Сергей Собянин: Если не вкладываться в город, экономика начинает по спирали уходить вниз

Мэр Москвы Сергей Собянин и главный редактор ИД "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин Фото: Иван МАКЕЕВ

Во время большого разговора многие темы ожидаемо коснулись пандемии. Сначала мэр Москвы Сергей Собянин подробно рассказал о работе столичного здравоохранения и заверил, что в ближайшее время в столице не будет никаких ковидных ограничений. Затем обсудили другие важные для москвичей вопросы.

КОРОНАВИРУС РЕНОВАЦИЮ НЕ ОСТАНОВИТ

- Сергей Семенович, вы говорили, что стараетесь не объявлять лишних ограничений, в том числе, чтобы нормально жила и дышала экономика. Насколько серьезным ударом для нее стала пандемия?

- В прошлом году мы потеряли достаточно большой объем доходов. Плюс появились дополнительные расходы, которые мы не планировали. Разница по бюджету составила около 600 млрд рублей. Конечно, пострадали такие отрасли, как гостиничная, общепит, отчасти розничная торговля, туристический бизнес и отрасли, которые с ним связаны. Сейчас в целом экономика города вышла на уровень 2019 года. По большинству показателей даже превзошла его. Видим это не только по статистике, но и по наполняемости бюджета. Мы начинаем догонять тот уровень, который планировали еще в 2019-м с учетом инфляции. Это говорит о том, что городская экономика достаточно диверсифицированная. Если даже какие-то отрасли проседают, другие компенсируют выпадающие доходы, и экономика в целом балансирует. Хотя, конечно, самыми проблемными остаются гостиничная отрасль и общепит. Но и они постепенно выходят на нормальный уровень.

Программа реновации продолжается в полном объеме. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Не затормозится ли выполнение городских программ - реновации и других?

- Даже имея дефицит бюджета, мы не останавливали эти программы. Только в мае 2020 года мы прекратили стройку всего на месяц. Но такие стройки, как, например, здравоохранение, транспортное строительство даже и на месяц не откладывали. Когда начали понимать, что у нас дефицит бюджета, мы все равно продолжали стройку. Потому что это аксиома ведения городского хозяйства и восстановления экономики. Нужно вкладываться. Если ты перестаешь вкладываться в город, перестают вкладываться инвесторы, то в целом экономика начинает по спирали идти вниз. Ты должен, наоборот, толкать ее вперед. Занимать, но толкать вперед. Тогда она быстро восстанавливается и сторицей возвращает деньги. Поэтому реновация, развитие метро, дорог, благоустройство, развитие здравоохранения, образования, культуры, спорта – все эти программы мы продолжаем в полном объеме.

БЮДЖЕТ БЕЗ ДЕФИЦИТА: МИССИЯ ВЫПОЛНИМА

- Понятно, что пандемию не отменить, она ударила по всем странам и по всем регионам России. Но все-таки, допустим, федеральный бюджет после короткого периода дефицита сейчас выходит на профицит. А в Москве сохраняется дефицитный бюджет. Как относитесь к этой ситуации?

- Федеральный бюджет во многом формируется за счет поступлений от экспортных пошлин на нефть и газ. Поэтому на него влияет рост цен на сырьевой экспорт. У нас таких источников нет. Но, тем не менее, как я уже сказал, бюджет восстанавливается. Поэтому мы прекратили программу заимствования и больше в этом году занимать не будем. Следующий год будет уже сбалансированным. Конечно, какой-то дефицит остается. Но, скорее всего, он будет носить технический характер, так что все нормально. Мы рассчитались с прошлыми долгами, доставшимися нам в 2010 году. Тогда это было около 300 миллиардов рублей, а по нынешним деньгам – порядка 600-700 миллиардов. Мы практически полностью выплатили этот долг. Поэтому сейчас город может заимствовать, если понадобится.

- Получается, бюджет Москвы может помогать предпринимателям, пострадавшим от пандемии. Город уже выделил им порядка 100 миллиардов рублей в виде налоговых послаблений, отсрочки платежей по аренде и просто денежной помощи. Эта практика продолжится?

