных преступлений по стране официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Представитель ведомства отметила, что наметилось серьезное сокращение числа противоправных деяний по ряду составов, в том числе убийств и покушений на убийство – на 4,7%, умышленного причинения тяжкого вреда здоровья – на 10,6%, разбоев – на 16%, грабежей – на 18,1%, краж – на 2,4%.

Продолжает падать и уровень уличной преступности. Так, в парках, скверах и на улицах количество разбойных нападений снизилось на 17,3%, грабежей – на 22,1%, краж – на 4%. По итогам 12-ти месяцев 2021 года общее число криминальных деяний, совершенных в общественных местах, сократилось на 6,4%.

Стало меньше квартирных краж – на 16,2%, хищений транспортных средств – на 24,8% и угонов – на 13,9%.

Улучшилась профилактика преступлений среди детей, и как следствие снизилось число уголовно наказуемых деяний с участием несовершеннолетних в целом на 15,6%, в состоянии алкогольного опьянения – на 8,3%, в состоянии наркотического опьянения – на 5%. Однако, даже эти цифры вызывают шок.

Впервые за последние годы сотрудникам полиции удалось замедлить темп роста зарегистрированных преступлений, совершенных мошенниками с использованием информационно-телекоммуникационных технологий: по итогам 12-ти месяцев 2021 года их количество выросло всего на 1,4%.

Представитель ведомства Ирина Волк подчеркнула, что добиться таких ощутимых результатов позволило тесное сотрудничество с другими правоохранительными ведомствами и разъяснительная работа с населением.

При этом в Следственном комитете отметили, что существенный вклад в криминальную статистику вносят "молодые люди из центральноазиатских республик".

В прошлом году именно мигранты чаще всего были участниками массовых драк, чаще использовали поддельные документы и совершали тяжкие преступления.

По данным начальника главка МВД России по вопросам миграции Валентины Казаковой, в 2021 году было возбуждено более 10 уголовных дел по статье "хулиганство" по факту массовых драк между группами мигрантов в Москве. По словам Казаковой более 400 задержанных были привлечены к административной и уголовной ответственности, 252 фигуранта оказались в центрах содержания, порядка 70 человек содержатся под административный арестом. Участникам драк аннулировали разрешительные документы, сократили сроки пребывания в России, выдворили, депортировали, сделали невъездными.

- В целом правоохранительными органами расследовано более 33,5 тысячи преступлений, совершенных иностранцами, из которых 30% - тяжкие и особо тяжкие (прим.Ред. - вооруженные разбои, убийства и изнасилования), - привел тревожные цифры за 2021 год глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.