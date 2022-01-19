Сотрудник российского банка обокрал бывшего игрока московского "Динамо"

Мужчина сообщил оперативникам о том, что сотрудник их банка похитил со счета известного румынского футболиста 37-летнего Джордже Флореску крупную сумму денег. Фото: wikimedia.org

В полицию обратился сотрудник службы безопасности одного из крупнейших российских банков. Мужчина сообщил оперативникам о том, что сотрудник их банка похитил со счета известного румынского футболиста 37-летнего Джордже Флореску крупную сумму денег.

Кража произошла еще летом 2019 года, однако тогда потерпевший Флореску в полицию не обратился. Футболист раньше играл за московский футбольный клуб «Динамо» и жил в России, но когда в 2014 году его контракт закончился, он покинул страну, оставив на своем счету крупную сумму денег. Вероятно Флореску попросту забыл о своих российских сбережениях.

Этим решил воспользоваться 29-летний ведущий персональный менеджер банка Иван К.* Мужчина использовал конфиденциальную информацию о персональных данных клиента-футболиста и смог снять с его счета все деньги, более 4 млн рублей. Банкир хорошо замел следы и несколько лет никто и не подозревал, что он обокрал своего же клиента. Все вскрылось в результате внутрибанковской проверки. Служба безопасности банка подняла все документы и выписки, обнаружив крупное хищение. Довольно быстро банкиры установили и сотрудника, причастного к краже.

«В ходе проверки было установлено, что в июле 2019 года 29-летний ведущий персональный менеджер банка Иван К.* используя свое служебное положение завладел конфиденциальными данными гражданина Румынии, 37-летнего футболиста Джордже Флореску и похитил с его счета 60573 евро, то есть 4 325 442 рублей по текущему курсу. Результаты банковской проверки были переданы в полицию, которая сейчас занимается расследованием этого дела», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося. Оперативникам предстоит опросить подозреваемого в краже 29-летнего менеджера Ивана К.*, а также связаться с потерпевшим гражданином Румынии, футболистом Джордже Флореску.

Примечательно, что подозреваемый менеджер и сам увлекается футболом. Мужчина даже играл за одну из команд в любительской футбольной лиге на позиции полузащитника. Сейчас с ним работают следователи. * Имена изменены