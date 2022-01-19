Солист Большого Театра в Москве стал жертвой нового вида мошенничества

20-летний Валерий Макаров — солист Государственного Академического Большого театра России. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

20-летний Валерий Макаров — солист Государственного Академического Большого театра России. Помимо работы в театре, молодой человек участвовал в телепроекте «Большая опера» на канале «Культура», в деятельности творческой лаборатории «Молодая режиссура» и коллектива «Art-collage». Валерий является лауреатом многих международных конкурсов и уже успел поработать с известнейшими режиссёрами России и мира.

Недавно молодой человек стал жертвой телефонных мошенников. Ему пришлось обратиться в полицию с заявлением. Оперативникам вокалист рассказал, что на его телефон поступил звонок. Высветившийся на экране номер совпадал с номером одного из известных банков. Незнакомый голос в трубке, представился сотрудником банка и сообщил что кто-то пытается похитить деньги с карты Валерия. Артист был наслышан о разных схемах подобных мошенничеств, поэтому быстро закончил разговор, не ответив на вопросы звонившего. Несмотря на это, вскоре Макаров заметил, что с его карты пропала крупная сумма. Об этом молодой человек сообщил в полицию и банк.

— Поступило обращение от 20-летнего гражданина о том, что неустановленное лицо осуществило телефонный звонок, представилось сотрудником банка, завладело данными от банковской карты и расчетного счета, с которого были похищены 200 000 рублей. При этом сам заявитель неизвестным никакую информацию о своих счетах не передавал, — сообщил источник kp.ru.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Сам артист был шокирован этой ситуацией, ведь оказалось, что для того, чтобы лишиться средств, теперь достаточно просто снять трубку.

— Я сразу обратился в банк, там мне сказали, что это очень редкий новый вид мошенничества. Они с ним столкнулись впервые. Каким-то образом, пока установлено соединение через звонок, преступники сами считывают информацию с телефона, коды для банковских операций и прочее. Хочу предостеречь других от моей ошибки, лучше вообще не поднимать трубку, когда вам звонит неизвестный номер, — говорит Валерий Макаров

Артист рассказал, что для него это были не просто деньги. Он специально откладывал их для того, чтобы поставить собственную оперу на сцене Самарского академического театра оперы и балета на своей родине. Валерий Макаров сам написал для неё музыку и копил необходимую сумму на гонорары артистов.