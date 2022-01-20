И босс, и сваха: Японские работодатели стали оплачивать подчиненным доступ на сайт знакомств

Руководители крупных предприятий стали предпринимать усилия в деле поиска пары для одиноких сотрудников Фото: Shutterstock

Менеджеры японских корпораций встревожились: у их сотрудников столь плотный и насыщенный рабочий график, что у людей совсем не остается времени на личную жизнь. А в Стране Восходящего Солнца уверены, что, если у подчиненного обустроен домашний уют, то и свои должностные обязанности он будет выполнять исправно. Поэтому руководители крупных предприятий стали предпринимать усилия в деле поиска пары для одиноких сотрудников.

С начала этого года порядка 800 японских корпораций подписали договор с одним из сайтов знакомств, передает Le Monde.

- В период пандемии кризис одиночества лишь усугубился, - рассказывает владелец сайта Сина Тойошима. – Людям и так было сложно познакомиться и найти свою вторую половину, но в период ограничительных мер это стало делом невозможным. Тем более, что традиционно коллеги общаются друг с другом только по рабочим вопросам. Многим не хватает смелости выйти за пределы этого круга и перейти к чему-то личному. А вот в Сети договориться о свидании гораздо легче.

Сервис работает на базе искусственного интеллекта и детально изучает совместимость потенциальных партнеров. И, прежде чем свести подходящих людей друг с другом, предлагает им пройти пробные тесты и обменяться приветственными сообщениями.

Приложение платное, абонентская плата составляет порядка $50 в месяц, но эти расходы берут на себя работодатели. Они даже выделяют дополнительный перерыв, если два сотрудника, зарегистрированные на сайте знакомств, решили вместе выпить кофе или пообедать.