- Поддержку бизнеса можно разделить на две части - экстренная, связанная с пандемией, и плановая. Плановую, несмотря на какие-то проблемы с бюджетом, мы не отменяли и не будем отменять. Это помощь малому бизнесу, и гранты, и субсидии, и поддержка экспорта, и т. д. Мы находимся в диалоге с бизнесом и, если необходимы какие-то новые меры поддержки, стараемся их вырабатывать совместно.

Что касается экстренных мер поддержки в связи с ограничениями, локдауном, то часть этих мер продлеваем. Продолжает действовать самая крупная из них - субсидии под кредитные программы, перекредитование, новые кредиты. Но самая главная мера поддержки бизнеса – дать возможность работать, минимально вводить ограничения, что мы и делаем.

Парк Тюфелева роща, расположенный на бывшей территории Завода имени Лихачева в составе строящегося жилого комплекса "ЗИЛАРТ". Фото: Алиса ТИТКО

БЫВШИЕ ПРОМЗОНЫ ДАДУТ ПОЛМИЛЛИОНА НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

- Сейчас активно развиваются промзоны и превращаются в модные, современные кварталы. В них строится жилье, бизнес-центры, культурные площадки, дороги, то есть вся инфраструктура. Что будет с оставшимися заброшенными промзонами?

- Наверное, не ошибусь, если скажу, что более половины всего жилья и объектов, которые вводятся в пределах МКАДа, строятся на месте старых промышленных территорий. Во многом благодаря вовлечению экономически депрессивных зон в 2021 году мы выйдем на рекордный объем строительства жилья - около 6 миллионов квадратных метров. Такого объема не было за всю историю ни советской, ни постсоветской Москвы. Но, по сути дела, мы сняли только верхний слой, где сами владельцы или инвесторы смогли аккумулировать территории и выстроить грамотную инвестиционную политику. У нас огромное количество промзон, которые все еще находятся в депрессивном состоянии. Внутри них множество мелких собственников, которые вообще не в состоянии что-либо там делать, и это грустное зрелище. Поэтому такие промзоны требуют особого подхода.

По поручению президента Владимира Путина и по инициативе правительства РФ был принят закон о комплексном развитии территорий. По сути, закон о реновации, но только касающийся промзон. Он позволяет городским властям изымать эти земли по кадастровой стоимости, формировать градостроительную документацию и выставлять на аукционы либо самостоятельно развивать эти территории. У нас несколько таких пилотных проектов уже есть, заключены контракты на реализацию. Там приличные деньги и объемы, но это лишь начало.

Открывшийся городской парк «Зеленая река» на территории бывшей промзоны «Серп и молот» на юго-востоке Москвы. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Сегодня в работе около 130 промышленных территорий общей площадью около 2 тысяч гектаров. Для нашего города это огромный объем. Если перевести на деньги, то это привлечение 7 триллионов рублей инвестиций, создание около полумиллиона рабочих мест, десятки миллионов квадратных метров жилья. На месте руинированных территорий, на которых непонятно кто чем занимается, можно создавать компактные, хорошие комплексные районы – и рабочие места, и жилье для москвичей. Это в значительной части преобразит город, обновит его и даст толчок к развитию.

ЖИТЕЛЕЙ В ГОРОДЕ ВСЕ БОЛЬШЕ

- Когда-то была шутка, что Москва не резиновая. На эту тему уже никто не шутит, и все подразумевают, что именно резиновая. А сколько человек сейчас реально живет в Москве? И есть ли какой-то предел, сколько людей будет в городе через 10-20-30 лет?

- Во все времена все правительства старались ограничить количество жителей столицы. Это было и при Сталине, и при Брежневе, и при Хрущеве, и в постсоветский период. Но ни в один период времени никому этого не удалось сделать. Москва прирастает, хотим мы этого или не хотим, каждые 10 лет в среднем на миллион человек. Кажется, что это большой прирост, но и количество жителей у нас большое. И этот прирост не весь миграционный. В последние годы большая часть – это естественный прирост, москвичи, которые рождаются в Москве, наше подрастающее поколение. В столице меньше смертность и больше рождаемость.

А если смотреть удельный прирост миграции, то Москва не на первом месте. В лидерах - Краснодарский край, Тюмень, еще ряд городов. Москва находится на 4-м месте по такому приросту. Но, конечно, в абсолютных цифрах это большой объем. Сегодня население Москвы - 12,5 миллионов человек и порядка 8 миллионов жителей Подмосковья.

