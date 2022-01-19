Геннадий Онищенко рассказал, что купание в проруби способствует укреплению иммунитета

Геннадий Онищенко старается не пропускать крещенские купания. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В числе тех, кто 19 января, в День Крещения Господня, окунулся в Купель, был и знаменитый врач, учёный и общественный деятель Геннадий Онищенко. (см. видео) Интервью с ним мы записали в тот момент, когда он ещё находился в Подмосковье, недалеко от проруби...

- ...Геннадий Григорьевич, мы получили видео, как вы окунаетесь в Купель. И классно все получилось, только смотреть холодновато.

- А вы к печке прислонитесь и смотрите. Или на батарею сядьте. (смеётся)

- Хорошо. А вы сколько раз окунались?

- Три раза ходил к Купели.

- Вы три раза окунулись?

- Три по три раза.

- Я вам отправил мой сегодняшний разговор с Дмитрием Песковым... Я ему рассказал, что вы окунаетесь сегодня в Купель. Он прокомментировал так - цитирую: «Послушайте, это не вопрос для Кремля. Мы, честно говоря, не знаем, мы не следим, кто купается, а кто нет... (улыбается) Потому что, все-таки, это личное дело каждого».

- Я, Александр, это сделал по убеждению. Я вакцинирован, ревакцинирован.

И вот эта общая такая мобилизация организма, всех его сил, всех систем, - она будет способствовать выработке иммунитета. Она поднимает жизненный тонус.

И поэтому, когда идет такая мобилизация организма, его защитных сил, - это на пользу, и не только и в условиях пандемии коронавируса, а и других заболеваний (и гриппа, и всех остальных напастей).

- Я вам звонил-звонил, и так понял, что после того, как вы окунулись в Купель, вы в баню пошли. Я не мог дозвониться.

- Я вам, кстати, несколько раз перезванивал, вы почему-то не брали трубку.

- А вы от проруби звонили или из бани?

- Когда второй раз был, я прямо возле проруби вас пытался набрать, думаю, ну, сейчас товарищ Гамов услышит…

- Но я же тоже в Купели сегодня был... Правда, не в такой холодной.

- С праздником вас, Геннадий Григорьевич!

- Всех, кто отмечает сегодня этот праздник - с Крещением Господним!