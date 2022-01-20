Собянин доложил Путину о развитии Москвы

Владимир Путин принял в Кремле столичного мэра Сергея Собянина. Говорили о том, что пандемия не остановила рост города. Фото: Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин принял в Кремле столичного мэра Сергея Собянина. Говорили о том, что пандемия не остановила рост города.

- Инвестиции выросли на 12%, строительство на 23%, промышленное производство на 28% (все по сравнению с доковидным 2019 годом – Ред.). Совершенно очевидно, что это не просто какие-то колебания, а реальный рост экономики города, - рассказал Собянин.

Закрытие международных границ неплохо поддержало российский бизнес. Торговля «оказалась в большом плюсе». Мэр объяснил это тем, что люди не поехали за рубеж и все покупки делали дома.

Даже гостиницы, за которые власти переживали больше всего, почти вернулись к нагрузке 2019 года. Внутренний туризм в период пандемии тоже расцвел.

Собянин добавил, что по данным последней переписи выросло и население Москвы. Подсчеты окончательно не закончены, но уже ясно, что «около 13 миллионов будет".

За десять лет город увеличивается на миллион человек. Еще 500 тысяч дало присоединение Новой Москвы.

- Мы не стремились к тому, чтобы собрать здесь население. Такая тенденция есть, она касается всех больших городов, - заметил градоначальник.

Мэр сообщил, что рост населения увеличивает нагрузку на сады, больницы, транспорт. Поэтому много денег тратится на социалку. Москва получила кредит на развитие транспортного узла – в 2023-2024 году планируется пустить МЦД-3 и МЦД-4. В последние несколько лет строилось по 100 километров дорог в год.

- Мы с вами открывали 10 станций метро, это вообще в истории Москвы уникальная история. Никогда такого объема одновременно не запускалось. Мы надеемся, что в 2022 году это кольцо замкнется, и в конце 2023 года в 2024 году будет уже функционировать самое большое кольцо метро в мире, - заявил Собянин.

Градоначальник напомнил, что столица подала заявку на проведение выставки «Экспо-2030».

- Не проводили ни разу, - прокомментировал Путин.

Градоначальник согласился, что Россия участвует в выставках давно, но на своей территории не принимала ее никогда. По плану, Экспо хотят устроить возле аэропорта Внуково. На территории самой столицы нет места для строительства объекта таких масштабов, плюс для жителей выставка стала бы слишком большим «напряжением». А около Внуково есть и городское метро, МЦД, Киевское шоссе. Ну и авиасообщение под боком.