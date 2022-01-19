Больше не скрываются: Акиньшина пришла на премьеру сериала Козловского «Карамора»

Данила Козловский и Оксана Акиньшина снялись вместе в фильме "Чернобыль", на съемках которого вспыхнул их роман. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Данила Козловский и Оксана Акиньшина тщательно скрывают свой роман. Тем не менее, актеры все чаще выходят в свет вместе. На публике они стараются не привлекать к себе внимания, но отрицать очевидное больше невозможно: Оксана и Данила – пара.

Минувшим вечером в Москве прошла премьера сериала «Карамора» (выходит на платформе START), режиссером которого стал Данила Козловский. Сериал рассказывает о событиях дореволюционной России. Козловский не только снял многосерийную историю, но и сыграл в ней главную роль. Этот вечер был очень важен для начинающего режиссера и, разумеется, Оксана не могла не поддержать любимого. Акиньшина пришла на премьеру вместе с Козловским, но позировать рядом с ним на красной дорожке отказалась.

Пока Данила позировал перед фотографами на красной дорожке, Оксана ждала его рядом. Фото: кадр видео.

Все остальное время, вне вспышек камер, актеры провели вместе и выглядели очень счастливыми. Они нежно держались за руки и сидели рядом в зрительном зале. Для вечера Оксана выбрала элегантное черное платье и лаконичные лодочки на высоких каблуках.

Роман между Акиньшиной и Козловским вспыхнул во время съемок в фильме «Чернобыль». В тот период они оба были несвободны. Оксана еще была замужем за продюсером Арчилом Геловани, которому она родила двоих детей. А Данила только-только стал отцом. Ради Акиньшиной актер оставил мать своей дочери Ольгу Зуеву. Пара жила вместе с 2015 года, прошлой весной Ольга родила Даниле дочь Оду-Валентину. Однако уже месяц спустя Козловский оставил гражданскую жену и новорожденную дочку в Нью-Йорке, а сам вернулся в Россию на съемки «Чернобыля». Через пару месяцев его видели в одном из столичных кафе на свидании с Акиньшиной. Затем Оксана и Данила отправились вместе в отпуск в Турцию. По слухам, сейчас они живут вместе.

В YouTube-шоу «А поговорить?» актер рассказал, что они с Зуевой больше не вместе. Ольга с дочкой по-прежнему живут в США, а Данила - в Москве.

- Мы расстались. Я не готов говорить почему. Не хочу анализировать. Это наша жизнь, глубоко наша, но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, чего она не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко, но больше ничего говорить не буду, - признался артист.

Тем не менее, Ольга и Данила сумели сохранить хорошие отношения ради дочки. Козловский регулярно летает в США навестить малышку.