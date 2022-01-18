Александр Градский перед смертью переписал на молодую жену огромный дом и квартиру

Марина Коташенко Фото: Борис КУДРЯВОВ

Пока общественность мусолит шокирующие детали ограбления молодой вдовы Александра Градского на 100 миллионов рублей, всплыли неизвестные детали о наследстве покойного артиста. Оказывается, артист переписал на красавицу Марину Коташенко огромный особняк и шикарную квартиру в центре Москвы.

Александр Градский позаботился о молодой жене Марине Коташенко. Он записал свои главные активы - дом в элитном поселке Новоглаголево, огромную квартиру в Козицком переулке над Елисеевским гастрономом и салон красоты на Петровке на четвертую избранницу, пишет mk.ru.

В Козицком переулке Градский в свое время выкупил целый этаж площадью около 400 квадратных метров. Особняк в Новоглаголево поражал роскошью - тут вам и мраморные полы, и огромный бассейн, и золотая лепнина, и обилие натурального дерева.

Однако певец и Коташенко с детьми предпочитали жить в доме попроще. Именно в него нагрянули грабители, унеся из вдовьей спальни сумку со 100 миллионами рублей. Коттедж в деревне Мишуткино находится в километре от главного особняка.

Дерзкий способ разбойного ограбления, который злоумышленники воплотили в жизнь вскоре после похорон артиста и в разгар наследственного спора, огромная сумма наличными, а также несвоевременное обращение в полицию потерпевшей стали поводом для пересудов. Несчастную вдову заподозрили в инсценировке.

Меж тем ранее стало известно, как 100 миллионов оказались у Коташенко. Вскоре после похорон артиста, скончавшегося 28 ноября 2021 года, у вдовы произошел серьезный скандал с одним из ближайших родственников Градского. Все происходило в московской квартире звезды в Козицком переулке.

Марина сильно испугалась родственника. Якобы в ее адрес прозвучали угрозы, которые исходили от человека в не совсем адекватном состоянии. После этого Марина забрала деньги из сейфа в свой коттедж в деревне Мишуткино.