Полиция опровергла сообщения о задержании подозреваемых в ограблении вдовы Градского

Преступники сначала устроили автоподставу, после чего проникли в машину 41-летней Марины Коташенко. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Сети появились сообщения о задержании трех мужчин, которые 16 января ограбили вдову певца Александра Градского. Напомним, преступники сначала устроила автоподставу, после чего проникли в машину 41-летней Марины Коташенко. Урожая пистолетом, они заставили женщину отвезти их в загородный дом и отдать деньги, которые хранились в доме - вдова достала из-под кровати сумку, в которой лежали 100 млн рублей. Затем неизвестные заставили Коташенко отвезти их в Апрелевку, пересели в белый «Мерседес» и скрылись.

Однако источник в правоохранительных органах информацию о задержании опровергает.

- По этому делу еще никто не задержан, - заявил источник корреспонденту kp.ru. - Работа ведется. Идут допросы возможных свидетелей и тех, кто мог быть связан с преступниками. Отрабатываются все версии. Однако на текущий момент задержаний нет.

Напомним, у многих вызывает вопросы, почему Коташенко обратилась в полицию лишь через шесть с лишним часов после ограбления. Женщина объясняет, что преступники запретили ей идти в полицию и она была напугана. Некоторые эксперты считают, что ограбление было инсценировкой, а фору во времени «грабителям» могли дать, чтобы они скрылись без погони и получше спрятались.

Kp.ru следит за развитием событий.

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