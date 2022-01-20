Пластиковые бутылки и алюминиевые банки, сданные через фандоматы «РТ-Инвест», позволят оплачивать покупки во «ВкусВилле»

Совместная программа лояльности «ВкусВилла» и «РТ-Инвест» поможет повысить экологическую ответственность жителей Московской области. Фото: Денис ГРИШКИН/ АГН Москва

Использованная тара из-под напитков теперь поможет оплачивать покупки. В подмосковном Красногорске 20 января стартовала программа лояльности, созданная совместно «РТ-Инвест» (входит в Госкорпорацию Ростех) и сетью продуктовых магазинов «ВкусВилл». Сдавая пластиковые бутылки и алюминиевые банки через фандоматы (так называются специальные автоматы по приему тары), можно получать бонусные рубли. Затем их можно потратить в любом магазине сети «ВкусВилл». Никаких ограничений по сумме покупки или по количеству накопленных бонусов нет. Первый фандомат «РТ-Инвест» заработал в магазине «ВкусВилл» в Красногорске, расположенном по адресу: Красногорский бульвар, дом 23, корпус 1.

Масштабный экологический проект «РТ-Инвест» по сбору и утилизации пластиковых бутылок и алюминиевых банок стартовал в сентябре прошлого года. За эти месяцы в 14 городах Подмосковья были установлены более 280 фандоматов. Автоматы появились в общественных местах: парках, торговых центрах, МФЦ, школах и спортивных центрах. Жители Подмосковья сдали через них более 430 тысяч пластиковых бутылок и алюминиевых банок - это более 8 тонн чистых вторичных ресурсов для производства новых товаров.

Совместная программа лояльности «ВкусВилла» и «РТ-Инвест» поможет повысить экологическую ответственность жителей Московской области и более эффективно использовать систему роботизированного сбора вторсырья.

- Мы приветствуем наших партнеров – сеть магазинов «ВкусВилл» в программе по созданию комплексной системы обращения с отходами, цель которой максимальная переработка вторичных ресурсов и предотвращение образования отходов, - отметил генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов. - Любая банка или бутылка, попавшая в фандомат, минуя мусорное ведро, является полезным сырьем, из которого произведут новую продукцию. Сегодня мы рады начать этот проект с «ВкусВиллом» и сделать для жителей Подмосковья раздельный сбор экологически и экономически полезным.

За каждую сданную в фандомат банку или бутылку будут начисляться 5 баллов – они эквивалентны 1 бонусу в магазинах «ВкусВилл». Оплатить баллами можно до 100% от стоимости покупки. Чтобы накапливать баллы, нужно зарегистрироваться на сайте eco-punkt.ru, указав номер телефона, на который зарегистрирована карта лояльности «ВкусВилла» «Давай дружить». Каждый раз, сдав тару, покупатель получает чек с кодом – его необходимо затем ввести на сайте для начисления бонусов. От бумажного чека можно отказаться, и в этом случае на экране фандомата появится QR-код. В течение часа после его сканирования на счет будут зачислены бонусы. Отказ от бумажного чека – это еще один шаг к разумному потреблению: он позволяет сберечь древесину, воду и электричество, необходимые для производства бумаги, а также снизить образование вредных отходов.

Бонусные рубли можно потратить в любом магазине сети «ВкусВилл». Фото: Борис КУДРЯВОВ

Бутылки и банки, выгружаемые из фандоматов, отправляются на перепроизводство – они превратятся в сырье для новых товаров. Что важно, сданный мусор не требует дополнительной сортировки. Из алюминиевых банок делают новую тару для напитков, столовые приборы или детали для машин. Пластик используется для производства утеплителя зимней одежды, синтетической ткани и спальных мешков. «РТ-Инвест» обеспечивает полный цикл - от сбора тары до транспортировки. В 2023 году у компании появится собственное предприятие по переработке пластиковой тары из фандоматов. Из пластика будут делать экологичную ПЭТ-гранулу.

Напомним, АО «РТ-Инвест» появилось в 2012 году при участии государственной корпорации Ростех. Главная задача компании – создать в России комплексную систему обращения с отходами, а ее миссия – свести количество мусора, отправляющегося на полигоны, к нулю. «РТ-Инвест» занимается прямыми инвестициями в секторах передовых индустриальных технологий как в России так и за рубежом. В рамках проекта «Энергия из отходов» компания построит четыре завода по термической переработке отходов в энергию на территории Московской области. Еще один подобный завод появится в Республике Татарстан.