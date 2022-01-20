На Каширском шоссе грузовик врезался в маршрутку: Пострадали семь человек

Грузовой автомобиль врезался в маршрутку, которая двигалась в сторону станции метро Домодедовская

Семь человек пострадали в результате аварии на Каширском шоссе в окрестностях подмосковного города Видное. ЧП произошло утром в четверг, 20 января.

- Грузовой автомобиль врезался в маршрутку, которая двигалась в сторону станции метро Домодедовская. По предварительной информации, автомобиль с пассажирами занесло на дороге, - сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

В главке подмосковной полиции сообщают, что пострадали семь человек. Им оказывается медицинская помощь.

- Тяжело раненых среди пострадавших нет, все отделались ушибами. Детей в этом списке также нет, - уточнил источник.

Судя по фотографиям с места ДТП, переднюю часть маршрутного такси смяло буквально в гармошку. Другой участник ДТП - грузовая фура - практически не пострадала.

В прокуратуре Московской области сообщила, что по факту аварии проводится проверка.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению перевозчиком требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках», - сообщила руководитель пресс-служба Прокуратуры Мособласти Наталия Григорьева.