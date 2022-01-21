Тайна смерти Ленина вот уже 98 лет покрыта мраком

21 января 1924 г. Председатель Совета народных комиссаров СССР Владимир Ильич Ленин после кончины в усадьбе "Горки". Репродукция ТАСС

Вождь мирового пролетариата, создатель СССР умер 21 января 1924 г. Ему было всего 53 года.

На следующий день вышел экстренный выпуск газеты «Рабочая Москва», посвященный его кончине. С лозунгом: «Борьба со злостными слухами контр-революционеров – обязанность каждого рабочего и честного гражданина!»

Слухи появились мгновенно. Вот что зафиксировало ОГПУ в политсводке для руководства страны о реакции народа на смерть вождя: «Ленин умер уже шесть месяцев назад, и всё это время хранился в замороженном виде». «Ленин жив и уехал за границу вместе с Троцким,а вместо него в Колонном зале выставлена фигура из воска…».

ПОЛЧАСА ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ

А вот как было на самом деле. Цитирую архивные документы, не предназначавшиеся для печати.

Последний лист дежурных врачей пациента В.И. Ульянова:

21 января 1924. «В 10-30 утра обильное действие кишечника, заснул и спал до 14-00. Проснулся и снова заснул в 16-00. Были вызваны врачи Ферстер и Осипов. У пациента пульс 86, он спокоен, живот вздут. В 17-15 доктор Ферстер отметил, что ничего нового. В 17-30 дыхание участилось, температура 37, пульс 90, дыхание прерывистое, неравномерное. В 18-00 была рвота, у пациента коматозное состояние с тоническим напряжением мускулатуры, особенно справа, затем появились клонические подергивания справа. У Владимира Ильича СТЕРТОРОЗНОЕ(ШУМНОЕ) дыхание, его частота 36 в минуту, началось скрипение зубами, было несколько приступов рвоты. В 18-30 появилась слюна, окрашенная кровью, обнаружен прикус языка. Зрачки умеренно расширены слабая реакция роговицы, явлений конте не наблюдалось. Постепенное ослабление сухожильных явлений, пульс 90, дыхание 36, правильное. Стерторозные явления исчезли, напряжения в левых конечностях нет, справа умеренное активные движения головы, открытые глаза, 2-3 глубоких вздоха, состояние заканчивающего эпилептического приступа. В 18-45 в левой подкрыльцовой ямке 42,3. Затем внезапный прилив к голове до багровой окраски лица, внезапная остановка дыхания в 18-50. Голова откинулась назад, бледность покрыла лицо. Тотчас искусственное дыхание и олеум камфори 2,0. Продолжалось искусственное дыхание 30 минут безрезультатно. Такая гиперемия продолжалась 1 мин и сменилась мертвенной бледностью.

Статус летали в 18-50 установлен профессорами Ферстером, Осиповым и Елистратовым».

А это рапорт начальника спецохраны Ленина Петра Пакална:

«Доношу, что 21 января с.г. состояние здоровья Владимира Ильича ухудшилось. Встал Владимир Ильич в 10 ½ часов утра, сходил в уборную, во второй этаж, к утреннему завтраку не сошел, выпил в верхней столовой ½ стакана черного кофе и в 11 часов лег спать. В 3 часа Владимиру Ильичу был подан слабый обед, бульон и ½ стакана кофе, состояние было вялое, сонное, около Владимира Ильича был профессор Осипов. Пульс был част несколько, но хорошего наполнения, температура нормальная до 5 часов 40 минут. От 5 часов 40 минут начался припадок, сопровождавшийся тошнотой, продолжавшийся до смерти, и в 6 часов 50 минут Владимир Ильич скончался.»

СТАЛИН ПОДСЫПАЛ ЯДУ…

В политсводке ОГПУ зафиксировано: «В Тверской губернии появились слухи, что Ленина якобы отравил Троцкий за то, что Ленин собирался отменить налоги с крестьян и торговцев.»

Сам же Троцкий в эмиграции утверждал, что Ильича отравил Сталин. «Во время второго заболевания Ленина, видимо, в феврале 1923 года, Сталин на собрании членов Политбюро после удаления секретаря сообщил, что Ильич вызвал его неожиданно к себе и потребовал доставить ему яду. Он снова терял способность речи, считал свое положение безнадежным, предвидел близость нового удара, не верил врачам, которых без труда уловил на противоречиях, сохранял полную ясность мысли и невыносимо мучился.

«Не может быть, разумеется, и речи о выполнении этой просьбы!» - воскликнул я. «Я говорил ему все это, - не без досады возразил Сталин, - но он только отмахивается. Мучается старик. Хочет, говорит, иметь яд при себе, прибегнет, если убедится в безнадежности своего положения».

В. И. Ленин во время болезни. Подмосковные Горки. 1923 год. Рядом – сестра вождя Анна Ильинична Елизарова-Ульянова и лечащий врач-невропатолог Алексей Михайлович Кожевников.

Троцкий считал, что Сталин мог выдумать историю о просьбе Ильича. Чтобы подготовить свое алиби. И погубил-таки вождя, чтобы самому править Советским Союзом.

