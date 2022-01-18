Друг Александра Градского раскрыл шокирующую правду о сыне певца

Андрей Караулов в студии Радио "Комсомольская правда" Фото: Иван МАКЕЕВ

Криминальная драма с ограблением вдовы Александра Градского, у которой налетчики забрали 100 млн рублей, обрастает страшными подробностями. Известный журналист Андрей Караулов, который много лет дружил с Градским, в эфире Радио «Комсомольская правда» сделал сенсационное заявление. По его словам, к разыгравшейся криминальной драме может быть причастен старший сын певца Даниил.

- Я могу ошибаться, имею право - все-таки два раза ковид перенёс. И это только моя версия, в которой я искренне убежден, - сразу предупредил Караулов. - Но так бывает, что иногда журналисты знают больше, чем следствие. Вы хотели сенсацию? Пожалуйста. Я об этом говорил, ещё когда Саша был жив и когда я предполагал, что этот молодой человек бежит подальше от умирающего отца к сейфу, где хранились деньги. Меня никто не убедит и не переубедит в том, что все это организовано сыном Градского. Нужно знать этого молодого человека, нужно знать его отношение к детям Марины, и вообще, что происходило в этой семье.

По словам друга Градского, сегодня он впервые после ЧП поговорил с его вдовой.

- Марина очень напугана. Знаете, как нашёл Саша Марину на улице 20 лет назад, так, мне кажется, она на этой улице до сих пор и стоит, - туманно высказался Андрей Караулов. - Это страшная тема, опасная тема. Ну вот так. Любовь зла - полюбишь и козла, из этой серии… Там есть, что делить, и делать это будут безжалостно. С обеих сторон безжалостно. Потому что, я предполагаю, для Марины самый страшный день случился не тогда, когда умер Саша, а когда у неё украли 100 миллионов. И даже не 100, а 150: 100 реально похитили, а 50 потребуют старшие дети Градского. Ведь это были не Маринины деньги, а ее мужа, и через полгода их должны были поделить между всеми наследниками (сама Коташенко, двое ее детей, а также старшие дети певца - сын Даниил и дочь Мария. - Ред.). Я ей сегодня объяснял: тебя, дуру, два раза ограбили! Через суд с неё истребуют эти 50 млн: не деньгами отдаст, так квартирами. Они ее разденут полностью!

Главный вопрос Караулова к вдове друга - зачем она написала в заявлении столь внушительную сумму, да и вообще обратилась в местную полицию, которая ничего не сможет сделать? Мол, правоохранителям не нужен лишний скандал в престижном районе, где живут сплошь уважаемые люди.

- Мариночка, детка, что ж ты этих бандитов доморощенных ко мне домой не привезла, где не одна тревожная кнопка, а целых четыре? - пересказал гость свой диалог с Мариной Коташенко. - Она ответила: «Я не могла». Саша Добровинский только что предложил ей свои услуги. Вот она сидит думает, нужен ли ей Добровинский.

Караулов уверен, что в семье Александра Градского даже при жизни музыканта творился настоящий кошмар.

- Семейная ситуация его безумно раздражала и выводила из себя, крик стоял «Замучали, заколебали!». Дети Градского - это его театр, а не парень Даня, который пару дней после смерти попытался этим театром руководить. Но Саша даже предположить не мог, что кто-то из его родственников рано или поздно окажется в тюрьме, - заключил Андрей Караулов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«На нее свалилось огромное наследство: Сестра Градского не верит в реальность ограбления его вдовы

Среди родственников покойного певца Александра Градского, похоже, разгорается настоящая война за наследство. Напомним, днем в воскресенье в Подмосковье была ограблена вдова музыканта Марина Коташенко. С ее слов, трое вооруженных неизвестных заставили ее отдать 100 млн рублей, которые хранились в загородном доме. Преступников ищут. При этом, как сообщили kp.ru источники в правоохранительных органах, следователи по-прежнему проверяют и достоверность слов самой Коташенко (подробности)