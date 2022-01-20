Украина и США фактически приглашают Россию "вторгнуться"

Зеленский просто хочет, чтобы Москва наконец-то действительно осуществила это вторжение и освободила его от неблагодарного президентства на Украине? Фото: REUTERS

Как вас наказывали в детстве за проступки? Любого нормального человека, бьюсь об заклад, постфактум. Сначала шкодили, потом следовало наказание. А вот Владимир Зеленский, похоже, рос в условиях предшествующего проступку наказания. Именно этим можно объяснить его просьбы к американским сенаторам, которые он излагал группе законодателей из США в ходе их недавнего пребывания в Киеве.

- Президент Украины очень четко сказал: санкции в отношении "Северного потока – 2" должны быть введены сейчас. Любые условные меры против "Северного потока – 2" и другие санкции не помогут, - сообщил американскому ресурсу Axios близкий к Зеленскому источник. – Меры, обусловленные дальнейшей эскалацией, в лучшем случае нейтральны, а в худшем фактически подстегивают Путина. Потому что Путин не понимает расплывчатых угроз, слова "если" нет в его лексиконе, есть "да" и "нет".

Помнится, аналогичные призывы уже звучали из Киева, но их несли в массы всякого рода политологи, советники и отставные генералы, цена словам которых - грошик базарный день. Наконец-то очередь дошла и до президента.

Который, как очень похоже, не понимает, что если санкции против России ввести до того, как она сделает то, за что решат ее наказывать, то никаких сдерживающих факторов для Москвы, по их же логике, не останется. Ведь действительно, если вы, господа, так хотите наказать нас за то, чего мы не делали, то что нас удержит после этого, поскольку мы уже за это наказаны?

Или Зеленский просто хочет, чтобы Москва наконец-то действительно осуществила это вторжение и освободила его от неблагодарного президентства на Украине? И подобные просьбы всего лишь завуалированные просьбы к Путину через третьих лиц ввести войска на Украину? Тогда все выглядит вполне логично. Но зачем тогда запрашивать встречу с Путиным, причем, обращаться к самым разным лидерам других стран?

Или все они действуют по единому согласованному плану. Ведь тот же Байден на своей пресс-конференции в честь годовщины своего пребывания на посту президента США тоже заявил, что ответ на вторжение России на Украину будет зависеть от масштабов "агрессии". Мол, если она станет масштабной, то США введут такие санкции, которых "Путин еще не видел". А если это будет вторжение небольших масштабов, образно говоря, "на полшишечки", то "в США будут ругаться и спорить", что делать. Что это, как не приглашение на небольшую агрессию?

В общем, добро пожаловать, Владимир Владимирович! Агрессируйте, пожалуйста, в свое удовольствие.

И ни памяти у них нет, ни разума. Что у того, что у другого. Если им приходится раз в две недели снова и снова объяснять, что Россия не собирается никуда вторгаться. Но не отказывается от своего обещания ответить в случае агрессии Украины против ЛДНР.