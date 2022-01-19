Дмитрий Песков: Президент прислушался к рекомендациям церкви и не стал в Крещение - в условиях пандемии - окунаться в купель

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 19 января, Владимир Путин - впервые за многие годы - не стал на Крещение Господне окунаться в Купель. С обсуждения этого факта и начался в этот день у нас разговор с официальным представителем Кремля.

-... Дмитрий Сергеевич, я правильно понял, что это все-таки не советы врачей, а рекомендация священнослужителей, чтобы Владимиру Владимировичу на Крещение не окунаться в купель?

- Ну, были же озвучены рекомендации представителями церкви, что - в условиях пандемии - перед тем, как это делать, следует подумать. И президент принял решение прислушаться к этим рекомендациям и не окунаться.

- А знают ли в Кремле о том, что глава Якутии Айсен Николаев уже окунулся в купель в 40-градусный мороз? Я с ним разговаривал, и это видео уже можно посмотреть на сайте kp.ru. И сегодня, как раз в эти минуты, окунается в купель в Подмосковье и Геннадий Онищенко. Можно ли их похвалить или поругать, как вообще в Кремле прокомментировали бы это?

- Послушайте, это не вопрос для Кремля. Мы, честно говоря, не знаем, мы не следим, кто купается, а кто нет... (улыбается) Потому что, все-таки, это личное дело каждого.

- Коль сегодня Крещение, я думаю, уместен и такой вопрос (я давно хотел спросить). А внуки Владимира Владимировича - они крещеные? Из крестили?

- Я не знаю. Это личное пространство президента. И у меня нет ни полномочий, ни намерения в это личное пространство вторгаться.

- Коль так пошло, еще один крещенский вопрос. А дочка Дмитрия Пескова и Татьяны Навки - она крещеная?

- Да, она крещеная. Хотя это тоже мое личное пространство.

- Извините, пожалуйста. Спасибо огромное.

Всех, кто 19 января отмечает Крещение Господне, - с праздником!