Судьба детей звезд: Дочь Валерии сменила имя, а наследница Агутина и Варум работала в службе доставки еды

Дочь Валерии и продюсера Александра Шульгина Анна. Фото: shena_music/Instagram

Знаменитым родителям непросто растить своих отпрысков. Частые гастроли, съемки, концерты до полуночи - времени на воспитание катастрофически не хватает. Но, несмотря на это, дети знаменитостей выбирают похожий жизненный путь.

Анна Шульгина: Сменила имя

Дочери Валерии от продюсера Александра Шульгина Анне исполнилось 28 лет. Она окончила театральный институт и стала дипломированной драматической актрисой. Но, конечно, воспитываясь в музыкальной среде, Анна не могла остаться в стороне от пения. Она записала пару мини-альбомов и выпустила несколько синглов.

Наследница Валерии пишет песни, выступает режиссером своих клипов и предпочитает всего добиваться сама. В соцсетях не встретишь фото с ее звездной семьей, она не пользуется возможностями, которые мог бы дать ее отчим, продюсер Иосиф Пригожин.

В 2019-м девушка удивила поклонников своим новым именем Shena. Так она стала именовать себя в соцсетях. По признанию певицы, она не чувствовала связи с именем, данным при рождении. А вот Шена - совсем другое дело!

- Мое настоящее имя было прислано Вселенной, она мне его дарила во снах. В сонном состоянии, при луне, его писала в заметках и дневниках. Время не заставило ждать, - говорит девушка.

Родные с пониманием отнеслись к перемене. В телефоне у мамы Валерии она записана под именем Шена…

Шена признается, что не все гладко в ее жизни. Девушка борется с психологическими проблемами, которые, вероятнее всего, возникли из-за расставания ее родителей (напомним, Валерии пришлось буквально бежать от домашнего тирана Шульгина). Но и в этой ситуации она находит возможность и силы помогать другим. Сейчас Шена на своей страничке в Инстаграме занята пристроем брошенных собак.

Елена Задорнова: Жизнь в рифму

Елена Задорнова - дочь знаменитого сатирика. Фото: jzadornova/Instagram

На своей страничке в Инстаграме дочь знаменитого сатирика написала про себя:

«Просто Я... неАктриса, неМодель, non-Influencer... Порядочный Человек, видимо».

Елене 31 год, живет на Мальте. Туда она оправилась учиться, оставив занятия в ГИТИСе. Случилось это еще при жизни отца. После учебы, получив специальность антрополога и социолога, решила остаться на острове. У Елены есть особенность: посты в Инстаграме она пишет в стихах. Недавно вот объявила, что вышла замуж и ждет дочку:

Судьба спросила:

мужа надо?

Девичья честь

бывает хрупкой...

Прошел лишь год -

они женаты...

И ждут их первенца,

что в юбке.

Елизавета Варум: Получила американское гражданство

Елизавета - дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум. Фото: lizvmusic/Instagram

Елизавета - 22-летняя дочка Леонида Агутина и Анжелики Варум переехала в США еще в 2003 году. Основные хлопоты по ее воспитанию легли на Юрия Варума, папу Анжелики, который к тому времени уже жил в Майами. По сути, они с супругой во многом заменили Лизе родителей. Чтобы возникало меньше проблем, девочке сменили фамилию, и она тоже стала Варум. А в 2019-м стала представляться как Лиз Холлоуэй. У Елизаветы Марии (у девушки двойное имя) довольно рано проявились способности к музыке. Она пишет песни, исполняет их и даже создала свою рок-группу. Эпатажную внешность и поведение звездные родители восприняли не сразу, из-за чего опять возникли конфликты. Но в итоге с выбором дочки пришлось смириться. В 16 лет Лиза закрутила роман с кубинским барабанщиком группы Legally Taken Марком Анджело, намного старше ее.

