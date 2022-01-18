По аллее Василия Пескова: В Москве может появиться мемориал легендарного журналиста

Без малого два года мы с внуком Василия Михайловича Пескова Дмитрием занимались вопросом установки мемориальной доски на доме на Верхней Масловке, 11, где полвека жил наш легендарный журналист.

Без малого два года мы с внуком Василия Михайловича Пескова Дмитрием занимались вопросом установки мемориальной доски на доме на Верхней Масловке, 11, где полвека жил наш легендарный журналист. Редакция «Комсомольской правды», Клуб журналистов-ветеранов КП и Союз журналистов России совместно ходатайствовали перед правительством Москвы об этом, но получили отказ. Основанием была узаконенная норма о рассмотрении подобных инициатив только через 10 лет после кончины увековечиваемого лица. Песков ушел из жизни 12 августа 2013 года.

В 2020 году мы отметили его 90-летний юбилей. Воронежские предприниматели и мемориальный музей Василия Пескова Воронежского заповедника его имени установили бюст великого земляка на его малой родине и памятник в самом заповеднике. Столица осталась пока без такого памятного места.

В начале 2021 года мы предложили мэрии в рамках программы озеленения города оформить возле дома на Масловке сквер и, если позволят технические условия, насадить там рощу Василия Пескова. К сожалению, и эта идея не нашла отклика. Тогда в конце года мы вышли с ней на Совет депутатов муниципального округа «Аэропорт», предложили предусмотреть разбивку сквера в программе территориального благоустройства. Депутаты идею поддержали и даже обещали утвердить на сессии. Правда, вскоре выяснилось, что управа района уже подготовила проект типового благоустройства двора, заложив в проект дорогостоящую детскую площадку. Для сквера не осталось ни места во дворе, ни свободных средств.

Создание аллеи журналиста Василия Пескова включено в программу реконструкции Петровского парка Москвы

Тем не менее мне, как представителю «Комсомольской правды» дали слово на общем собрании жильцов дома в управе, где проект благоустройства двора обсуждался и утверждался. После выступления зам.главы управы Варвара Терешкина идею одобрила, но предложила альтернативу: использовать вместо двора дома соседний Петровский парк, где запланирована в ближайшие два года (2024-25) его реконструкция и где управа по инициативе своего Центра социального обслуживания намерена оформить участок славы заслуженных жителей района. Там и предложили нам устроить аллею Василия Михайловича. Так и записали в протокол собрания от 13 января 2022 года отдельным пунктом: включить создание аллеи Пескова в программу реконструкции Петровского парка. И, конечно, у нас не было никаких возражений.

Дело в том, что мы и сами уже давно мечтали о такой аллее. Одна из последних фотографий Василия Михайловича, сделанная его соратником Сергеем Ждановым за неделю до кончины, сделана как раз на такой, но пока безымянной аллее. Песков идет, провожая друга к станции метро «Динамо» от своего дома через Петровский парк по мощенной плиткой сквозной аллее. По ней он постоянно ходил так ровно пятьдесят лет, с 1963 года, как получил здесь квартиру от издательства «Правда». И, конечно, парк - самое замечательное место для сохранения памяти об авторе популярнейшей газетной рубрики «Окно в природу» и основателе и ведущем телепрограммы «В мире животных». На такой аллее можно будет разместить, как нам видится, и планшеты с публикациями Пескова, и фотографии его авторства, и даже скульптуры описанных им зверей и птиц. Сотни горожан и гостей столицы ежедневно будут проходить этой аллеей и вспоминать Василия Михайловича добрым словом! Это ли не лучший ему памятник?

Теперь дело за управой района «Аэропорт» и за Департаментом культурного наследия Правительства Москвы, который осуществляет реконструкцию Петровского парка.