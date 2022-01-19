США вернулись во времена Дикого Запада: ограбление поездов и налеты на магазины стали обычным делом

Тысячи разграбленных посылок на железнодорожных путях Union Pacific в Лос-Анджелесе, оставленные мародерами после набегов на грузовые поезда. Фото: DAVID SWANSON/EPA/ТАСС

Движение за права темнокожего населения, поднявшееся в США в полный рост с 2020 года, продолжает вырождаться в нечто странное: сегодня Америка словно возвращается во времена легендарных вестернов про Дикий Запад с ограблениями проходящих проездов и налетами на магазины. Только вместо ковбойских шляп на членов орудующих банд надеты банданы и балаклавы. Да и по цвету кожи от классических киноперсонажей Джона Уэйна и Гари Купера они все чаще отличаются.

ГРАБЬ НАГРАБЛЕННОЕ

Участники движения «Жизни черных важны» недолго бродили по улицам больших городов, выкрикивая самые разные лозунги. Рядовые «борцы за расовую справедливость» быстро поняли, что на этом много не заработаешь, и они быстро переключились на банальное мародерство, врываясь в дорогие бутики и опустошая их полки. Кадры улиц Манхэттана с наглухо заколоченными фанерой витринами (это был единственный шанс владельцев хоть как-то защитить свою собственность) облетели весь мир.

Расследования сотен стихийных случаев мародерства, волной прокатившихся по США осенью 2020 года, вроде бы продолжаются. Но с тех пор грабежи стали обыденными. Чуть ли не каждый день американские магазины организованно грабят. Только за последние недели в США зафиксировано более десятка случаев массовых ограблений магазинов: универмаг Nordstrom в Лос-Анджелесе, бутики Louis Vuitton и Burberry в Сан-Франциско. По оценкам Национальной федерации розничной торговли, взрывной рост уровня грабежей уже обошелся ритейлерам в $1 миллиард.

Протесты движения Black Lives Matter не обошлись без массового грабежа магазинов в крупнейших городах США. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Торговые сети массово закрывают в некоторых городах свои магазины. А власти делают вид, что ничего не происходит. Более того, в погоне за расположением цветного населения они реализуют мало поддающиеся разумному объяснению инициативы. Так, окружная прокуратура Нью-Йорка рекомендовала нижестоящим инстанциям перестать требовать даже минимальный залог за освобождение преступников, и теперь воров и насильников судьи отпускают на все четыре стороны. в Калифорнии кража на сумму менее 950 долларов (72 тысячи рублей) даже не считается уголовным преступлением.

ТЕФЛОНОВЫЕ ПРЕСТУПНИКИ

Американкие копы протестуют – их служба стала похожа на профанацию.

Серийному грабителю Хуану дель Валле нью-йоркские полицейские дали прозвище «Тефлоновый» - так легко он уклоняется от тюрьмы. Дель Валле ловили на месте преступлений или по горячим следам более 30-и раз, но судьи каждый раз отпускают его до следующего заседания, объясняя свою гуманность тем, что у них попросту нет других вариантов: принятые законодателями штата нормативы не дают полномочий судьям на то, чтобы отправить преступника в тюрьму за кражи и ненасильственные преступления.

Тысячи разграбленных посылок на железнодорожных путях Union Pacific в Лос-Анджелесе, оставленные мародерами после набегов на грузовые поезда Фото: ТАСС

Одного из нью-йоркских полицейских имеющий богатое криминальное прошлое Рикардо Эрнандес столкнул под колеса проходящего поезд метро. Полицейский выжил, Эрнандеса задержали и доставили в суд. А через полчаса отпустили. Его обвинили в совершении преступления, этим и ограничились. «Мои руки связаны, потому что в соответствии с новыми правилами у меня нет абсолютно никаких полномочий определить по такому делу наказание в виде лишения свободы», - признался ошарашенным коллегам полицейского судья Луис Нок.

КУДА КАТИТЕСЬ?

Уровень преступность в США растет рекордными темпами. Только количество убийств выросло за последний год на треть. Доклад Национальной комиссии по уголовному правосудию, отставив в сторону политкорректность, прямо указывает, что резкий рост насилия и убийств в Америке начался с массовых протестов движения «Жизни черных важны».

Авторы доклада определили две основные причины отката Штатов ко временам Дикого Запада – снижение уровня полномочий полиции (чего и требовали активисты движения в защиту черных жизней) и уклонение самих стражей порядка от службы из-за опасений быть привлеченными к несправедливому суду.

В Лос-Анджелесе мародеры совершают ограбления контейнеров грузовых поездов с посылками, оставляя мусор на железнодорожных путях. Фото: Zuma\TASS

Ну, и какие же вестерны без ограбления поездов. И таковые не заставили себя долго ждать. Организованные банды стали нападать на железнодорожные составы, перевозящие по Калифорнии контейнеры с почтовыми отправлениями. Вдоль путей чуть ли не ежедневно находят тысячи вскрытых посылок, из которых грабители вынимают все самое ценное. Обходчики подтвердили, что по несколько раз в неделю им приходится убирать с определенных отрезков пути горы разодранных в клочья коробок и конвертов.

Пойманных на месте преступления отпускают на свободу даже без залога Фото: ТАСС

Простым американцам остается утешаться одним: по канонам жанра если где-то появились плохие парни (в классических вестернах их обозначали черными шляпами), то значит, скоро их дорога пересечется с хорошим (и, разумеется, в белой шляпе). Где тот новый Клинт Иствуд, который возьмет правосудие в Америке в свои руки?