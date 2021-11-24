Американцы выстрелили с Земли по астероиду: Снаряд должен попасть в цель, находящуюся в 500 миллионах километрах

Встреча с астероидом должна состояться 2 октября 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В NASA сообщили, что космический аппарат миссии DART (Double Asteroid Redirection Test), стартовавший рано утром 24 ноября 2021 года с космодрома Вандерберг (Space Launch Complex 4 at Vandenberg Space Force Base in California), успешно отделился от ракетоносителя Falcon 9 и следует намеченным курсом – к двойному астероиду, встреча с которым должна состояться 2 октября 2022 года.

Отделение от ракеты.

Добравшись до цели - 780-метровой глыбы астероида Дидим и его 160-метрового спутника Диморфа, DART с ходу, что называется, врежется в малютку. Столкнется с ним на скорости порядка 6,6 километров в секунду. Наблюдать за космическим ДТП и фотографировать его будет LICIACube - небольшой - весом всего в пуд – аппарат Итальянского космического агентства. Он должен отделиться от основного зонда за 10 дней до столкновения.

«Снаряд», запущенный с Земли, весит полтонны, «мишень» - около 5 миллионов тонн.

Экспериментаторы из координационного бюро по планетарной обороне (NASA’s Planetary Defense Coordination Office) планируют узнать, изменится ли траектория подстреленного Диморфа. Тем самым они впервые проверят на практике, реально ли повлиять на траекторию движения астероида - сдвинуть его хоть чуть-чуть в сторону, чем-нибудь ударив. Пока перспективы подобного - так называемого кинетического - способа защиты (kinetic impactor) основаны лишь на расчетах. А они свидетельствуют, что удар замедлит движение Диморфа примерно на полмиллиметра в секунду. В NASA уверяют, что и такую малость зафиксируют приборы, установленные на LICIACube.

Встреча будет коротка.

В самом ли деле Диморф что-нибудь «почувствует»? Или DART будет ему, что слону дробина? Узнаем примерно через год.

Двойной астероид Дидим-Диморф находится сейчас в 500 миллионах километрах от Земли.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Неразлучная парочка

Астероид Дидим по форме напоминает огромный алмаз. Был обнаружен в 1996 году. Назван в честь древнегреческого музыкального теоретика. Выявленный потом спутник Дидима поъож на яйцо. Сначала его называли Дидимуном – неофициально. В 2020 году малютка получил от Международного астрономического союза официальное имя Диморф.

Диморф вращается вокруг Дидима на расстоянии чуть больше километра, делая один оборот примерно за 12 часов.

Пара движется вокруг Солнца и порой встает на пути Земли - время от времени пересекает ее орбиту. Но близко не подлетает. В ноябре 2003 года глыбы были от нас на расстоянии 7,18 миллионов километров. В 2123 году они объявятся снова, но все равно пролетят очень далеко - в 6 миллионах километрах от нашей планеты.

В NASA исключают какую-либо вероятность того, что эксперимент создаст угрозу безопасности Земли.

КСТАТИ

Китайцы намерены обстрелять угрожающий Земле астероид Бенну

Суть китайского плана проста: запустить в космос 23 ракеты «Чанчжэн-5» (Великий поход–5) и в «час Х» всеми разом ударить по астероиду.

Вес каждой ракеты 900 тонн. Расчеты, которые провели ученые под руководством Мингтао Ли, свидетельствуют: 23 штук должно хватить, чтобы «сдвинуть» 500-метровую глыбу в сторону от Земли почти на 9 тысяч километров. Этого вроде бы достаточно для того, чтобы избежать столкновения.

Подробнее об этом в нашем материале Конец света 25 сентября 2135 года: китайцы придумали, как его избежать.