Историк-эмигрант Б. Николаевский также ставит под сомнение эпизод с просьбой вождя об "эвтаназии". В книге "Тайные страницы истории" он пишет: "Самый факт обращения Ленина с этой просьбой к Сталину вызывает большие сомнения: в это время Ленин уже относился к Сталину без всякого доверия, и непонятно, как он мог с такой интимной просьбой обратиться именно к нему». Его приговор: Ленина отравили по приказу Сталина. Эту версию поддерживают американский историк Юрий Фельштинский, питерский – Лев Лурье, ряд других исследователей.

- С Троцким все ясно, - говорит врач-гериатр Валерий Новоселов, автор документальной книги «Смерть Ленина. Медицинский детектив». - Он проиграл Сталину в борьбе за власть и готов был вешать на соперника всех собак. Но разговор больного вождя со Сталиным о суициде действительно был. Не в феврале 1923 г, как писал Троцкий, а еще 30 мая 1922 г. Это документально зафиксировано лечащим врачом вождя невропатологом Алексеем Кожевниковым. Сталину не было никакой нужды готовить «алиби» и травить соратника.

Обложка книги Валерия Новоселова «Смерть Ленина».

- Но историки пишут, что в январе 1924 года Ленин стал выздоравливать, даже сходил на охоту. Потому-то Сталин, опасаясь, что Ильич объединится с Троцким против него, дал команду Ягоде отравить главу государства.

- Все эти россказни «историков», далеких от медицины, о выздоровлении – в пользу бедных. На совести «отца народов» и так много преступлений. Не стоит «шить» ему еще и отравление Ленина. 16 января Владимир Ильич не ходил на охоту – его возили в лес на санях. Вождь лежа наблюдал, как стреляли по зайцам егеря. Сталин, по поручению ЦК персонально отвечавший за соблюдением пациентом №1 врачебного режима, лучше других членов Политбюро знал, что Ленин обречен. И травить его, повторяю, не было смысла: с марта 1923 года уже было ясно, что вождь умирал и шансов у него оставалось все меньше и меньше.

Если бы Иосиф Виссарионович действительно «зачистил» Ильича, то, придя через несколько лет к власти, он уничтожил бы память о вожде. Сталин, наоборот, всячески превозносил Ленина.

ЖЕРТВА ГРИБОВ

И все же версия об отравлении больного вождя Сталиным – одна из самых популярных. Наиболее полно ее изложил живущий в Штатах писатель Владимир Соловьев, считающийся большим знатоком кремлевских тайн. По его мнению, Ленину в суп подсыпали сушеный cortinarius ciosissimus (паутинник особеннейший), смертельно ядовитый гриб. В книге «Операция Мавзолей» он привел 5 железобетонных доказательств, на которые часто ссылаются другие исследователи.

«1. Вскрытие тела вождя началось с большой задержкой - в 16 час. 20 мин.

2. Под бюллетенем о смерти Ленина не поставил подпись один из медиков - личный врач Ленина и Троцкого Гуэтьер, сославшись на недобросовестность проведенного расследования.

3. Среди врачей, проводивших вскрытие, не было ни одного патологоанатома. Легкие, сердце и другие жизненно важные органы умершего оказались в отличном состоянии, тогда как стенки желудка были полностью разрушены.

4. Химический анализ содержимого желудка не был произведен.

5. Еще один врач - Гавриил Волков, арестованный вскоре после смерти Ленина, в тюремном изоляторе рассказал своей сокамернице Елизавете Лесото, что утром 21 января в 11 часов утра он принес Ленину второй завтрак. Ленин лежал в кровати, больше никого в комнате не было. Увидев Волкова, Ленин попытался приподняться, протянул к Волкову обе руки, но силы оставили его, он рухнул на подушки, и из его руки выскользнул клочок бумаги. Едва Волков успел его спрятать, как вошел доктор Елистратов и, чтобы успокоить Ленина, сделал ему укол. Ленин затих, глаза его закрылись - как оказалось, навсегда. Только к вечеру, когда Ленин был уже мертв, Волкову удалось прочесть переданную ему Лениным записку. Он с трудом разобрал нацарапанные рукой умирающего каракули: "Гаврилушка, я отравлен... вызови немедленно Надю... скажи Троцкому... скажи всем, кому можешь..."

- У меня самого большие вопросы к комиссии, проводившей вскрытие, - комментирует доктор Валерий Новоселов. – Но то, что пишет Соловьев, сплошная развесистая клюква! Иного приличного слова не подберу. Давайте пройдемся конкретно по всем его «железобетонным» пунктам.

1. Большое запоздание со вскрытием. Начали якобы в 16.20 следующего дня. Намек на то, что следы яда исчезли за это время в организме. Так вот, в акте патолого-анатомического вскрытия тела Ульянова (Ленина) указано начало – 11 часов 40 минут. Закончено вскрытие в 14.50.

2. В списке лечащих врачей Ленина, тем более, участвовавших во вскрытии его тела, Гуэтьера нет.

