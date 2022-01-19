Замученных детей и женщин нацистам не забудут никогда

Самым интересным признали проект скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина

В память о 80 тысячах погибших от рук нацистов в Гатчинских лагерях неподалеку от федеральной автотрассы Р-23, ведущей из Питера через Псков к белорусской границе, появится необычный памятник.

Надо признать: памятники героям великих сражений ставят регулярно. А здесь появится мемориальный комплекс «Мирным жителям СССР, погибшим в ходе Великой Отечественной».

В декабре 2020-го с такой идеей выступили Российское военно-историческое общество и Российское историческое общество. Идею поддержал Владимир Путин.

Был проведен конкурс. На него поступило 13 заявок. Творческий совет РВИО закрытым голосованием определил победителя. Самым интересным признали проект скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина. Этот молодой творческий тандем создал ранее Ржевский мемориал Советскому солдату. Андрей и Константин участвовали также в создании комплекса в память о победах Александра Невского.

В декабре 2021 года ход работ и размеры будущего мемориала на месте оценили помощник президента РФ Владимир Мединский, глава СВР и РИО Сергей Нарышкин и ленинградский губернатор Александр Дрозденко.

- В основе мемориала — стела. На ее вершине - фигура матери с детьми. Такой символ семьи, которую оккупанты-нацисты выгнали из дома, не дав ни собраться, ни одеться. Это аллегория на образ Родины-Матери. Она в очень тяжелом положении. При том остается матерью, которая готова до последнего защищать своих детей, - так представил концепцию мемориала один из его авторов Андрей Коробцов.

На внутренней стороне пилона будут образы стариков, женщин и детей, обреченных на смерть теми, кто пришел с запада. Над ними – растворяющиеся в небе силуэты уже казненных . Их души устремляются в бессмертие. С внешней стороны изобразят силуэты сожженных домов, жители которых убиты оккупантами.

Будут здесь и ниши для поминальных свечей. Они, сливаясь в общий световой поток, прочертят огненный след от тысяч и миллионов судеб, оборванных войной.