Москва прирастает, хотим мы этого или не хотим, каждые 10 лет в среднем на миллион человек. Фото: Shutterstock

«ПРИЕЗЖАЙТЕ, РАБОТАЙТЕ, НО НЕ НАРУШАЙТЕ»

- Все-таки еще про мигрантов. В пандемию многие из них уехали из Москвы. Сейчас явно чувствуется нехватка и на стройках, и в городском хозяйстве, и в других сферах. Чем собираетесь восполнять эту потерю? И вдогонку вопрос. Отток оттоком, но в последнее время случилось несколько громких правонарушений среди мигрантов. Как с этим боретесь?

- Что касается хулиганства, нарушения миграционного законодательства, рецепт один – наказывать, высылать из страны и запрещать въезд. Что, собственно, и происходит. Как только мы почувствовали напряжение этой ситуации, сразу начали принимать жесткие меры по задержанию, возбуждению уголовных дел, высылке, запрету въезда и т. д. Такую практику будем продолжать. Пожалуйста, приезжайте, работайте, но не надо нарушать общественный порядок.

Мэр Москвы Сергей Собянин подробно рассказал о работе столичного здравоохранения и заверил, что в ближайшее время в столице не будет никаких ковидных ограничений. Фото: Иван МАКЕЕВ

Что касается нехватки рабочих рук. Формально есть ограничения на въезд из стран СНГ в Россию, но по количеству патентов видим, что их примерно столько же, как и в 2019 году, - около 430 тысяч. Дефицит возникает, скорее всего, не из-за того, что мигрантов стало намного меньше, а потому что у нас строек уже больше. В предыдущие годы средний ввод жилья был около 3 миллионов квадратных метров. В последние два года мы вводим более 5 миллионов «квадратов», а сейчас приближаемся к 6. То есть объем жилья увеличился в два раза. Соответственно, и строек больше, и рабочих рук требуется больше. Эта проблема, конечно, связана еще и с тем, что у нас структура населения стареющая и процент работающих не увеличивается, а, скорее всего, уменьшается.

Надо привлекать людей из других регионов, увеличивать зарплату и производительность труда. Чем, собственно, и занимаются все компании. В коммунальном секторе, например, в ГБУ «Автомобильные дороги», вообще нет мигрантов. Мы принимаем туда граждан из других регионов страны, из соседних областей. В наших ГБУ, связанных с эксплуатацией домов, дворов и так далее, больше мигрантов. Там ниже зарплаты, труднее, может быть, работа. Но и здесь при первой возможности рабочие места предоставляются россиянам.

ДВА ЖЕЛЕЗНЫХ СЕРДЦА СТОЛИЦЫ

- В этом году исполняется пять лет проекту Московского центрального кольца (МЦК). Помните, как появилась эта идея? Довольны ли вы реализацией?

- Идея такая существовала давно, еще в начале прошлого века. Одно время даже какое-то движение пытались организовать на отдельных участках. Все оказалось не востребовано. Эта железная дорога работала как грузовое кольцо. В 2011 году мы начали обсуждать проект МЦК с президентом РЖД Якуниным Владимиром Ивановичем. Мало кто верил, что пассажирское движение будет реализовано. В ведомствах говорили: «Если вы дадите деньги, то и мы дадим, но вы никогда не дадите». Мы авансом в уставной капитал совместного предприятия сразу вложили три с половиной миллиарда рублей. Железнодорожникам деваться было некуда, они вложили свои три с половиной. И колесо закрутилось, начали проектирование, строительство. По сути дела, параллельно действующему кольцу было построено еще одно кольцо для пассажирского движения, перестроена вся инфраструктура, все путепроводы, мосты, тоннели. Гигантская работа. Когда мы строили, все эксперты говорили, что максимум там будет 250 тысяч пассажиров, в перспективе, наверное… А уже через два года в сутки было полмиллиона! Мы начинали запускать поезда с интервалом 7-8 минут, потом - 5 минут, сейчас - 4 минуты. И уже думаем о том, чтобы запустить на МЦК двухэтажные поезда, потому что действующие составы не справляются. Кольцо соединило многие районы Москвы и сняло напряжение с радиальных и головных участков метро и пригородных железных дорог.

