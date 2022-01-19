Михаил Ножкин: Меня поздравили и Президент России, и премьер-министр. И, конечно, Ржев. А это - Россия

Актер, поэт, музыкант Михаил Ножкин отмечает 85-летие. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- ...Михаил Иванович! Я вас поздравляю с днем рождения...

- Спасибо.

- …с юбилеем. Скажите, пожалуйста, чем объяснить такой феномен? Фильмы с вашим участием - и киноэпопея «Освобождение», сериал «о резиденте» - показывают, даже по ТВ, все реже, а песни Михаила Ножкина звучат также часто.

На эстраде, в аншлаговых концертах.

В душе....

- Песни опять, по новой, как бы появляются на свет. И - начинают жить своей жизнью.

Ну, допустим, там, на вчерашнем экране - 62-й год. А сейчас - и век другой.

А потом - песни-то у меня самые острые были, меня же выгнали со сцены.

- Да, я помню.

- Володя Высоцкий с моих начинал, все эти «На кладбище...»

- О! Это - классика...

Четверть века в трудах да в заботах я,

Все бегу, тороплюсь да спешу.

А как выдастся время свободное –

На погост погулять выхожу.

Там, на кладбище, так спокойненько,

Ни врагов, ни друзей не видать,

Все культурненько, все пристойненько –

Исключительная благодать.

Нам судьба уготована странная:

Беспокоимся ночью и днем,

Всё друг друга грызем на собраниях,

Надрываемся, горло дерем.

А на кладбище так спокойненько,

Ни врагов, ни друзей не видать,

Все культурненько, все пристойненько –

Исключительная благодать.

Многие до сих пор думают, что это - Высоцкий. А это - Ножкин.

- Да, всякое бывало..,

Михаил Ножкин в роли Рощина в фильме "Хождение по мукам" по роману Алексея Толстого. Фотохроника ТАСС

- А Высоцкий, кстати, не ревновал, что…

- Он начал с моих песен. Какая ревность? Высоцкий писал песни и всё, а я пишу пьесы еще к тому же - музыку как композитор, драматургию, спектакли по моим пьесам шли во многих театрах.

Вот только жаль - киносценарии не пускают на экран.

Я в десяти жанрах работаю. В общем, когда-нибудь узнают, что на самом деле есть еще много интересного.

- Скажите, как вы сегодня отмечаете свое 85-летие?

- Это долго рассказывать.

- Ну, в двух словах. Ржев звонил вам?

- Ржев? Конечно, звонил. Это мои подопечные, город Ржев. (Отец Ножкина воевал подо Ржевом, а сам он - Почетный гражданин этого города. - А.Г.) Ржев - это Россия, во всех смыслах.

В свой юбилей я отработал прямой эфир на Красной площади. В интернете есть - «Доброе утро», Первый канал.

- Я посмотрю обязательно. Скажите…

- Нет, не скажу больше ничего…

- Самое главное поздравление чье было?

- Зачем вам знать? Ну, Президент России. Что еще нужно? Премьер. Что еще нужно? Спецслужбы наши все поздравили. Зачем это вам знать-то?

- Ну, вот и узнали! Я еще раз вас от души горячо и сердечно поздравляю.

- Спасибо.

Михаил Ножкин на сцене. Снимок 1987 года. Фото Владимира Киселева /ИТАР-ТАСС/.

- И хочу ещё сказать, что сегодня целый день вспоминаю Ваши замечательные песни, Ваши удивительные стихи:

Мы так давно, мы так давно

Не отдыхали,

Нам было просто

Не до отдыха с тобой.

Мы пол-Европы

По-пластунски пропахали,

И завтра, завтра, наконец,

Последний бой.

Ещё немного, ещё чуть-чуть,

Последний бой, он трудный самый.

А я в Россию домой хочу,

Я так давно не не видел маму.