3. Утверждение Соловьева, что «среди врачей, проводивших вскрытие, не было ни одного патологоанатома», не просто ложь, а сознательная грубая подтасовка. Вскрытие проводил выдающийся патологоанатом Алексей Иванович Абрикосов. Основатель советской школы патологической анатомии, директор НИИ нормальной и патологической морфологии. С 1920 по 1953 годы заведовал кафедрой патологической анатомии 1 Московского Медицинского института им. Сеченова. (Отец нобелевского лауреата по физике академика Алексея Абрикосова!) Он же выполнил первичное бальзамирование тела вождя. Что касается «полностью разрушенных стенок желудка» - вот что написано в акте вскрытия: «Желудок пуст. Полость его спавшаяся. На слизистой оболочке – хорошо выраженные и обычно расположенные складки. Со стороны кишечника никаких особых явлений не отмечается». Опять ложь.

Вскрытие тела Ленина в Горках проводил выдающийся патологоанатом Алексей Иванович Абрикосов. Основатель советской школы патологической анатомии, будущий академик Академии наук СССР, Герой Социалистического Труда.

4. Химический анализ содержимого желудка действительно не был произведен. Здесь Соловьев прав. Не было смысла делать анализ, так как непосредственная причина смерти была установлена и без этого.

5. История про Гаврилушку просто рассмешила. А если серьезно: среди лечащих врачей Ульянова, младшего медперсонала не было никакого Гавриила Волкова. Кстати, вскоре после смерти вождя никого из его врачей не арестовывали. Я внимательно изучил биографии каждого. Первой жертвой стал санитар при Ленине Николай Попов, в будущем – замдиректора Института мозга. Его расстреляли в 1938-м за «шпионаж в пользу Германии и подготовку теракта против Сталина». Реабилитирован в 1956г.

Грустно, что подобная вампука массово тиражируется так называемыми «исследователями», далекими не только от медицины, но и от исторических документов. И ей верят.

ОТРАВЛЕННЫЕ ПУЛИ

- 30 августа 1918 года в Москве террористка Фанни Каплан совершила покушение на вождя. Он чудом остался жив. Обе пули застряли в теле Ленина. Вроде бы они и вызвали преждевременную смерть Владимира Ильича. По одной версии, пули были отравлены ядом кураре. По другой – ядовитый свинец медленно разрушал здоровье главы советского государства.

- Версия отравленных пуль этиологически и патофизиологически несостоятельна. При той температуре, которая создается газами в стволе огнестрельного оружия, яд не мог не потерять свои свойства. Это ж не лук с ядовитыми стрелами африканских пигмеев! При условии, что пули действительно были смазаны ядом, температура газов разрушила бы любой белок.

- А ядовитый свинец?

- Опыт, полученный русскими и советскими врачами при работе с огнестрельными ранениями в годы Первой и Второй мировых войн на очень большом количестве пациентов, показал: свинец не оказывает сколь-нибудь значимого отравляющего действия на организм. Тема пережатия пулей магистрального сосуда также была отметена самими врачами еще в апреле 1922 г, когда немецкий профессор Ю.Борхардт удалил ее в Солдатенковской (ныне – Боткинской) больнице. Вторую пулю извлекли уже после смерти вождя.

- Валерий Михайлович, есть еще версия о плохой наследственности Ленина. В частности, от отца, умершего в 54 года, и тоже в январе, ему вроде бы передалась особая мутация гена NT5E. И свела в могилу в 53 года. Пишут даже о дурной, извиняюсь, наследственности. Якобы врожденном сифилисе вождя… А врачи не разобрались с диагнозами, неправильно лечили Ленина. И залечили.

- Разумеется, во всем всегда виноваты «врачи- вредители, отравители»! Евгений, поверьте, о смерти Ленина запущено куда больше слухов, нелепиц, гипотез, чем о Сталине, якобы отравленном Берией. Десятка два наберется. Не хочу терять время, дальше обсуждать фейки исторических фантазеров, далеких от медицины. Типа заокеанского «кремлеведа» Владимира Соловьева. У нас подобных «исследователей» тоже хватает.

Поверьте, с пациентом Ульяновым все давно ясно. У него наблюдалась характерная клиническая картина заболевания, имеющего стандартное стадийное лечение. И нечего огород городить! Врачи, светила российской и европейской медицины, с самого начала правильно поставили диагноз. И лечили его самыми современными средствами той эпохи. Лечение было постоянным и только курсовым, но медицина того времени оказалась бессильна. Увы, тогда не было антибиотиков. Только антибиотики помогли загнать эту болезнь, которая имела тогда вселенские масштабы, если так можно сказать, под плинтус.

- И что это за болезнь?

- Все подробности в так называемых «Дневниках дежурных врачей В.И.Ульянова». Охватывающих период с 28 мая 1922 г по 21 января 1924 г. Общий объем - 410 машинописных страниц. Но эти «Дневники», вопреки закону, засекречены на целых 100 лет. До 2024 г. И, как сказал мне один юрист-архивист, секретность могут продлить еще лет на 125.

Кстати, сам Ленин прекрасно знал свой диагноз. Потому и смеялся над официальными бюллетенями о своем здоровье и именно поэтому просил яд у Сталина. Он боялся не просто смерти, а жуткого финала своей болезни.

(Продолжение следует.)