В этом году исполняется пять лет проекту Московского центрального кольца Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

- У нас в редакции есть такой домашний критик, который называл эту дорогу самой бессмысленной стройкой Москвы…

- И не только ваш домашний критик. У нас свои домашние критики были, которые говорили, что это бессмысленная идея. Но я верил в нее. Я понимал, что это стратегически правильно.

Конечно, многое зависело от того, какие будут организованы пересадки с радиальных направлений метро и железных дорог. Мы открывали их постепенно, но сейчас все связки сделаны, все станции обустроены. Поэтому каждый год идет наполнение МЦК. После завершения строительства Большого кольца метро (БКЛ), наверное, пассажирский поток перераспределится. БКЛ возьмет на себя, думаю, 700-800 тысяч пассажиров в перспективе. Среди них будет в том числе огромное количество людей, которые вынуждены сегодня ехать в центр, потом возвращаться по другим радиальным направлениям, встречным связкам и т. д.

По сути дела, два кольца расположены таким образом, чтобы сверху, севернее - МЦК, а внизу - БКЛ (Собянин взял ручку и на листе бумаги начертил наземный и подземный маршруты. - Прим. ред.).

Специально для "КП" Сергей Собянин нарисовал два "сердца" транспортной системы Москвы: линии БКЛ и МЦК. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Если символически это нарисовать, то они будут вот так выглядеть (мэр показал всем листок, на котором картинка действительно сложилась в знакомый символ. - Прим. ред.). Это два сердца Москвы реально, в переносном и в прямом смысле слова. Два сердца всей транспортной системы Москвы, которая стабилизирует на долгие-долгие годы, заложит основу для нормальной работы и железнодорожного транспорта, и метро.

- А какие станции БКЛ планируется открыть в этом году?

- МЦК частично разгрузило существующую кольцевую линию. А Большое кольцо метро еще разгрузит и уже сделает ситуацию нормальной. В этом году мы запустим десять станций на БКЛ. Там уже работает столько же. Таким образом, две трети кольца будет перевозить пассажиров. В следующем году, надеюсь, оставшиеся 10 станций тоже откроем. Может быть, частично какие-то работы уйдут на начало 2023 года, но проект уже в высокой стадии реализации. В этом году запустим западный, юго-западный и южный участки кольца.

ДИАМЕТРЫ, ВОДОРОБУСЫ И РЕЧНЫЕ ТРАМВАИ

- Москвичи уже привыкли к МЦД-1 и МЦД-2. Когда сможем прокатиться на третьем и четвертом диаметрах?

- Оба маршрута планируется запустить в 2023-2024 году. МЦД-3 – очень сложный проект. Он еще больше осложнился, когда было принято решение о строительстве высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. МЦД-3 идет от Зеленограда – это ленинградская ветка. Мы должны синхронизировать строительство хода ВСМ и третьего диаметра, потому что отдельно их строить невозможно. Иначе все потом перестраивать придется. Сам ход ВСМ является самой сложной частью всей скоростной дороги. Там огромное количество путепроводов, мостов, пересечений дорог и так далее. И это все надо совместить. Мы постоянно с коллегами проводим совещания, стройка идет. Надеюсь, в 2023 году МЦД-3 заработает.

Прибытие поезда на станцию метро "Мневники" Большой кольцевой линии (БКЛ). Фото: Иван МАКЕЕВ

- ВСМ не дойдет до Ленинградского вокзала?

- Дойдет. Рядом с Ленинградским вокзалом будет построен еще один вокзал для поездов ВСМ. Он появится рядом с ветками МЦД-2 и МЦД-4. Сейчас там станция Каланчевская, маленькая, никакая, просто платформа. Сегодня мы уже открыли там большую платформу для МЦД-2. Через года полтора построим МЦД-4. Получится огромный транспортный узел, где будут пересекаться два диаметра и ВСМ.

Железные дороги Москвы и Подмосковья в основном были сосредоточены на поездах дальнего следования. При этом считалось, что пригородные поездки – это второстепенная задача для железной дороги, такое обременение. Мы, по сути, эту парадигму сломали в Москве и Подмосковье, вообще в Центральном транспортном узле. Доложили президенту, обговорили с правительством и начали выстраивать новую систему железнодорожных перевозок в агломерации.

