«Лоханулась»: Седокова рассказал о главном позоре своей жизни

Анна Седокова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анне Седоковой не откажешь в самоиронии: певица умеет признавать свои ошибки и посмеяться над собой. В Инстаграме 39-летняя экс-«ВИА Гра» поделилась видеороликом, в котором она вместе со звездными приятельницами обсудила свои самые провальные наряды.

- Мои лучшие луки и помидорки… Представляю вашему вниманию новую рубрику «унижай меня и доминируй». В ней мы обсудим мои лучшие выходы и образы за 20 лет карьеры и попробуем понять, почему я все таки не наняла стилиста раньше, и как выглядеть так шикарно, чтоб быть всегда на первой полосе газет. Ладно, надеюсь вы знаете о чувстве юмора и самоиронии, которая всегда была моей отличительной чертой. А я смело отправляюсь на встречу хейтерам, - пошутила Анна.

Седокова показала наряд, который стал позором всей ее жизни. В белом платье с многочисленными разрезами певица появилась на вручении премии МУЗ-ТВ в 2013 году. Тогда все СМИ единодушно написали, что Анна пришла на церемонию, замотавшись в простыню.

В белом платье с многочисленными разрезами певица появилась на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ в 2013 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Это платье, за которое мне будет стыдно всю мою жизнь. Я не знаю, как я так лоханулась, потому что это платье шил Майкл Кастелло – дизайнер, который в Америке шьет для Бейонсе, Леди Гаги, для всех, - рассказала Седокова в новом видео. – Мы создали это платье специально для премии МУЗ-ТВ.

Наряд тогда произвел эффект разорвавшейся бомбы. В разрезах отлично просматривались пышные прелести Седоковой, так что платье было буквально на грани приличия. Анна выглядела скорее раздетой, чем одетой, и стала мишенью для острот светских сплетников.

Тогда все СМИ единодушно написали, что Анна появилась на красной дорожке, замотавшись в простыню. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подписчики страницы Седокой оценили ее чувство юмора и успокоили звезду: все не настолько ужасно, как ей кажется.

«Как я ржу», «Аня, да на вас хоть пакет надень, все ровно будет офигенно», «Не пойму, чего там такого-то? Красивое откровенное платье для красивой фигуры», «Нормальное платье! Только цвет подвёл», «В то время это было модно. И Жанна Фриске такое надевала», - пишут фолловеры в комментариях.

В разрезах отлично просматривались пышные прелести Седоковой, так что платье было буквально на грани приличия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна Седокова сейчас живет в Майами вместе со своим мужем, баскетболистом Янисом Тиммой. У спортсмена выдался перерыв в карьере, связанный с его уходом из казанского клуба УНИКС. Вместе с ними живет младший сын Седоковой Гектор. Старшая дочь певицы Алина уже выпорхнула из родного гнезда: девушка учится в США. В Америке живет и вторая дочь певицы Моника, которая после развода осталась в Штатах с отцом, бизнесменом Максимом Чернявским.