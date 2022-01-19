Михаил Ножкин: Меня поздравили и Президент России, и премьер-министр. И, конечно, Ржев. А это - Россия

Актер, поэт, музыкант Михаил Ножкин отмечает 85-летие.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
- ...Михаил Иванович! Я вас поздравляю с днем рождения...
- Спасибо.
- …с юбилеем. Скажите, пожалуйста, чем объяснить такой феномен? Фильмы с вашим участием - и киноэпопея «Освобождение», сериал «о резиденте» - показывают, даже по ТВ, все реже, а песни Михаила Ножкина звучат также часто.
На эстраде, в аншлаговых концертах.
В душе....
- Песни опять, по новой, как бы появляются на свет. И - начинают жить своей жизнью.
Ну, допустим, там, на вчерашнем экране - 62-й год. А сейчас - и век другой.
А потом - песни-то у меня самые острые были, меня же выгнали со сцены.
- Да, я помню.
- Володя Высоцкий с моих начинал, все эти «На кладбище...»
- О! Это - классика...
Четверть века в трудах да в заботах я,
Все бегу, тороплюсь да спешу.
А как выдастся время свободное –
На погост погулять выхожу.
Там, на кладбище, так спокойненько,
Ни врагов, ни друзей не видать,
Все культурненько, все пристойненько –
Исключительная благодать.
Нам судьба уготована странная:
Беспокоимся ночью и днем,
Всё друг друга грызем на собраниях,
Надрываемся, горло дерем.
А на кладбище так спокойненько,
Ни врагов, ни друзей не видать,
Все культурненько, все пристойненько –
Исключительная благодать.
Многие до сих пор думают, что это - Высоцкий. А это - Ножкин.
- Да, всякое бывало..,
Михаил Ножкин в роли Рощина в фильме "Хождение по мукам" по роману Алексея Толстого. Фотохроника ТАСС
- А Высоцкий, кстати, не ревновал, что…
- Он начал с моих песен. Какая ревность? Высоцкий писал песни и всё, а я пишу пьесы еще к тому же - музыку как композитор, драматургию, спектакли по моим пьесам шли во многих театрах.
Вот только жаль - киносценарии не пускают на экран.
Я в десяти жанрах работаю. В общем, когда-нибудь узнают, что на самом деле есть еще много интересного.
- Скажите, как вы сегодня отмечаете свое 85-летие?
- Это долго рассказывать.
- Ну, в двух словах. Ржев звонил вам?
- Ржев? Конечно, звонил. Это мои подопечные, город Ржев. (Отец Ножкина воевал подо Ржевом, а сам он - Почетный гражданин этого города. - А.Г.) Ржев - это Россия, во всех смыслах.
В свой юбилей я отработал прямой эфир на Красной площади. В интернете есть - «Доброе утро», Первый канал.
- Я посмотрю обязательно. Скажите…
- Нет, не скажу больше ничего…
- Самое главное поздравление чье было?
- Зачем вам знать? Ну, Президент России. Что еще нужно? Премьер. Что еще нужно? Спецслужбы наши все поздравили. Зачем это вам знать-то?
- Ну, вот и узнали! Я еще раз вас от души горячо и сердечно поздравляю.
- Спасибо.
Михаил Ножкин на сцене. Снимок 1987 года. Фото Владимира Киселева /ИТАР-ТАСС/.
- И хочу ещё сказать, что сегодня целый день вспоминаю Ваши замечательные песни, Ваши удивительные стихи:
Мы так давно, мы так давно
Не отдыхали,
Нам было просто
Не до отдыха с тобой.
Мы пол-Европы
По-пластунски пропахали,
И завтра, завтра, наконец,
Последний бой.
Ещё немного, ещё чуть-чуть,
Последний бой, он трудный самый.
А я в Россию домой хочу,
Я так давно не не видел маму.