Большое кольцо метро в стадии завершения строительства Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Мы начали прокладывать новые магистральные железнодорожные линии параллельно действующим, соединять их друг с другом, чтобы они образовывали диаметры, а не радиусы тупиковые. Обновляем подвижной состав, увеличиваем частоту движения поездов, уменьшаем тарифы и синхронизируем их с метрополитеном, давая возможность пересадки на метро. Строим новые станции, по сути дела, вокзалы, а не платформы, которые были раньше. Они вообще выглядят уже совсем по-другому, и объем возможных пересадок там совершенно другой. Когда будет до конца реализован проект Московских центральных диаметров, сможем с уверенностью сказать, что железные дороги нашего мегаполиса с точки зрения их интеграции и приспособленности для ежедневных перевозок самих горожан будут лучшие в мире.

Это огромная, тяжелая работа. Сегодня на площади Трех вокзалов идет реконструкция путей от Каланчевки до Курского вокзала. Там параллельно строится еще одна железная дорога с тремя автомобильными и тремя железнодорожными путепроводами, 6 мостов, новые платформы, новый вокзал. И все это на небольшом отрезке, в насыщенном месте Москвы, без остановки поездов. Строящийся МЦД-4 – это новые железнодорожные пути до Апрелевки Киевского направления, соединение с Горьковским направлением. Это очень сложные, тяжелые проекты, но первые проекты МЦК, МЦД-1, МЦД-2 дают перевозку в сутки миллиона человек. Когда будут запущены еще два МЦД, добавится еще миллион человек. Это огромная система.

Ход работ по строительству станции «Калужская» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена и благоустройству прилегающей территории. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

- Что она дает?

- Жители Подмосковья могут добраться до столицы по нормальному тарифу, комфортно пересесть на другие виды транспорта - метро или другой общественный транспорт. По сути, доехать с удобствами наземным метро. Это разгружает и существующий метрополитен, и дороги, которые ведут к Москве, и создает единую транспортную систему Москвы и Подмосковья.

- Какие новые виды транспорта могут появиться в Москве? Может, водоробусы?

- Водородные? От этого больше транспорта не будет. Тут вопрос экологии и экономики. Электробусы дают самый большой эффект с точки зрения экологии. Мы с помощью заказа Москвы создали в России промышленность электробусов. Сегодня два завода «ГАЗ» и «КамАЗ» производят электробусы мирового уровня. Более того, мы с «КамАЗом» открыли сборочный завод в Москве по производству электробусов. Прекрасная машина. А было огромное количество скептиков, которые говорили, что у нас холодный город, что это все ерунда и так далее. Мы активно приближаемся уже к тысяче электробусов. Они прошли не одну зиму и показали себя нормально. Каждый год эффективность батарей увеличивается, продолжительность работы растет, себестоимость уменьшается. Мы видим, что это перспективная история. Мы перестали закупать дизельные автобусы. Сейчас закупаем только электробусы. Москва – один из первых городов мира, который принял это решение для того, чтобы дать пример и коммерческому транспорту, и в целом улучшить экологию, и создать экологическое направление в транспорте в городе и в стране.

Электробусы дают самый большой эффект с точки зрения экологии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Что касается водородных двигателей, дай бог, если они когда-то появятся. Это будет классно. Пока там идут эксперименты, мы в них участвуем. В этом году будет готов водородный автобус для обкатки, пробы и так далее. Для промышленного массового образца там, конечно, много работы.

- Скоро речные трамваи увидим в Москве. Но у нас северный город, большую часть времени холодно. Будет ли пользоваться спросом водный транспорт? Вообще он нам нужен?

- Знаете, зимы становятся теплее. Москва-река практически всю зиму открыта. Даже коммерческие, экскурсионные речные пароходики курсируют практически весь год.

Мы покупаем электрические водные трамваи с хорошим современным дизайном. Они, с одной стороны, носят такой имиджевый туристический характер. Но, конечно, будут помогать и в регулярных пассажирских перевозках. Пока для эксперимента закупим двадцать штук в следующем году. Посмотрим, как они будут работать. С точки зрения навигации у них корпуса усиленные. Два-три сантиметра льда могут сами проходить. Плюс по реке будет курсировать небольшой ледокол, который в зависимости от ситуации сможет разбивать лед и давать возможность речным трамваям работать круглогодично и без перерыва.

