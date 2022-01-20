Российский врач-онколог делает фото дикой природы, от которых захватывает дух

Фото: Светлана Горбатых

Глядя на эти (и многие другие) фото дикой природы, создается стойкое ощущение, что делал их суперпрофессионал, месяцами не вылезающий из тайги.

Светлана Горбатых. Фото: Арсений КАШКАРОВ.

На самом же деле их автор - милая женщина Светлана Горбатых, которую гораздо легче представить в белом халате, нежели в жилете фотографа. А легче потому, что она и есть доктор.

А этот камчатский медведь - прямо настоящий философ... Фото: Светлана Горбатых

Чтобы сделать этот снимок дальневосточного леопарда, в засаде пришлось просидеть несколько дней. Фото: Светлана Горбатых

Медведей же, леопардов и других животных Светлана снимает лишь в отпусках - несколько раз в год. Побывав в гостях совместной программы Радио «КП» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников», доктор рассказала о многих секретах этого увлечения и, главное, почему оно ей жизненно необходимо. Природа как нельзя лучше помогает восстановиться и продолжать делать свою работу хорошо. А работа у нее очень нелегкая. Светлана Горбатых - онколог в Морозовской детской больнице...

«Двойной удар». Лошади Пржевальского в Оренбургском заповеднике. Фото: Светлана Горбатых

Выставку фотографий «От степей до тундры» можно будет посмотреть на Никитском бульваре до 20 января.