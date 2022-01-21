«Замужем я пока ещё не была!»: Анастасия Волочкова объявила о свадьбе

Балерина с размахом отметила свой 46 день рождения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В серебристом платье (практически полупрозрачном) балерина Анастасия Волочкова встречала гостей в зале торжеств «Император -холл».

Пригласила только близких друзей: Никиту Джигурду, Андрея Ковалёва, Катю Лель, Аллу Довлатову, Эвелину Блёданс и внебрачного сына Никаса Сафронова Дмитрия.

Пригласила только близких друзей: Никиту Джигурду, Андрея Ковалёва, Катю Лель, Аллу Довлатову, Эвелину Блёданс и внебрачного сына Никаса Сафронова Дмитрия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наследник художника передал от отца картину и мёд с личной пасеки Никаса.

С банкой домашнего мёда приехал и Никита Джигурда.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ну, а новый возлюбленный балерины Сергей, с которым она только что прилетела с Мальдив, появился с букетом белых роз.

Новый возлюбленный балерины Сергей, с которым она только что прилетела с Мальдив, появился с букетом белых роз Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Ох, как нас потрепал нервы этот скандал с самолётом. Стюард утверждал, что Настя была без маски, но ведь это не так. Она спустила маску лишь, чтобы кофе выпить. И тут же подбежал стюард, начал хамить. Я убежден, что это была провокация против Насти, поскольку половина салона сидела без масок. Я как мог пытался защитить Нас от нападок, но в ответ слышал только хамство. История эта забудется. Да, и если будет какой-то штраф, то не думаю, что большой,-поделился с kp.ru бойфренд балерины.

Сама же Анастасия сияла рядом с новым мужчиной, словно невеста. Не удивительно, что в день своего рождения артистка обмолвилась о свадьбе.

-А почему бы и нет? Я хочу семью. Замужем я ещё ни разу не была. А вот детишек больше не хочу. Будет смешно под 50 лет рожать малыша. Правда Серёжа сказал, что хочет дочку. Ну посмотрим, пока нам и так хорошо, -улыбнулась балерина.

Анастасия сияла рядом с новым мужчиной, словно невеста Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним: артистка познакомилась с Сергеем на шоу «Давай поженимся». Их общение продолжилось и после шоу.