Москва-река практически всю зиму открыта. Даже коммерческие, экскурсионные речные пароходики курсируют практически весь год. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ХОРДЕ НИЧЕГО УЖАСНОГО НЕТ»

- Вы говорили про два сердца Москвы. А у нас есть и автодороги, и транспортные развязки. Каким вы видите транспортный каркас города, скажем, через три-пять лет?

- Через два года основной транспортный каркас будет создан. Северо-Западная хорда, как вы знаете, построена. Более того, от нее сделано большое ответвление – проспект Генерала Дорохова, магистраль до Третьего транспортного кольца и МКАДа. На Северо-Восточной хорде открыли самый сложный участок, соединяющий Открытое шоссе и Ярославку. Теперь на СВХ остался один участок – от Ярославки до Дмитровки. Надеюсь, в следующем году ко Дню города его тоже запустим. Северо-Восточная хорда - самая большая и эффективная. Она соединяет семь крупных городских проспектов, 15 дорог. Начинается от платной дороги на Санкт-Петербург и идет до будущей новой дороги на Нижний Новгород, Казань – в районе Некрасовки. Вся магистраль от Бусиновки до Некрасовки будет готова в 2022 г. Дальше мы ее продолжим в 2022-2023 году до строящейся дороги на Казань. Думаю, в 2023 году она уже выйдет до ЦКАДа и дальше.

Большая часть Южной рокады тоже построена. В 2022 году будет готово ответвление на Верхние Поля. В 2023 году завершим еще развязку, и дорога будет полностью закончена.

Самый большой новый проект – Юго-Восточная хорда. Мы недавно начали ее строить. Тоже с шумом, с обсуждениями, со всякими инсинуациями, что это ужас-ужас. На самом деле, ничего там ужасного нет. Дорога идет в основном в коридоре железных дорог. Основной объем построим в 2022 году, а часть - в 2023 году. Таким образом, у нас такой четырехугольник из этих хорд получается. Он выглядит… (Собянин взял еще один лист бумаги и ручкой принялся рисовать новую схему. - Прим. ред.). Я начал художеством заниматься… (смеется)

Вид с квадрокоптера на ход строительства транспортной развязки Юго-Восточной хорды на пересечении с Волгоградским проспектом и ул. Шоссейная. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

- Мы это продадим с аукциона потом... (шутим)

- Это Северо-Западная, это Северо-Восточная, это Южная рокада и вот Юго-Восточная хорда (мэр показал рисунок. - Прим. ред.). Мало того, что они разрезают город и освобождают Третье транспортное кольцо и центр города – можно проехать, минуя его. Параллельно они дают возможность проехать, минуя МКАД, то есть разгружают кольцевую автодорогу. Сам четырехугольник, по сути дела, можно, если кому-то хочется, интерпретировать, как Четвертое транспортное кольцо. Это не задумывалось как кольцо. Нам важно было от МКАДа до МКАДа насквозь проехать. Такая транспортная модель считается наиболее эффективной. Тем не менее, хорды все тоже соединены и образуют Четвертое транспортное кольцо.

В целом, когда они вместе заработают, то дадут эффект на все дороги Москвы. Потому что сегодня, по какой бы магистрали вы ни проехали, вы приедете на "трешку", на Садовое кольцо и в центр города. Все они перегружены. Как только значительную часть потока мы пустим по хордовым магистралям, разгрузятся центральные улицы и все вылетные магистрали. В целом эти проекты дают 20-25 процентов разгрузки всей транспортной системы Москвы. Уменьшается и перепробег на 20-25 процентов. Благодаря этому улучшаем на 20-25% экологию Москвы, потому что 90% экологии зависит от выбросов машин. Других таких проектов в Москве, скорее всего, уже не будет. Во время стройки, конечно, проблемы. А когда она будет закончена, думаю, пойдет всем на пользу.

В случае заболеваемости локально переводятся на дистанционку отдельные классы, но в целом школа продолжает работать. Фото: Евгения ГУСЕВА

ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК

Дистанционка для ученика и учителя

- Я еще раз скажу, что мы должны быть ко всему готовы, но такие решения, если и будут приниматься, то в крайнем случае. Мы сделаем все возможное, чтобы наши дети приходили в школу и нормально занимались. Там будут санитарные ограничения. В случае заболеваемости локально переводятся на дистанционку отдельные классы, но в целом школа продолжает работать. Я надеюсь, что нам не придется принимать крайние меры.

