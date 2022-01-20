Пронесло: астрономы обнародовали видео гигантского астероида, пролетевшего рядом с Землей

Астероид 7482 был 18 января 2022 года, обещал вернутся в 2105 году.

Утром 18 января 2022 года астероид 7482 (1994 PC1), диаметр которого эксперты NASA оценили в 1052 метра, сблизился с Землей – пролетел со скоростью 19,6 километра в секунду менее, чем в 2 миллионах километрах. Это примерно в 5 раз дальше, чем от нас до Луны – по космическим меркам, очень близко. Глыбу было видно в любительские телескопы. Некоторые наблюдатели запечатлели ее пролет на видео, кадрами которых с удовольствием поделились в соцсетях.

Астероид 7482 (1994 PC1) был обнаружен 9 августа 1994 года. Первым его увидел австралийский астроном Роберт Макнаут (Robert McNaught) из обсерватории Siding Spring (Coonabarabran, Australia).

Глыба вращается вокруг Солнца, делая один оборот примерно за полтора года (572 дня). Время от времени она пересекает орбиту Земли и где-то раз в 90 лет приближается к ней на весьма опасное расстояние.

На Землю нацелена тысяча астероидов размером с километр и больше.

Из расчетов следует: в 1933 году, к примеру, до астероида 7482 (1994 PC1) было около миллиона километров (1 125 000 км). В 2105 году – будет больше двух миллионов (2 250 000 км). А в более отдаленное будущее специалисты не заглядывали. Нужды такой не было.

Астероид 7482 (1994 PC1) считается потенциально опасным (potentially hazardous asteroid - PHA), как и те его околоземные «собратья», диаметры которых превышают 140 метров.

В NASA сообщают: Земле потенциально угрожают примерно 25 тысяч астероидов размером более 140 метров и около тысячи астероидов размером более километра. Мы – под обстрелом «снарядами» разного калибра. Но если верить нынешним расчетам, то в ближайшие 100 лет прямых попаданий не предвидится.

Весь арсенал космических "бомб", известных на текщий момент.

Теоретически нас ждет спокойное будущее в смысле ударов из космоса. Однако, на практике не исключены, что называется, осложнения, которые могут быть вызваны и взаимодействием небесных тел, и непредвиденными случайностями. Подробнее обо всем таком в нашем материале Бог Хаоса Апофис подбирается к нам всё ближе и ближе - про астероид высотой почти с Останкинскую телебашню, который через 7 лет окажется всего 31300 километрах от Земли, а еще через 38 лет – еще ближе.

Земляне, конечно же думают, как себя обезопасить в случае чего. Проверка одного из способов защиты от космической угрозы уже идет полным ходом. О миссии DART (Double Asteroid Redirection Test), стартовавший рано утром 24 ноября 2021 года с космодрома Вандерберг (Vandenberg Space Force Base in California) к двойному околоземному астероиду с целью изменить траекторию его движения и тем самым «отогнать» прочь от нашей планеты, читайте:

Американцы выстрелили с Земли по астероиду: Снаряд должен попасть в цель, находящуюся в 500 миллионах километрах.

Попадет ли? Скоро узнаем – встреча запланирована на 2 октября 2022 года.

Цель миссии DART отклонить от Земли опасный астероид.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Обойдемся без Брюса Уиллиса

Астероид, про который вдруг стало известно, что он вот-вот врежется в Землю, можно взорвать. Даже не придется бурить его и закладывать ядерный заряд глубоко, как это сделал герой Брюса Уиллиса из культового фильма «Армагеддон». Конечно, чем глубже, тем надежнее. Но как выяснилось, чтобы разрушить астероид, достаточно взорвать атомную бомбу перед ним. В этом недавно убедились физики-ядерщики из Университета Джона Хопкинса (Johns Hopkins University Applied Physics) и Ливерморской и национальной лаборатории имени Эрнеста Лоуренса (Lawrence Livermore National Laboratory - LLNL) – той самой, где были разработаны большинство образцов американского ядерного оружия и суперкомпьютеров… Читать дальше