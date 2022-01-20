Москву снова заметёт снегом: после циклона «Ида» сугробы вырастут до полуметра

Синоптики предупредили о снегопадах в Москве из-за циклона "Ида" 21 и 22 января 2022 года Фото: Иван МАКЕЕВ

На Москву идёт очередной снегопад - хотя снега и так уже столько, что хватило б и на две зимы. Циклон, несущий новое ненастье, носит имя «Ида» и идёт из Северной Атлантики через Скандинавию на Балтийское море, а оттуда - к нам, в среднюю полосу.

Мести будет весь день в пятницу, 21 января, и субботу: 22 января, предупреждают синоптики Московского метеобюро. Заряды снега будут неравномерными: каким-то районам области достанется мощный снегопад, другим - небольшой. В среднем же за двое суток выпадет около 10 мм.

Сейчас высота снежного покрова на главной метеостанции ВДНХ - 37 см. К воскресенью, после двух дней ненастья, сугробы вырастут до полуметра, считают в центре «Фобос». Опять же все зависит от конкретного места: в некоторых районах столицы и Подмосковья и так лежит почти полметра снега, станет еще больше.

Атмосферное давление с приближением циклона падает. Впрочем, в этот раз не ожидается рекордов - в пятницу давление 735 мм рт. ст., в субботу 740 мм, при норме 746 - 747 мм.

Хуже в этом смысле другое: уже с воскресенья атмосферное давление начнёт стремительно расти и на следующей неделе будет экстремально высоким, 760 - 761 мм рт.ст. Метеозависимым людям, особенно гипертоникам, из-за таких скачков придётся несладко.

Меняться будет и температура. В пятницу днём Гидрометцентр обещает -4…-6 градусов, в субботу потеплеет до -2…-4, в воскресенье -3…-5. В начале следующей недели морозы усилятся. В ночь на понедельник уже -13, днём -5…-10. Во вторник и среду, 25 и 26 января, по ночам до -15, днём -7…-12 градусов.