Тем не менее, если придется, мы тоже готовы. Московская электронная школа (МЭШ) дает возможность проведения онлайн-занятий, электронные дневники, электронные журналы, возможности подкачки необходимого контента. Мы интегрировали лучшие образовательные контенты коммерческих организаций в Московскую электронную школу для того, чтобы бесплатно ими могли пользоваться все учащиеся. Внутри МЭШ создали учебный каркас, потому что она состояла из разрозненных элементов, а сегодня это такая структурированная мощная система с миллионом различных образовательных элементов. С этого года появляется сервис формирования портфолио учащихся. Постепенно мы будем добиваться индивидуального подхода к каждому учащемуся с точки зрения его возможностей и талантов. Конечно, при этом давая необходимые минимальные знания в соответствии со стандартом.

КСТАТИ

День города пройдет без массовых гуляний

- В эти выходные, 11 и 12 сентября, у Москвы день рождения - 874 года. Как отметим День города? Разрешите ли вы нам выпить, закусить, посмотреть салют? Будут ли какие-то мероприятия?

- Посидеть, выпить, закусить – это всегда, пожалуйста. Салют будет. Как и в прошлом году, пройдет концерт в парке Зарядье. Больших концертных площадок мы не планируем. Локальные концерты в домах культуры, в концертных залах состоятся. Мы открываем 35 фестивальных праздничных площадок с торговлей, общепитом. Но мы стараемся не создавать таких мест, куда бы набивались десятки тысяч человек. Все парки и фестивальные площадки будут открыты, можно прогуляться, пообщаться.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ МОМЕНТ

«За электронным голосованием - будущее»

- Через полторы недели выборы в Госдуму. Как Москва к ним готовится?

- Нам пытаются внушить на Западе, что у нас страна не демократичная, чуть ли не тоталитарная. Но, честно говоря, такого количества выборов, которые мы проводим, наверное, нет ни в одной стране мира. В 2020-м думали, что это единственный год, когда не будет голосований, но случилось голосование по Конституции. Выборы практически каждый год - в местное самоуправление, в городскую или федеральную думу, мэра, президента… Мы каждый год тренируемся. Поэтому мы постоянно в тонусе и к выборам что-то специально стараемся никогда не делать. С точки зрения технологии голосования город готов. На московских участках создана система видеонаблюдения. Мы находимся в условиях продолжающейся пандемии, поэтому требования по санитарной защите тоже важны, и не только избирателей, но и членов участковых комиссий. Масочный режим и дистанция должны соблюдаться, все-таки риски осенью остаются. Ну а те, кто не хотят рисковать, могут записаться на систему электронного голосования и проголосовать, сидя у себя на даче или в квартире.

- А где гарантия, что какие-нибудь хакеры не залезут в систему и не украдут, не подделают голоса? Некоторые думают, мол, не доверяю и пойду по старинке голосовать…

- Пожалуйста, конечно, это ваше право. У нас создано две системы, которые позволяют голосовать так, как вы предпочитаете. Мы апробировали электронное голосование в предыдущих выборах в городскую думу. Желающих ее обрушить и хакнуть, как говорят специалисты, больше, чем достаточно. Мы постоянно отбиваем атаки на систему, но предыдущие выборы показали, что она устойчива ко всем попыткам проникновения. Она защищена с точки зрения и тайны голосования, и контроля жестче, чем обычная система голосования. Я считаю, что за этим будущее. Вы посмотрите количество людей, которые приходят на выборы по всем мире, особенно в больших городах. С каждым годом их становится все меньше и меньше. Еще на федеральных выборах куда ни шло. А местные – все скатывается до уровня 30, 20, а то и меньше, процентов. Но у нас же не 20% активных жителей, и было бы хорошо, если бы все принимали участие в голосовании. Если традиционным способом не хочется нам идти на избирательные участки, то с помощью электронного голосования, не особо обременяя себя, спокойно можно всегда проголосовать. И за счет этого все-таки добиться повышения явки, участия всех горожан в решении ключевых вопросов, связанных с выборами в органы государственной власти и местного самоуправления. Мне кажется, это очень важно. Других способов повысить активность и явку нет. Особенно молодежи, которая привыкла к тому, что постоянно сидит в сетях, в телефоне.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ МЭР…

