Говорят, не повезет, если черный кот посуду разобьет: в какие приметы верят россияне

В приметы верят 28,3% россиян Фото: Shutterstock

Если черная птица в свитере наизнанку стучится в окно - это к рассыпанной соли! Шутка. Теперь серьезно: как выяснили аналитики СберСтрахования, в приметы верят 28,3% россиян.

Что интересно, самыми достоверными мы считаем «физиологические» приметы: многие свято убеждены, что в организме ничего просто так не чешется и не зудит (см. «Знай!»). А вот старинные суеверия уже забываются. Всего 1,3% жителей страны считают, что рассыпать соль - к беде. Да что тут говорить: даже встретив черную кошку, лишь каждый тридцатый плюнет через левое плечо!

- В «рассыпанную соль» перестали верить, потому что изменилась ситуация. Раньше соль была на вес золота, а теперь это один из самых дешевых продуктов, - говорит психолог Ирина Коржаева. - А страх перед черными кошками уходит, поскольку у современных людей к «котикам» другое отношение.

Самые суеверные и рациональные города Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Но почему вообще люди верят в приметы? На дворе XXI век, смартфоны, Илон Маск...

- Сейчас пандемия, и ни политики, ни эпидемиологи не могут дать внятных прогнозов на будущее, а приметы делают наше завтра более-менее определенным. Людям хочется хоть какой-то стабильности и предсказуемости, и приметы дают эту предсказуемость, - объясняет Ирина Коржаева.

ЗНАЙ!

Зуд в теле не обманет?

Чешется левая рука - к деньгам.

Чешется правая рука - встретишь знакомого.

Чешется нога - к поездке или к хорошим новостям.

Чешется левый глаз - к конфликту.

Чешется правый глаз - к радости.

Звенит в левом ухе - к гостям.

Звенит в правом ухе - к романтическому событию.

Дергается левое веко - к скандалу.

Дергается правое веко - к неожиданному подарку судьбы.