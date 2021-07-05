Площадкой «Экспо-2030» может стать Новая Москва

Генеральный директор заявочного комитета «Москва-Экспо-2030» Алексей Калачев. Автор фото: Роман САДОВОЙ

Россия первой подала заявку на право проведения в Москве Всемирной универсальной выставки «Экспо-2030». Напомним, это крупнейшее международное событие, объединяющее достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства. ЭКСПО проводится каждые пять лет с 1851 года и открыто для посещения на протяжении шести месяцев. Наиболее известными объектами архитектурного наследия таких выставок стали, например, Эйфелева башня в Париже и Национальный дворец Монжуик в Барселоне.

О том, какие шансы провести «Экспо-2030» в столице и где могут развернуться выставочные площадки, рассказал в рамках деловой программы Moscow Urban Forum 2021 в открытой телестудии «Комсомольской правды» генеральный директор заявочного комитета «Москва-Экспо-2030» Алексей Калачев.

ВСЕ ШАНСЫ ПОБЕДИТЬ У СТОЛИЦЫ ЕСТЬ

- Алексей Витальевич, столица России стала городом кандидатом на проведение Всемирной выставки «Экспо 2030». Если заявку одобрят, когда и где появятся выставочные площадки?

- Москва вступила в борьбу на право проведения крупного и масштабного мероприятия. Наша страна регулярно принимала участие во «Всемирных Экспо», но, к сожалению, никогда не проводила это крупнейшее событие на своей территории.

Считаем, что у Москвы есть все шансы для того, чтобы одержать эту победу. У столицы есть инфраструктурный потенциал, опыт проведения крупных событий, которые проходили особенно в последние годы в Москве. Москва обладает всеми возможностями для того, чтобы достойно и на высоком уровне провести на своей территории такое событие.

- В Москве был проведен градостроительный анализ, рассматривалось несколько территорий для будущего проведения выставки. В итоге был определен земельный участок в границах поселения Марушкинское в Новомосковском округе столицы. Он находится вблизи международного аэропорта «Внуково», в 15 километрах от центра Москвы. В нем учитываются все критерии, которые необходимо соблюдать при определении территории будущего «Экспо». Мы надеемся, что это место станет той площадкой, где в случае победы столицы пройдет «Экспо-2030».

Мы планируем, что после проведения выставки этот участок и созданная инфраструктура станут новым центом притяжения на карте города, новым объектом событийного наследия, которым смогут пользоваться горожане и гости столицы.

Опыт предыдущих «Экспо» показывает, что архитектурные, градостроительные и другие решения, которые внедряются в рамках проекта, остаются надолго будущим поколениям. Кроме того, важную роль играет развитие территорий. Если мы обратимся к опыту стран, принимавших «Экспо», например, к австралийскому Брисбену, где под выставку выделили промышленную зону. После проведения выставки эта зона преобразилась. Она стала одним из самых модных мест региона. Или возьмем Лиссабон, где для «Экспо» взяли прибрежную промзону, заброшенную на протяжении многих лет. Там построили мост длиной 17 километров, который соединил две части страны. Сейчас спустя долгое время это место является одним из культурных центров страны и города.

Конечно, развитие территорий играет одну из ключевых ролей. Но самое главное, чтобы эти решения улучшали качество жизни горожан. Это не только соответствует рекомендациям Международного бюро выставок, но, наверное, это наш долг - при реализации таких глобальных проектов, думать и о нынешних горожанах, и о будущих поколениях. Поэтому вопросу градостроительного наследия будет уделяться достаточно большое внимание.

ЧЕЛОВЕК, ПРИРОДА И ТЕХНОЛОГИИ

- В случае проведения «Экспо» в России какую программу предложат участникам и гостям выставки?

- Наша страна, и Москва в частности имеют достаточно большой опыт проведения мега событий. К примеру, недавно прошедший чемпионат мира по футболу показал, что мы можем предложить интересную и насыщенную программу нашим гостям, в том числе, зарубежным. И здесь работа будет строиться вокруг темы, которую мы продвигаем в рамках заявочной кампании, - «Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира». Мы попытаемся реализовать идею построения единого гармоничного пространства взаимодействия человека, природы и технологий, поделиться видением будущего, где неразрывно связаны идеи прогресса и гармоничного развития всех сфер человеческой деятельности с учетом глобальных экологических вызовов. Как человек будет интегрирован в природу, как технологии будут влиять на жизнь будущих поколений и будущего мира.

Конечно, важную роль в раскрытии темы будут играть вопросы, которые сейчас стали для нас актуальными, особенно в 2020 году - связанные с пандемией, экологией и в целом с устойчивым развитием. Тема «Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира» будет еще раскрываться, иметь ряд подтем, которые будут также реализовываться с точки зрения формирования территории «Экспо» и экспозиции стран-участниц выставки.

И если говорить о территории выставки , то большая ее часть занята экспозиционным пространством с павильонами стран-участниц выставки, а это в среднем до 120-150 стран.

Есть рекорды. Например, в Шанхае в 2010 году прошел один из наиболее масштабных по количеству посетителей «ЭКСПО». Тогда площадку ЭКСПО-2010 посетило 76 миллионов человек. Есть более скромные результаты, но все равно это колоссальное количество людей из разных стран, которые приезжают, вносят свой вклад в проведение такого мегасобытия.

- Что дает Москве участие в отборе городов-кандидатов и в дальнейшем возможное проведение выставки?

- Я бы разделил этот процесс на два этапа. Кажется, что 2030 год – это очень далеко, но тайное голосование, по итогам которого определяется город-победитель, будет проходить уже в 2023 году. На нем голосует 169 стран-членов Международного бюро выставок (МБВ). По результатам у победителя есть семь лет, чтобы реализовать те предложения и решения, которые составляли суть заявки в МБВ.

А что касается экономического эффекта, конечно, это один из ключевых моментов, которые рассматривают страны-претенденты для того, чтобы привлечь такое событие на свою территорию. Есть ряд примеров из недавно состоявшихся «Экспо», например, в том же Шанхае. По итогам его проведения страна получила в экономику своего государства порядка 12 миллиардов долларов. А если говорить о миланской выставке, которая состоялась в 2015 году, то объем оценивается в 10 миллиардов. В Китае выставка повлияла на развитие малого и среднего бизнеса, который вырос примерно на 20%. В Италии было создано до 6 тысяч новых предприятий. Конечно, это колоссальный экономический эффект, который положительно влияет на экономическое развитие страны, где проходит такое событие.

Также в последние годы Всемирные выставки выступают платформой для публичной дипломатии и национального брендинга. Поэтому освещение экономической, инновационной, инвестиционной, исследовательской или иной тематики в рамках подготовки и проведения ЭКСПО будет направленно на международное позиционирование и продвижение Москвы как международного делового, научного, культурного и туристического центра. Развитие инфраструктуры, создание новых рабочих мест, разработка инновационных технологических и градостроительных решений станут дополнительным импульсом для роста экономического потенциала столицы.