Об объединении столицы и Подмосковья

- Во всякой системе есть свои плюсы и минусы. Но если нет совсем очевидных минусов, то лучше эту систему не тревожить. Она выстроилась. Система государственного управления в Москве и Подмосковье, в муниципальных образованиях Подмосковья - очень сложная. У Москвы своих проблем и задач хватает, и попытаться объять необъятное… Это, скорее всего, приведет к усложнению управления всем регионом, а не упрощению. На мой взгляд, сегодня этого не следует делать.

Когда мы говорим об интеграции Москвы и Московской области, то нужно, скорее всего, говорить не об интеграции государственного управления, чиновничьих структур, а об интеграции инфраструктуры, например, водоснабжения. Этим мы с Андреем Юрьевичем Воробьевым активно и занимаемся, вовлекая мощности Мосводоканала, поставляя качественную воду не только в Москву, но и в Подмосковье. Очистные сооружения также работают частично на Москву и Московскую область. Система электроснабжения тоже у нас единая, как и программа газификации. Мособлгаз работает в Новой Москве и Московской области. Но самое главное – единая система транспорта. Потому что миллионы людей из Подмосковья каждый день едут в Москву и обратно. И это самая ключевая задача, над решением которой мы уже много лет бьемся, и она очень непростая. Основа решения этой проблемы, с одной стороны, развязки, вылетные магистрали, ЦКАД и т. д., но наиболее эффективное решение – развитие железных дорог.

Две трети трамвайных путей реконструировано и приведено в порядок. Фото: Михаил ФРОЛОВ

О ремонте трамвайных путей

- Это огромная сеть длиной более 200 километров. Две трети трамвайных путей реконструировано и приведено в порядок. Там теперь бесстыковые рельсы – «подушка» другая, шум значительно меньше. Еще осталась треть путей, в плановом режиме делаем. Можно было бы быстрее, но тогда придется останавливать движение. Мы попытались во время реконструкции путей полностью закрывать движение и получали, конечно, большой негатив. Поэтому приняли сейчас решение – ремонтировать в ночное время или в выходные. Например, в Восточном округе рядом с жилыми домами люди попросили даже ночью не работать. Ну, хорошо, мы теперь и ночью не работаем. Тогда в выходные. Поэтому временной интервал растягивается. Надеюсь, до декабря этого года две линии на востоке города закончим.

О результатах своей работы

- С моими достижениями – это вы уж сами определяйтесь. Для меня было важно запустить изменения не в одной сфере, а во всех сразу. На ВДНХ – это восстановление старины и общественных пространств, в районах - обновление площадей, улиц, парков. В транспорте нужны были кардинальные изменения. Нужны были серьезные изменения в жилищном строительстве, реновации. В здравоохранении, образовании, культуре, во всех других проектах стояли задачи – сделать город удобным для жизни, комфортным для москвичей. Чтобы любой проект проникался этой идеологией. Когда это удается, например, в МФЦ, куда ты приходишь и чувствуешь себя действительно главным, где ты ощущаешь искренний сервис, тогда да, вот это хороший проект. Мы стараемся все свои проекты таким образом делать, с такой идеологией, тогда и город меняется, и отношение к городу меняется. Это, пожалуй, самое главное.

НЕМНОГО О ЛИЧНОМ

«…Находишься в теме - и меньше стресс»

- Полтора года мы уже в условиях пандемии, и видим ваши действия в режиме 24х7 – все время стрессы огромные… Как вы, особенно в последние полтора года, себя восстанавливаете? Есть какой-то секрет?

- Самый главный секрет – находиться на работе и в теме. Решать проблемы, а не убегать от них И тогда меньший стресс будет.

- То есть, как в спорте, да?

- Да, мой отец сказал, когда мы с ним ходили по тайге. Значит, я бегу вперед, устал – сажусь, а он там потихоньку идет и идет. А я говорю: «Как тебе удается не отдыхать?». Он отвечает: «Главное - не уставать».

- Запишем. Спасибо, Сергей Семенович!

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