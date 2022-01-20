Без этого не понять Казахстан: Что такое жузы и кто на самом деле устроил погромы

Старший жуз традиционно жил на юге страны, Средний жуз на севере, а Младший - на западе, в бесплодных степях при Каспии Фото: Shutterstock

Един в трех объединениях племен

Изучение этнических особенностей Казахстана мы начали с сухого академического определения самого часто встречающегося слова «жуз». По мнению Андрея Грозина, заведующего отделом Казахстана в Институте стран СНГ, жуз - это:

«Неформально-племенное объединение, конгломерат исторически и регионально близких племен, живущих на определенных территориях достаточно продолжительное время. Жузы имеют представления об общих предках».

Жузы отличаются между собой, но, как любят подчеркивать казахстанские ученые, не так сильно, как русские, белорусы и украинцы. Степень отличия - как между москвичом и петербуржцем. И казахстанские острословы не раз замечали, что с 2000-х годов в России правит «питерский жуз». А до этого был «жуз уральский». Мы все представители одного народа, с некоторыми региональными особенностями. В Казахстане все то же самое, только с поправкой на кочевую культуру.

Старший жуз традиционно жил на юге страны, Средний жуз на севере, а Младший - на западе, в бесплодных степях при Каспии.

У казахов есть древняя красивая пословица, удивительно точно объясняющая разницу в менталитете: «Дай Старшему жузу посох, и пусть пасет скот, дай Среднему жузу перо, и пусть решает споры, дай Младшему жузу копье и отправь на врага».

Шляпа, портфель, власть

Сразу же после развала СССР тема с жузами получила необычайную популярность в казахском народе. Стало почетно или модно с ходу перечислить своих предков до десятого колена, не забыв припомнить всех батыров-богатырей и их подвиги. Так как вся эта информация - мифологизированное устное предание, а письменных источников не имеется, простор для фантазий размером с бескрайнюю казахскую степь. Но еще сто лет назад принадлежность к жузу гарантировала выживание. По словам Андрея Грозина, деление на жузы появилось вынужденно. Это такой способ самоуправления у кочевых народов:

- Жузы нужны были, чтобы решать множество возникающих проблем, для регуляции численности скота, водопоев, мест выпаса, чередования летовок и зимовок. А конфликты из-за скудных ресурсов превращались в гражданские войны, идущие из поколения в поколение. Еще одна причина появления жузов - без поддержки рода выжить в зимней степи невозможно даже сейчас. Это очень тяжелая работа.

По словам Андрея Грозина, Средний жуз, живущий в северных областях, достаточно быстро вошел в орбиту Российской империи и дал казахам образованных людей, того же поэта и философа Абая, который искренне тяготел к России и видел в ней будущее своего народа. Младший, западный жуз вечно воевал и жил в местах, где даже отгонным скотоводством было заниматься сложно. Но каким образом Старший, южный жуз сменил пастуший посох на шляпу и портфель - атрибуты власти?

Жузы нужны были, чтобы решать множество возникающих проблем, для регуляции численности скота, водопоев, мест выпаса, чередования летовок и зимовок Фото: Shutterstock

Благодаря последним событиям в этой республике в России узнали то, о чем не задумывались. Оказывается, последние сто лет Казахстаном правит Старший, южный жуз, и можно догадаться, что не всем в республике это нравится. Но сделать ничего нельзя - все ключевые посты в государстве по-прежнему под южанами. Хотя игра пошла на понижение - Назарбаев из более знатного племени в отличие от Токаева. Но жуз-то все равно один, первый среди равных, хотя племен в нем десятки. Андрей Валентинович объясняет, как так вышло:

- Южный жуз всегда обитал в местах с благоприятным климатом, но был один минус - эти территории были плотно заселены. Южный жуз всегда был территориально близок к центрам городской цивилизации - Коканду, Бухаре, Хиве. Все это позволяло кочевникам совершать набеги на своих оседлых соседей и грабить их в рамках «набеговой культуры и экономики», а с другой стороны, шел товарообмен и общение. Казахские Чингизиды и воины умудрялись даже делать карьеры в оседлых государствах. Вот благодаря торговле с богатыми соседями Южный жуз оказался самым состоятельным, если сравнивать с севером или нищим западом, - подытожил востоковед.

Важно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Любопытно, что если Российская империя делала ставку на северный, Средний жуз, то большевики все перевернули с ног на голову. В Казахстане им нужен был пролетариат, а производства находились на юге. Перехват власти был растянут по времени:

- Сначала Старший жуз начал править в автономии, потом в самой Казахской ССР, особенно в послевоенный период. Понятно, что основные вопросы решались в Москве, но именно местная власть принадлежала южанам. После распада СССР южане смогли сохранить власть, президентом стал Назарбаев.

Назарбаев из более знатного племени в отличие от Токаева. Но жуз-то все равно один Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В СССР жузы считались пережитком, а в нынешнем Казахстане? По словам ученого, тут к истории подключилась политика.

- Казахстанские ученые постоянно подчеркивают, что у казахов нет разделения на северный, южный и западный Казахстан. Вы можете без всяких диалектов общаться в любой части Казахстана. Из этого делается вывод, что казахи - единая нация, поэтому говорить о разделении на жузы нельзя - это сепаратизм, - объясняет Андрей Грозин и произносит главное: - Изучение жузов порождает логичный вопрос: почему во власти только «южные»?

Возможно, попытку получить ответ на этот вопрос мы видели в первых числах января на улицах и дорогах кипящего Казахстана.

И сами казахи, и россияне обозначили участников погромов, как мырков или мамбетов, то есть по-русски - гопников Фото: REUTERS

ПЕРСПЕКТИВЫ

Стейк из жеребенка

Понятно, что размывание любого традиционного общества неизбежно, и Казахстан не стал исключением. Первый признак - это появление «асфальтовых казахов», так называемых шала-казахов. Часто это потомки казахской интеллигенции во втором и третьем поколении. Родовые заморочки их не интересуют вообще в отличие от большинства казахов, поэтому стороны платят друг другу взаимным презрением. «Шала-казахи» - зачастую люди трех культур: казахской, русской и глобальной - американизированной.

Размывание любого традиционного общества неизбежно, и Казахстан не стал исключением Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Именно благодаря этому слою «новых казахов» Алма-Ата напоминает какую-то столицу хипстерства: куча кафе, барбершопы, граффити известных европейских уличных художников на стенах, магазины модные и просто дорогие известных брендов. След патриархальной Азии можно найти только в меню модного ресторана: стейк из жеребенка. В названии этого блюда много смыслов и противоречий. На днях они вылезли наружу. И сами казахи, и россияне обозначили участников погромов, как мырков или мамбетов, то есть по-русски - гопников.

- Участники последних событий - молодежь из пригородов Алма-Аты, из «ржавого пояса», считает ученый. - Они живут на самозахваченных землях вокруг бывшей столицы, в поселках-самостроях, которые по настоянию националистов были легализованы. Только электричество, воду и канализацию не везде провели. Люди там пробавляются мелким криминалом и заработками на базарах. Разграбить торговый центр - все равно что прокатиться на социальном лифте. Это вообще самое яркое событие в их жизни!

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