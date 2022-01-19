63-летняя Хакамада снялась в бикини и показала стройное тело, покрытое татуировками

Ирина Хакамада. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ирина Хакамада провела новогодние каникулы в Мексике. Ведущая, писательница, общественный деятель и политик выбрала для отдыха популярный курорт Тулум. Ее отпуск завершился – и на прощание Ирина поделилась в Инстаграме снимком в бикини. Вместо привычного делового костюма Хакамада предстает перед подписчиками в раздельном черном купальнике.

«До новых встреч, Тулум, пока-пока», - написала она.

В свои годы Ирина может похвастаться стройной и подтянутой фигурой. Но больше всего поклонников потрясли татуировки Хакамады. Оказывается, все ее тело густо покрыто наколками, которые обычно остаются скрытыми под одеждой.

«Красивые! А что означает бабочка на животе?» — спросили фолловеры.

«Душа», — ответила Ирина.

Ирина Хакамада отдыхает в Мексике. Фото: Инстаграм.

Подписчики в комментариях делают комплименты стройной фигуре звезды и удивляются, как ей удается сохранять такие изящные формы. «Вы либо ведьма, либо употребляете какое-то зелье молодости! Делитесь! Я в шоке», «Не перестаю вами восхищаться», «Уххх! Красотища!», «Отпад!» - пишут фолловеры.

В сентябре прошлого года Ирина Хакамада стала вдовой. Ее муж Владимир Сиротинский, управляющий партнер онлайн-сервиса для изучения иностранных языков Lingualeo скончался в возрасте 65 лет от сердечного приступа. Ирина Хакамада никогда не скрывала, что их брак не был простым. Супруги придерживались свободных отношений и считали, что каждый имеет право на личную жизнь. У них были четкие договоренности: каждый имел право на любовника или любовницу.

- Если я влюблялась, то мужа не любила. Я дружила с ним. Я ему прямо говорила: Володь, я тебя сейчас не люблю. Он сам знал, - рассказала недавно Ирина в YouTube-шоу Натальи Синдеевой.

Хакамада призналась, что, несмотря на свободные отношения, она все-таки очень тепло относилась к мужу. Уйти от него она не решалась не только из-за этого чувства, но и из-за дочери Маши. Девочка родилась с синдромом Дауна, и родители всегда старались оградить ее от волнений. Дочь трепетно верила в счастье родителей, и разрушить эту веру они просто не могли.

- Потому что Машу трясло. Она ребенок специальный, она очень тонкая. Для нее папа и мама, и она - семья. Она за каждым обедом воскресным говорила: папочка, как хорошо, что ты в семье рядом с мамой, - рассказала вдова Сиротинского.