Памела Андерсон подала на развод с пятым мужем

Памела Андерсон подала на развод. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Семейная жизнь Памелы Андерсон вновь потерпела крах. 54-летняя модель подала на развод с пятым мужем Дэном Хейхерстом всего через 13 месяцев после свадьбы. Супруги уже несколько месяцев не живут вместе. Как сообщил источник из окружения пары изданию Rolling Stone, отношения Памелы и Дэна были «исчерпавшим себя пандемийным вихрем».

Их роман разгорелся на карантине, во время строгой самоизоляции. Тогда Памела только-только развелась с предыдущим мужем, голливудским магнатом Джоном Питерсом, и уехала в родную Канаду. Дэн утешил ее после развода. Они были неразлучны в течение нескольких месяцев и в конце концов сыграли свадьбу.

Роман Памелы и Дэна разгорелся на карантине, во время строгой самоизоляции. Фото: кадр видео.

Андерсон и Хейхерст поженились в декабре 2020 года накануне Рождества в доме актрисы на острове Ванкувер. Подав в Канаде заявление на развод, Памела вернулась в США. На днях ее видели гуляющей в Малибу. Памела заметно поправилась, а на руке у нее не было обручального кольца.

А ведь как красиво все начиналось:

- Я именно там, где мне нужно быть, – в руках мужчины, который по-настоящему меня любит, – рассказывала счастливая Андерсон сразу после свадьбы с Дэном.

Актриса и ее избранник прожили 13 месяцев в доме звезды в Канаде. Фото: EAST NEWS

- Наконец-то рядом с ней настоящий мужчина, который знает, как с ней обращаться, - вторили их друзья. - Он не парень из Голливуда, это идеально подходит для Памелы.

Памела Андресон выходила замуж шесть раз. С музыкантом Томми Ли она жила в браке с 1995 по 1998 годы. От Томми она родила сыновей Брэндона Ли и Дилана Джаггера Ли. После Томми Памела была замужем за рок-музыкантом Кидом Роком и дважды — в 2007-2008 и 2014-2015 годах — за игроком в покер Риком Саломоном.

В 2019 году модель со скандалом рассталась с молодым французским футболистом Адилем Рами. Нападающий клуба «Марсель» был на 18 лет младше актрисы, однако разница в возрасте не помешала им прожить вместе почти два года. Правда, любовь закончилась горьким финалом. Памела обвинила спортсмена в изменах и в том, что он поднимал на нее руку.

С красавцем-футболистом Адилем Рами Памела встречалась два года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Впрочем, актриса быстро утешилась. Уже в начале 2020 года Андерсон вышла замуж в пятый раз за 74-летнего голливудского кинопродюсера Джона Питерса. Джон уверял, что с молодости был влюблен в Памелу. Пара тайно поженились 20 января 2020 года в Малибу.

Дэн утешил Андерсон после развода с четвертым мужем - голливудским кинопродюсером Джоном Питерсом. С ним актриса развелась через 12 дней после свадьбы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но, видимо, их семейная лодка разбилась об что-то более серьезное, чем быт. И спустя 12 дней после свадьбы Памела объявила о разводе с Джоном. Брак с телохранителем Дэном Хейхерстом стал для нее шестым.