- Вроде рано, но как запретить? Это же искалечить психику, - признавалась Анжелика в одном из интервью. - Я понимала, что включить заново цербера - значит превратиться во врага. Доверилась дочери. И, как мне кажется, не ошиблась!

Казалось, дело идет к венцу, но влюбленные расстались. Впрочем, Лиза недолго была одна: сейчас она встречается с американским музыкантом по имени Кайл.

Елизавете проще было начинать карьеру музыканта за океаном: там над ней не довлел авторитет звездных родителей. Маму и папу она чаще видела по телевизору, огромной утратой для Лизы стала смерть деда Юрия Варума. Ее накрыли психологические проблемы, пришлось обращаться к специалисту. Лиза выбрала финансовое отделение в колледже, но, кажется, работать по специальности не собирается, а уповает на музыкальную карьеру. Как это принято в Америке, девушка с юности сама зарабатывала деньги, например, с удовольствием трудилась официанткой в ресторане, готовила обеды для американской семьи и работала в службе доставки еды.

Максим и Нина Хворостовские: Быть как папа!

Максим и Нина Хворостовские. Фото: flosha1/Instagram

Золотой баритон России Дмитрий Хворостовский ушел из жизни четыре года назад. Дмитрий и его жена Флоранс прожили вместе 20 лет. В их лондонском доме в ходу три языка - английский, французский и русский, который Флоранс выучила ради мужа. Дети звездной пары Максим и Нина до пандемии нередко приезжали в Россию, чтобы навестить и поддержать родителей Дмитрия (сейчас общение происходит по телефону).

Максиму уже исполнилось 18. Он вырос копией отца - статный (рост 190 см!), красивый, умный. Яблоки от яблони упали недалеко: Хворостовские-младшие тоже увлечены музыкой. Нина занимается довольно давно, а вот Максим приступил к занятиям несколько позже, уже в более осознанном возрасте.

- Я играю на гитаре, на клавишных и пою, - признавался Максим «Комсомолке». - Пробую писать музыку в стиле джаз, блюз, рок. Вот только оперу я не могу петь. Хочу быть музыкантом. Это не хобби и не шутка.

Максим объявил, что собирается поступать в консерваторию.

- Я тоже обожаю музыку, - вторит ему Нина. - Играю на скрипке, пианино, пою. Еще танцую и занимаюсь актерским мастерством. Но больше всего люблю блюз, классику. Мечтаю петь, как мой папа!

Максим и Нина не единственные дети баритона. В первом браке с балериной красноярского театра у него родились близнецы Даня и Саша. Им сейчас уже по 25 лет. Еще Дмитрий усыновил дочь жены Машу. Все отпрыски артиста поддерживают отношения и признаются, что они близкие люди.

Анна Друбич: В кино через Лос-Анджелес

Анна Друбич, дочь актрисы Татьяны Друбич и режиссера Сергея Соловьева. Фото: annadrubich/Instagram

Фразу «все понятно, это дочка знаменитых родителей» Анна Друбич, дочь актрисы Татьяны Друбич и режиссера Сергея Соловьева, слышала не раз. Наверное, поэтому и решила заняться творчеством в другой стране. Живет Анна в США. Друбич связала профессию с кино: пишет музыку для фильмов. С 8 лет она играла на фортепиано, потом поступила в Московский колледж музыкального исполнительства. Талант девочки отмечали судьи престижных музыкальных конкурсов, отдавая ей призовые места. Очередной ступенью к мастерству стала Мюнхенская высшая школа музыки и театра. Во время учебы Анна начала подрабатывать, сочиняя музыку для анимации. Но ей хотелось писать для кино. Оказалось, профессионально учат этому ремеслу в Лос-Анджелесе, туда Друбич и отправилась. Анне 37, она написала музыку к 30 картинам, в том числе «Одесса», «Асса-2» и «Анна Каренина». Анна замужем за виолончелистом Евгением Тонхом, пара воспитывает двух дочерей.